Чем запомнилась биатлонная эстафета на Олимпиаде в Сочи. Золото, которого у России больше нет

Все результаты биатлониста Евгения Устюгова в сезоне-2013/14 аннулировали – Россия автоматически лишилась золотой медали мужской эстафеты на домашней Олимпиаде. Это не первая потеря медалей из-за разбирательств по допингу: Россия уже потеряла первую строчку в общем медальном зачете. Мужское золото в биатлоне – одно из самых тяжелых лишений.

Расклад сил за шесть лет сильно изменился. Теперь в биатлонной сборной только один серьезный лидер. Это Александр Логинов, который за время карьеры и сам переживал дисквалификацию. Даже на обычных этапах Кубка мира Россия сейчас только надеется на медали в эстафете – чаще всего за золото гарантированно бьются другие сборные (Норвегия, Франция).

Олимпиада-2014 – первая эстафетная победа со времен СССР

У России всегда была сильная мужская сборная, но с золотом в эстафетах на Олимпиаде как-то не клеилось. До 2014-го последняя эстафетная победа случилась аж в 1988-м: тогда победила сборная СССР – Васильев, Чепиков, Попов, Медведцев. Серебро или бронза – такой расклад в мужских эстафетах на Олимпиаде превратился для российских спортсменов в традицию.