Братья Бо в автобиографии перепутали лыжника и биатлониста Устюговых. Норвежское издательство извинилось

Биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бо выпустили автобиографию «Братская сила». В ней допущена фактическая ошибка: в одной из глав братья перепутали имя биатлониста Евгения Устюгова, который лишился золотой медали Олимпиады-2014 из-за допинга, и назвали его Сергеем.

Сергей Устюгов – двукратный чемпион мира по лыжам. Он прокомментировал ситуацию: «В инстаграме многие пишут, говорят: допингер, почему ты до сих пор бегаешь?»

Норвежское издательство Kagge извинилось перед Сергеем Устюговым за ошибку через его тренера. Оно исправило ее в электронном формате книг и сделает это в следующих печатных изданиях.

Менеджер Kagge Йорунн Сандсмарк сказала: «Мы надеемся и верим, что читатели поймут из контекста, что там не может говориться о Сергее Устюгове, потому что он не занимается биатлоном. Издательство Kagge берет на себя всю ответственность за эту ошибку».