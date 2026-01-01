Екатерина Юрлова-Перхт

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Юрлова-Перхт выиграла «серебро» в масс-старте на ЧМ по биатлону
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, расклады, шансы сборной России
#ЧМ-2019 (биатлон)
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