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Лыжные гонки
Спортсмен
Сергей Устюгов
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Сергей Устюгов
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Лыжные гонки
Лыжник Устюгов не выступит в скиатлоне, вместо него – Мальцев. Тренер объяснил замену проблемой со спиной
#Сергей Устюгов
04 февраля, 14:09
Лыжные гонки
Непряева, Устюгов и Степанова вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду
#Олимпиада-2022
11 января, 12:34
Лыжные гонки
Устюгов занял третье место в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем, Большунов – 12-й
#Сергей Устюгов
12 декабря 2021, 14:55
Лыжные гонки
Устюгов занял второе место в спринте свободным стилем на Кубке мира по лыжам
#Сергей Устюгов
11 декабря 2021, 18:00
Лыжные гонки
Большунов выиграл гонку преследования свободным стилем. Весь пьедестал – 🇷🇺, Нисканен снялся из-за мороза
#Александр Большунов
28 ноября 2021, 15:17
Биатлон
Братья Бо в автобиографии перепутали лыжника и биатлониста Устюговых. Норвежское издательство извинилось
#Сергей Устюгов
13 октября 2021, 12:13
Все новости
Материалы
Лыжники России опять с золотом Олимпиады! Особенно рады за Устюгова: в Сочи он упал, в Пхенчан не пустил МОК
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
13 февраля, 12:33
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
1
#Россия на Олимпийских играх-2022
21 января, 17:25
1
Россия уже побеждает в 2020-м – Большунов выиграл «Тур де Ски»
#Александр Большунов
05 января 2020, 20:41
Устюгов скандалил на лыжном ЧМ, мог отомстить, но провалился. Безумно жаль
#Сергей Устюгов
02 марта 2019, 00:27
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