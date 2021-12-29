Лыжные гонки: Новости

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Биатлон
Где смотреть чемпионат России по биатлону и лыжным гонкам: расписание соревнований
#Биатлон
22 марта, 18:17
Лыжные гонки
Где смотреть женские лыжные гонки масс-старт на Зимних Олимпийских играх 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
18 февраля, 20:45
Лыжные гонки
Где смотреть мужские лыжные гонки масс-старт на Зимних Олимпийских играх 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
18 февраля, 11:30
Лыжные гонки
Где смотреть мужские лыжные гонки командный спринт на Зимних Олимпийских играх 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
15 февраля, 13:05
Лыжные гонки
Где смотреть женские лыжные гонки командный спринт на Зимних Олимпийских играх 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
15 февраля, 13:02
Лыжные гонки
Прогноз на мужские лыжные гонки эстафету – Олимпийские игры 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
12 февраля, 17:05
Лыжные гонки
Прогноз на женские лыжные гонки эстафету – Олимпийские игры 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
11 февраля, 17:12
Лыжные гонки
Где смотреть мужские лыжные гонки эстафету на Зимних Олимпийских играх 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
11 февраля, 17:05
Лыжные гонки
Где смотреть женские лыжные гонки эстафету на Зимних Олимпийских играх 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
11 февраля, 17:02
Лыжные гонки
Где смотреть мужские лыжные гонки 15 км классика на Зимних Олимпийских играх 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
10 февраля, 17:02
Лыжные гонки
Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу в лыжах на Олимпиаде-2022
#Наталья Непряева
10 февраля, 11:07
Лыжные гонки
Где смотреть женские лыжные гонки 10 км классика на Зимних Олимпийских играх 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
09 февраля, 17:00
Лыжные гонки
🥉 Терентьев взял бронзу в мужском лыжном спринте. Первое место занял Клебо
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
08 февраля, 15:20
Лыжные гонки
Большунов снялся со спринта на Олимпиаде. Он объяснил это желанием восстановиться перед другими стартами
#Александр Большунов
08 февраля, 09:40
Лыжные гонки
Где смотреть мужские лыжные гонки спринт на Зимних Олимпийских играх 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
07 февраля, 19:34
Лыжные гонки
Где смотреть женские лыжные гонки спринт на Зимних Олимпийских играх 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
07 февраля, 19:32
Фристайл
Смирнова взяла бронзу в могуле на Олимпиаде-2022. Ей 19 лет 🥉
#Анастасия Смирнова
06 февраля, 16:00
Лыжные гонки
Россия взяла две медали в лыжном скиатлоне на Олимпиаде-2022. Большунов стал первым с падением 🥇
#Александр Большунов
06 февраля, 11:18
Лыжные гонки
Где смотреть мужские лыжные гонки скиатлон на Зимних Олимпийских играх 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
05 февраля, 19:05
Олимпиада
Непряева выиграла первую медаль России на Олимпиаде-2022. Она взяла серебро в женском скиатлоне
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
05 февраля, 11:34
Лыжные гонки
Лыжник Устюгов не выступит в скиатлоне, вместо него – Мальцев. Тренер объяснил замену проблемой со спиной
#Сергей Устюгов
04 февраля, 14:09
Лыжные гонки
Где смотреть женский лыжный скиатлон на Зимних Олимпийских играх 2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
04 февраля, 10:35
Олимпиада
Лыжник Крюгер заразился коронавирусом. По словам менеджера сборной, он не может поехать в Китай в течение 15 дней
#Олимпиада-2022
27 января, 21:51
Лыжные гонки
Две белорусские лыжницы заявили об исключении из сборной из-за поддержки оппозиции. Они не попадут на Олимпиаду
#Олимпиада-2022
11 января, 21:01
Лыжные гонки
Непряева, Устюгов и Степанова вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду
#Олимпиада-2022
11 января, 12:34
Лыжные гонки
За месяц до Олимпиады у лыжников не будет стартов: отменен этап КМ в Планице
#Кубок мира по лыжным гонкам
10 января, 18:06
Лыжные гонки
Этап лыжного Кубка мира отменен из-за ковида. По расписанию до Олимпиады остаются лишь по две гонки у мужчин и женщин
#Кубок мира по лыжным гонкам
04 января, 23:31
Лыжные гонки
Клебо выиграл «Тур де Ски», Большунов – второй
#Йоханнес Клэбо
04 января, 19:14
Лыжные гонки
Непряева выиграла «Тур де Ски» первой среди российских лыжниц
#Наталья Непряева
04 января, 14:07
Лыжные гонки
Большунов взял серебро в мужской гонке на «Тур де Ски», Непряева стала третьей в женской
#Тур де Ски
29 декабря 2021, 18:24
Лыжные гонки
Большунов и Ретивых стали третьими в командном спринте на этапе Кубка мира
#Александр Большунов
19 декабря 2021, 15:03
Лыжные гонки
Большунов не попал в 30 лучших и второй раз в карьере не прошел квалификацию в спринте
#Александр Большунов
18 декабря 2021, 13:02
Лыжные гонки
Устюгов занял третье место в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем, Большунов – 12-й
#Сергей Устюгов
12 декабря 2021, 14:55
Лыжные гонки
Устюгов занял второе место в спринте свободным стилем на Кубке мира по лыжам
#Сергей Устюгов
11 декабря 2021, 18:00
Лыжные гонки
Женская сборная России выиграла лыжную эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии 🥇
#Лыжные гонки
05 декабря 2021, 14:43
Лыжные гонки
Вторая команда России заняла второе место в мужской лыжной эстафете на Кубке мира 🥈
#Лыжные гонки
05 декабря 2021, 12:39
Лыжные гонки
Большунов занял 14-е место в индивидуальной гонке. В десятку лучших вошли семь норвежцев
#Александр Большунов
04 декабря 2021, 13:15
Лыжные гонки
Большунов выиграл гонку преследования свободным стилем. Весь пьедестал – 🇷🇺, Нисканен снялся из-за мороза
#Александр Большунов
28 ноября 2021, 15:17
Лыжные гонки
Сборная России по лыжам уволила аналитика. Он писал в инстаграме про «Колхоз TV» и связал увольнение с критикой в комментариях
#Сборная России (лыжи)
28 ноября 2021, 15:05
Лыжные гонки
Червоткин и Большунов стали призерами в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по лыжам
#Лыжные гонки
27 ноября 2021, 13:39
Лыжные гонки
Большунов и Устюгов не прошли в полуфинал классического спринта в Кубке мира
#Лыжные гонки
26 ноября 2021, 15:44
Лыжные гонки
Расписание этапов Кубка мира-2021/22 по лыжам: календарь всех гонок
#Лыжные гонки
22 ноября 2021, 21:44
Футбол
Спортдиректор «Ливерпуля» Эдвардс уйдет из клуба. При нем команда выиграла Лигу чемпионов и АПЛ
#Майкл Эдвардс
10 ноября 2021, 21:08
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Лыжные гонки
Умер олимпийский чемпион Вячеслав Веденин. Это первый советский лыжник, взявший золото в мужских соревнованиях
#Вячеслав Веденин
23 октября 2021, 10:35
Биатлон
Братья Бо в автобиографии перепутали лыжника и биатлониста Устюговых. Норвежское издательство извинилось
#Сергей Устюгов
13 октября 2021, 12:13
Лыжные гонки
Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира
#Александр Большунов
14 марта 2021, 16:30
Лыжные гонки
Юлия Ступак – третья на 30 км в финале Кубка мира по лыжным гонкам
#Юлия Ступак
14 марта 2021, 12:00
Лыжные гонки
FIS официально утвердила итоги мужского марафона на ЧМ по лыжам. У Большунова серебро, Клэбо дисквалифицирован
#Александр Большунов
12 марта 2021, 14:40
Лыжные гонки
🏅Анастасия Смирнова выиграла первое в истории России золото на ЧМ в парном могуле
#ЧМ-2021 (фристайл)
09 марта 2021, 15:56
Лыжные гонки
Россия заняла второе место в мужской эстафете на чемпионате мира по лыжным гонкам
#Лыжные гонки
05 марта 2021, 17:08
Лыжные гонки
Российские лыжницы взяли серебро в эстафете на ЧМ. Это лучший результат с 2005 года
#Лыжные гонки
04 марта 2021, 18:43
Лыжные гонки
Большунов занял четвертое место в гонке на 15 км с раздельным стартом. Все призеры – норвежцы
#Александр Большунов
03 марта 2021, 16:25
Лыжные гонки
Йохауг выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по лыжам. Россия осталась без медалей
#Лыжные гонки
02 марта 2021, 16:16
Лыжные гонки
Спицов пропустит ЧМ по лыжным гонкам из-за перелома руки. Он получил травму на тренировке
#Лыжные гонки
01 марта 2021, 20:53
Лыжные гонки
🥇🥈🥉Три спортсмена из России взяли медали на ЧМ по сноуборду. Один из них стал трехкратным чемпионом мира
#ЧМ-2021 (сноуборд)
01 марта 2021, 18:39
Лыжные гонки
Большунов выиграл первое золото на чемпионате мира по лыжным гонкам
#Александр Большунов
27 февраля 2021, 16:52
Лыжные гонки
Россияне остались без медалей по итогам лыжного спринта на ЧМ
#Лыжные гонки
25 февраля 2021, 16:27
Лыжные гонки
Где смотреть чемпионат мира по лыжным гонкам
#Лыжные гонки
25 февраля 2021, 10:57
Биатлон
Сборная России не взяла личные медали на ЧМ по биатлону. Единственное достижение – бронза в эстафете
#ЧМ-2021 (биатлон)
21 февраля 2021, 18:05
Биатлон
Женская сборная России осталась без медалей на ЧМ по биатлону
#ЧМ-2021 (биатлон)
21 февраля 2021, 15:13
Биатлон
Сборная России заняла третье место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
20 февраля 2021, 18:14
Биатлон
Россия – 11-я в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
20 февраля 2021, 15:14
Лыжные гонки
Тренер сборной Ирана по горным лыжам не поехала на ЧМ из-за запрета мужа
#ЧМ-2021 (горные лыжи)
19 февраля 2021, 17:53
Биатлон
Россия – 11-я в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону
#Эдуард Латыпов
18 февраля 2021, 19:16
Биатлон
Давидова выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону. Россия осталась без медалей в шестой раз подряд
#ЧМ-2021 (биатлон)
16 февраля 2021, 16:10
Биатлон
Сборная России осталась без медалей в пяти гонках на ЧМ по биатлону. Лучший результат – седьмое место
#ЧМ-2021 (биатлон)
14 февраля 2021, 21:52
Биатлон
Норвегия выиграла смешанную эстафету на биатлонном ЧМ. Россия – девятая с двумя штрафными кругами
#Россия (биатлон)
10 февраля 2021, 18:20
Биатлон
Полное расписание чемпионата мира по биатлону в Поклюке
#ЧМ-2021 (биатлон)
10 февраля 2021, 09:55
Биатлон
Где смотреть чемпионат мира по биатлону
#ЧМ-2021 (биатлон)
10 февраля 2021, 09:54
Биатлон
Международный союз биатлонистов запретил членам сборной России публиковать государственный флаг в соцсетях
#Россия (биатлон)
09 февраля 2021, 16:23
Лыжные гонки
Большунов досрочно выиграл Кубок мира в лыжах
#Александр Большунов
05 февраля 2021, 21:27
Лыжные гонки
Большунов – первый на коньковой гонке на 15 км на этапе Кубка мира по лыжам
#Александр Большунов
29 января 2021, 15:00
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