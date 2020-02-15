Чем запомнилась биатлонная эстафета на Олимпиаде в Сочи. Золото, которого у России больше нет
Все результаты биатлониста Евгения Устюгова в сезоне-2013/14 аннулировали – Россия автоматически лишилась золотой медали мужской эстафеты на домашней Олимпиаде. Это не первая потеря медалей из-за разбирательств по допингу: Россия уже потеряла первую строчку в общем медальном зачете. Мужское золото в биатлоне – одно из самых тяжелых лишений.
Расклад сил за шесть лет сильно изменился. Теперь в биатлонной сборной только один серьезный лидер. Это Александр Логинов, который за время карьеры и сам переживал дисквалификацию. Даже на обычных этапах Кубка мира Россия сейчас только надеется на медали в эстафете – чаще всего за золото гарантированно бьются другие сборные (Норвегия, Франция).
Олимпиада-2014 – первая эстафетная победа со времен СССР
У России всегда была сильная мужская сборная, но с золотом в эстафетах на Олимпиаде как-то не клеилось. До 2014-го последняя эстафетная победа случилась аж в 1988-м: тогда победила сборная СССР – Васильев, Чепиков, Попов, Медведцев. Серебро или бронза – такой расклад в мужских эстафетах на Олимпиаде превратился для российских спортсменов в традицию.
2014-й неожиданно стал золотым – в той команде подобрали идеальный расклад по этапам. Открывал эстафету надежный стрелок Алексей Волков, потом удерживал позиции Евгений Устюгов (и бежал, и стрелял). Дмитрий Малышко тогда еще удерживал форму и скорость, поэтому закрывал третий этап. Антон Шипулин – завершающий элемент, главная звезда команды.
Та гонка превратилась в идеальную схватку личностей. Почти все время лидировала Норвегия, где уже начинал младший Бе и не закончил Бьерндален. Норвежцев неожиданно подвел Свендсен, всегда идеально пробегавший заключительные метры. На последней стрельбе он разнервничался и уехал на штрафной круг. За победу побились Германия и Россия (Шемп vs Шипулин).
Финиш Шипулина – история и радость
Шипулин уходил со стрельбы чуть позади Шемпа, но в итоге избежал даже серьезной борьбы в створе. Просто показал правильную раскладку сил на последнем круге, а в нужный момент добавил. Шемп упирался, но ему не хватило энергии. Именно это сам немец считает главной причиной поражения – тогда он радовался даже второму месту.
«Последний круг был очень трудным, я бежал на максимуме первую половину круга, потом устал в конце. Но второе место – идеально. После стрельбы я ускорился и обрадовался, что Ландертингер не подошел ближе. В конце, когда Шипулин меня обошел, я устал. Кроме того, угол на повороте срезал не очень удачно. И тогда понял, что победить не удастся», – рассказывал Шемп.
Дмитрий Малышко мощнее остальных описал впечатления, которые сохранились сразу после той гонки: «Все эмоции остались на трассе на этапе Антона Шипулина. Когда мы стояли на пьедестале, когда родные стены, все кричат, это не передать словами, никому этого не понять, кроме олимпийских чемпионов».
Золото в эстафете – это еще и подмена общего впечатления от выступления России на Олимпиаде. Мужская сборная до эстафеты взяла только одну медаль: Евгений Гараничев стал третьим в индивидуальной гонке. Франция, Норвегия и Чехия доминировали в каждой биатлонном виде, пока россияне оставались где-то рядом. Особенно сильно из-за этого расстраивался Шипулин.
Разговоры о наказании Устюгова велись еще в 2018-м. Вот слова Шипулина в момент, когда только появлялась первая информация о подозрениях: «Конечно, мы следим за ситуацией с медалью Сочи-2014. Переживаем, обсуждаем с ребятами. Надеюсь, что с пробами Евгения Устюгова все чисто. Я пытался с Женей выходить на связь, но это были общие фразы. До сих пор не знаем, в чем именно он обвиняется».
Его же мнение из 2019-го: «Если будет перепроверка проб 2014 года? За себя точно уверен и не переживаю. У нас золотая медаль в эстафете. И с каждым из партнеров общался, спрашивал: «Нам есть чего бояться?» Все меня уверяли, что нет, все чистые. Мы должны быть честными перед собой, и, надеюсь, нашу завоеванную трудом медаль никто никогда не заберет».
Забрали. Теперь Антон Шипулин вообще лишился статуса олимпийского чемпиона (это было единственное золото в его карьере). В российской истории снова наступил результативный провал: олимпийского золота в мужских эстафетах по-прежнему нет. Места в эстафете-2014 по-новому считают так: Германия, Австрия, Норвегия.