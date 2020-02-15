5 вопросов по дисквалификации Устюгова
Напоминаем важнейшее (и очень неприятное) событие за сегодняшний день: биатлониста Евгения Устюгова дисквалифицировали на 2 года, заодно отобрав у него золотую медаль за победу на ОИ-2014. Еще один темный поворот в бесконечной истории с санкциями в адрес российских спортсменов добавил несколько важных вопросов.
1. Почему до сих пор рассматриваются события 6-летней давности?
2. Сколько времени понадобилось на обнаружение оксандролона в крови Устюгова? Обычно стероиды выявляют первичные допинг-пробы (тем более оксандролон – тяжелое вещество, которое трудно не заметить с самого начала), которые сдают все спортсмены перед участием на Олимпийских играх. Странно, что вопрос о снятии Устюгова с Олимпийских игр не стоял сразу же после появления положительной допинг-пробы.
3. Почему Устюгова дисквалифицировали только сейчас? О положительной допинг-пробе Устюгове опять же говорили не первый год (история тянется примерно с 2018 года, когда Родченков обвинил биатлонистов, выигравших эстафету на ОИ-2014), но почему-то дисквалифицировали только сейчас.
4. Будут ли Малышко, Волков и Шипулин как-то отстаивать звания олимпийских чемпионов? Вместе с Устюговым золотых медалей за победу в эстафете на ОИ-2014 лишены и остальные члены команды. Реакция была пока что только от Шипулина, который не сомневается в честной борьбе Устюгова.
Похожий вопрос задал и популярный комментатор Дмитрий Губерниев: «Малышко, Волков, Шипулин – у вас отняли золото Олимпиады. Вы сколько еще молчать-то будете? Жене Устюгову я много раз говорил: «Ну что же ты молчишь? У тебя все будет плохо». И вот раз – плохо. Будет и два плохо. Потому что есть вероятность дисквалификации за Ванкувер-2010 из-за аномального паспорта».
5. Закончатся ли на этом санкции в адрес Устюгова? Будут ли его штрафовать за историю с аномальным паспортом во время Ванкувера-2010?