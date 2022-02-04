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лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
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Лыжник Устюгов не выступит в скиатлоне, вместо него – Мальцев. Тренер объяснил замену проблемой со спиной
04 февраля, 14:09
Российский лыжник Сергей Устюгов пропустит скиатлон – первую мужскую лыжную гонку на Олимпиаде-2022 в Пекине. Его заменит Артем Мальцев.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сказал, что главная цель Устюгова – спринт, а из-за небольшой проблемы со спиной лучше пропустить скиатлон, так как между ним и спринтом всего один день отдыха.
«Также он нужен нам в лучшей свой форме на эстафете и других гонках здесь, в Пекине», – добавил Крамер.
Мужской скиатлон пройдет в воскресенье, 6 февраля. Начало гонки – в 10:00 по московскому времени.
Российский состав на скиатлон: Александр Большунов, Артем Мальцев, Алексей Червоткин, Денис Спицов.
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