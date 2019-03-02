Устюгов скандалил на лыжном ЧМ, мог отомстить, но провалился. Безумно жаль
В австрийском Зефельде проходит 52-й чемпионат мира по лыжным видам спорта. После успешной прошлогодней Олимпиады интерес к лыжным гонкам в нашей стране немного подрос, да и было от чего – тогда шесть медалей завоевали мужчины, еще две – женщины. Чемпионат мира проходит раз в два года, новое соревнование выпадало на 2019-й год.
Прошлый, 2017-й, был свеж в памяти благодаря потрясающему выступлению Сергея Устюгова – домой он привез аж пять медалей, две из которых золотые, остальные – серебряные, а по их количеству на одном турнире он сравнялся с великими Дэли и Нортугом. На Олимпиаду Устюгова не пустили. Там солировал 22-летний норвежец Йоханнес Клэбо, взяв аж три «золота».
Так получилось, что после первой же гонки все обсуждали именно этих двух парней – героев двух прошлых больших турниров. В полуфинале в спринте Клэбо и Устюгов столкнулись на трассе, а после финиша россиянин толкнул норвежца и похлопал его по щекам. Устюгову дали две желтые карточки, что означало автоматическую дисквалификацию – его результат аннулировали. В финале ожидаемо победил Клэбо.
«Я не толкал его и не бил, просто немного погладил по щеке и пожелал удачи в финале. Видите, мое пожелание осуществилось, он победил», – сказал после финиша Устюгов. А позже добавил: «Хотелось его ударить, но я сдержался и мы просто потолкались. Хотел, но думаю, у меня еще появится такая возможность». Последнюю фразу наш лыжник просил не переводить.
Клэбо пожимал плечами: «Так бывает. Спринты – это контактные гонки. Я не расстроен и не раздражен. Он – хороший парень, я не в обиде на него. Не знаю, посчитаем мы хорошим или плохим знаком то, что он не вышел в финал и разозлился из-за этого. Это ведь показывает, что он в хорошей форме и будет опасен в скиатлоне».
Клэбо в свои 22 уже суперзвезда лыжных гонок, так что очередное золото, завоеванное через три дня в командном спринте, естественно, не удивило. Вторыми стали наши парни – Большунов и Ретивых, у них ЧМ складывается лучше, чем у Устюгова. В индивидуальной гонке сильнее всех был Сундбю, но серебро вновь наше – выиграл его Александр Бессмертных. Впрочем, такие медали уже надоели. Тем более, когда от золота отделяет 0,1 секунды, как это было в скиатлоне, где на мгновение не повезло Большунову.
Эстафета 4х10 км – одно из самых ожидаемых событий, несмотря на то, что Норвегия каждый раз явный фаворит. Россия же никогда не выигрывала мужскую лыжную эстафету на ЧМ, лишь сборная СССР в 1982 году последний раз добивалась золотого успеха – почти все участники нынешнего ЧМ тогда еще не родились. Но в этот раз шанс был, а главный тренер нашей команды Маркус Крамер был даже уверен в триумфе.
Дополнительной интригой был тот факт, что на последнем этапе бежали как раз Клэбо и Устюгов. Этого противостоянии ждали и дождались – они ушли вместе. Напряженная борьба до последних метров, фотофиниш, длительные выяснения, кто же победил, развязка, счастье или горе…
К сожалению, ничего подобного не вышло, потому что просто не получилось никакой борьбы. К финишу норвежец катил уже в одиночестве, выиграв аж 38 секунд. Устюгов финишировал очень тяжело, держась за бок. Большунов и Крамер в интервью «Матч ТВ» говорили, что у нашего лыжника на этапе были проблемы с желудком. Устюгов же отказался говорить о самочувствии: «В первой части я пытался быстро начать, отцепить Клэбо, но в итоге сам накушался и отцепился сам. Последний круг как в тумане. Единственная мысль была – удержать это серебро».
Клэбо привычно спокоен и ироничен: «Не знаю, что случилось. На спуске на втором круге я решил немного пошутить. Внезапно отрыв вырос до 10 секунд, и тогда я понял: надо просто бежать на финиш».
Устюгову не то что не удалось отомстить на лыжне, у него даже не было попыток мести, настолько все неудачно сложилось для нашего лыжника. «У Сережи не было на этом чемпионате той формы, которая должна быть», – подытожила Елена Вяльбе, но сказала, что из-за медали все же рада.
Россия собрала на чемпионате мира очень сильную команду, но у норвежцев она все равно немножечко сильнее. А если Клэбо продолжит в том же духе, первые места в определенных дисциплинах лыжных гонок еще лет десять можно будет просто не разыгрывать. Между тем, хоть за Устюгова и обидно, претензий к нему быть не может – Сергей сделал все что мог. Хоть сейчас и остается вспоминать, как же великолепен он был два года назад на прошлом ЧМ.
Заключительная мужская гонка на чемпионате мира – 50-километровый масс-старт свободным стилем. Несмотря на то, что тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что в марафоне побегут не те, кто участвовал в эстафете, Большунов и Устюгов все равно хотят стартовать. Состав будет определен позже. Вера в первую золотую медаль на этом ЧМ все еще жива.