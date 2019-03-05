Чемпионат мира по биатлону: расписание, расклады, шансы сборной России

14 марта – биатлонный сингл-микст 4х3 км + 1,5 км , здесь в команде два спортсмена (женщина и мужчина), которые передают эстафету друг другу после каждой пары огневых рубежей. Всего они будут стрелять по четыре раза. Данный вид программы дебютирует на биатлонном ЧМ, хотя существует на этапах Кубка мира уже четыре года.



16 марта – самый зрелищный день, поскольку пройдут сразу две эстафеты – 4х6 км у женщин и 4х7,5 км у мужчин .



17 марта – последний день чемпионата, 12,5-километровый масс-старт у женщин и 15-километровый – у мужчин .

Главные фавориты чемпионата мира

Несмотря на то, что старт-листы на каждую из гонок будут известны непосредственно перед соревнованиями, букмекеры уже выставляют линии. Наиболее высоки шансы у Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада, но в пятерку фаворитов (а в некоторых гонках и в тройку) включают и россиянина Александра Логинова. Бе все же главный претендент на «золото», как и полагается лидеру кубкового зачета, ну а у Фуркада сезон не задался совершенно, что отражается и на коэффициентах – к примеру, 5,95 на победу в спринте, тогда как у Бе – 1,65, то есть, норвежец – явный фаворит.



У женщин есть определенный круг соперниц из разных стран, кое-где даже дуэты – в Германии рассчитывают, прежде всего, на Лауру Дальмайер и Дениз Херрман, в Норвегии – на Марте Олсбю и Тириль Экхофф, в Италии – на Доротею Вирер и Лизу Виттоцци. Еще два фаворита любых гонок – Анастасия Кузьмина (Словакия) и Кайса Макарайнен (Финляндия).