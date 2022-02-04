Лыжник Устюгов не выступит в скиатлоне, вместо него – Мальцев. Тренер объяснил замену проблемой со спиной

Российский лыжник Сергей Устюгов пропустит скиатлон – первую мужскую лыжную гонку на Олимпиаде-2022 в Пекине. Его заменит Артем Мальцев.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сказал, что главная цель Устюгова – спринт, а из-за небольшой проблемы со спиной лучше пропустить скиатлон, так как между ним и спринтом всего один день отдыха.

«Также он нужен нам в лучшей свой форме на эстафете и других гонках здесь, в Пекине», – добавил Крамер.

Мужской скиатлон пройдет в воскресенье, 6 февраля. Начало гонки – в 10:00 по московскому времени.

Российский состав на скиатлон: Александр Большунов, Артем Мальцев, Алексей Червоткин, Денис Спицов.