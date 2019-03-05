Чемпионат мира по биатлону: расписание, расклады, шансы сборной России
Когда и где пройдут гонки чемпионата мира
53-й по счету чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде. Пять лет назад Эстерсунд опередил в голосовании итальянскую Разун-Антерсельву, чешское Нове-Место-на-Мораве и российский Ханты-Мансийск.
Предыдущие два чемпионата мира в Эстерсунде были удачными для наших спортсменов: в 1970 году в двух гонках советские биатлонисты завоевали две золотые медали и одну бронзовую, а в 2008-м по «золоту» уступили немцам, но по количеству медалей опередили всех – 11 медалей в 11 гонках.
Тогда оба соревнования проходили в феврале, сейчас – с 7 по 17 марта.
Какие гонки планируются на чемпионате мира
7 марта чемпионат стартует со смешанной эстафеты 2х6 км + 2х7,5 км. Сначала свои этапы по шесть километров пробегут женщины, затем мужчины, у каждого из участников – по два огневых рубежа.
На 8 марта запланирован женский спринт 7,5 км, на 9 марта – мужской (10 км). Гонку называют наименее интересной – там раздельный старт и всего два огневых рубежа, а за промахи нужно бежать штрафные круги. Но без спринта нельзя – это классическая гонка, к тому же по итогам ее результатов формируется стартовый протокол на гонки преследования (пасьюты).
10 марта пройдут пасьюты – сначала женский (10 км), затем мужской (12,5 км). Участники стартуют с таким же отставанием от лидера, который был зафиксирован в спринте.
12 марта состоится 15-километровая индивидуальная гонка у женщин, на следующий день – 20-километровая у мужчин. Это самый старый вид биатлонной программы. У биатлонистов по четыре огневых рубежа, а за каждый промах накидывают сразу минуту штрафа. Это жестче, чем в спринте, там штрафной круг за промах можно пробежать примерно за полминуты.
14 марта – биатлонный сингл-микст 4х3 км + 1,5 км, здесь в команде два спортсмена (женщина и мужчина), которые передают эстафету друг другу после каждой пары огневых рубежей. Всего они будут стрелять по четыре раза. Данный вид программы дебютирует на биатлонном ЧМ, хотя существует на этапах Кубка мира уже четыре года.
16 марта – самый зрелищный день, поскольку пройдут сразу две эстафеты – 4х6 км у женщин и 4х7,5 км у мужчин.
17 марта – последний день чемпионата, 12,5-километровый масс-старт у женщин и 15-километровый – у мужчин.
Главные фавориты чемпионата мира
Несмотря на то, что старт-листы на каждую из гонок будут известны непосредственно перед соревнованиями, букмекеры уже выставляют линии. Наиболее высоки шансы у Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада, но в пятерку фаворитов (а в некоторых гонках и в тройку) включают и россиянина Александра Логинова. Бе все же главный претендент на «золото», как и полагается лидеру кубкового зачета, ну а у Фуркада сезон не задался совершенно, что отражается и на коэффициентах – к примеру, 5,95 на победу в спринте, тогда как у Бе – 1,65, то есть, норвежец – явный фаворит.
У женщин есть определенный круг соперниц из разных стран, кое-где даже дуэты – в Германии рассчитывают, прежде всего, на Лауру Дальмайер и Дениз Херрман, в Норвегии – на Марте Олсбю и Тириль Экхофф, в Италии – на Доротею Вирер и Лизу Виттоцци. Еще два фаворита любых гонок – Анастасия Кузьмина (Словакия) и Кайса Макарайнен (Финляндия).
В эстафетах круг фаворитов очерчен строго – Норвегия, Германия и Франция. У женщин конкуренцию составят Италия, Швеция и, если повезет, Россия, у мужчин – успехов ждут также от шведов, россиян и австрийцев.
Кто будет выступать за сборную России
Привезти на чемпионат мира можно по восемь биатлонистов и восемь биатлонисток, но у сборной России пока по семь спортсменов, то есть, наши не выбрали максимальную квоту.
Состав мужской сборной:
Александр Логинов и Евгений Гараничев – наша основа, Логинов идет вторым в общем зачете после Бе, Гараничев в сезоне несколько раз поднимался на подиум. Странность с невыходом на старт из-за опоздания (!), конечно, не должна повлиять, хотя припоминать этот инцидент будут еще долго.
Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев привезли три медали на двоих с февральского чемпионата Европы, их место также не подлежит сомнениям. Скорее всего, именно эта четверка и примет участие в эстафете и абсолютном большинстве стартов.
Александр Поварницын – 51-е место в общем зачете. Опыта выступлений на больших соревнованиях не так много, но он выиграл бронзу в эстафете, да и вообще неплохо проявил себя на этапах Кубка мира в США и Канаде.
Никита Поршнев и Эдуард Латыпов прибудут в Эстерсунд с зимней Универсиады в Красноярске. Оба спортсмена там как раз и заняли первые два места в спринте – победил Поршнев, вторым стал Латыпов.
Состав женской сборной:
Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых – главные биатлонистки страны, первая выиграла две медали на чемпионате Европы, вторая занимает лучшее место среди россиянок в общем зачете (22-е), но при этом испытывает проблемы со спиной.
Евгения Павлова и Светлана Миронова располагаются в топ-50 общего зачета Кубка мира. Павлова выиграла с нашей сборной эстафету в Оберхофе, а затем привезла «золото» с чемпионата Европы. Там же неплохо выступила и Миронова, хоть и не так успешно.
Ульяна Кайшева неплохо проявила себя на североамериканских этапах, ни разу не выпав из топ-20.
Еще два места заняли Лариса Куклина и Анастасия Морозова. Обе девушки в феврале пострадали из-за болезней лор-органов: Куклина пережила отит, Морозова свалилась с гайморитом. Едва ли от обеих стоит ждать чудес на ЧМ, но в командных гонках они не подведут.
Вероятно, восьмой поедет Маргарита Васильева, которая угодила в допинг-скандал: пропустила три допинг-теста за год и может получить дисквалификацию до конца сезона. Но если оправдают, то она присоединится к сборной. Было бы здорово: Васильева уже выигрывала с нашей командой эстафету в Оберхофе, да и неплохо выступила на стартах в США и Канаде.
На что рассчитывать сборной России
Нынешний состав нашей команды называют чуть ли не самым слабым за все время. С другой стороны, так плохо, как на Олимпиаде-2018 (ноль медалей) быть уже не может, но там и условия были иные – к стартам были допущены далеко не все наши спортсмены. Прошлый ЧМ также прошел для нас не слишком радостно – ноль медалей в личных гонках, две в эстафетах («золото» и «бронза»).
Сейчас у нас есть набравший приличную форму Логинов, неплохие шансы на медали в командных гонках. И как всегда – надежда на чудо и сенсацию. С позиции болельщика сборной России едва ли это будет какой-то особенный по эмоциям чемпионат. С позиции любителя биатлона – интерес большой, интриг хватает, а степень непредсказуемости все так же высока.