Устюгова дисквалифицировали за допинг на ОИ-2014. Теперь Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады
Продолжение темы допинга и Олимпийских игр-2014. Сначала об этом сообщил ТАСС – издание написало, что Евгений Устюгов и команда России лишены золота Сочи-2014 в эстафете. Затем ситуацию подтвердил международный союз биатлонистов.
Светлану Слепцову забанили на 2 года и аннулировали ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14. Евгения Устюгова же дисквалифицировали тот же срок за использование оксандролона и аннулировали его результаты в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгом лишен золота в эстафете на ОИ-2014.
На момент окончания Олимпиады в Сочи первая тройка в медальном зачете выглядела так.
Сейчас из-за дисквалификации Устюгова (то есть из-за потери его золотой медали) Россия с первой строчки опускается на третью.
Ранее без медалей остались следующие спортсмены:
- Без золота – Александр Зубков (две золотые медали), биатлонист Евгений Устюгов.
- Без серебра – биатлонистку Ольгу Вилухину (дважды) и нашу женскую команду в эстафете по биатлону (в составе были Вилухина, Ольга Зайцева, Яна Романова и Екатерина Шумилова).
А топ-3 выглядит так.
У Устюгова и Слепцовой есть 21 день для того, чтобы обжаловать решение международного союза биатлонистов в Спортивном арбитражном суде.