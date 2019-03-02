Устюгов скандалил на лыжном ЧМ, мог отомстить, но провалился. Безумно жаль

«Я не толкал его и не бил, просто немного погладил по щеке и пожелал удачи в финале. Видите, мое пожелание осуществилось, он победил», – сказал после финиша Устюгов. А позже добавил: «Хотелось его ударить, но я сдержался и мы просто потолкались. Хотел, но думаю, у меня еще появится такая возможность». Последнюю фразу наш лыжник просил не переводить.



Клэбо пожимал плечами: «Так бывает. Спринты – это контактные гонки. Я не расстроен и не раздражен. Он – хороший парень, я не в обиде на него. Не знаю, посчитаем мы хорошим или плохим знаком то, что он не вышел в финал и разозлился из-за этого. Это ведь показывает, что он в хорошей форме и будет опасен в скиатлоне».



Клэбо в свои 22 уже суперзвезда лыжных гонок, так что очередное золото, завоеванное через три дня в командном спринте, естественно, не удивило. Вторыми стали наши парни – Большунов и Ретивых, у них ЧМ складывается лучше, чем у Устюгова. В индивидуальной гонке сильнее всех был Сундбю, но серебро вновь наше – выиграл его Александр Бессмертных. Впрочем, такие медали уже надоели. Тем более, когда от золота отделяет 0,1 секунды, как это было в скиатлоне , где на мгновение не повезло Большунову.