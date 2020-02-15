5 вопросов по дисквалификации Устюгова

Напоминаем важнейшее (и очень неприятное) событие за сегодняшний день: биатлониста Евгения Устюгова дисквалифицировали на 2 года, заодно отобрав у него золотую медаль за победу на ОИ-2014. Еще один темный поворот в бесконечной истории с санкциями в адрес российских спортсменов добавил несколько важных вопросов.

1. Почему до сих пор рассматриваются события 6-летней давности?