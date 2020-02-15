Устюгова дисквалифицировали за допинг на ОИ-2014. Теперь Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады

Продолжение темы допинга и Олимпийских игр-2014. Сначала об этом сообщил ТАСС – издание написало, что Евгений Устюгов и команда России лишены золота Сочи-2014 в эстафете. Затем ситуацию подтвердил международный союз биатлонистов.

Светлану Слепцову забанили на 2 года и аннулировали ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14. Евгения Устюгова же дисквалифицировали тот же срок за использование оксандролона и аннулировали его результаты в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгом лишен золота в эстафете на ОИ-2014.

На момент окончания Олимпиады в Сочи первая тройка в медальном зачете выглядела так.