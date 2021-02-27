Большунов выиграл первое золото на чемпионате мира по лыжным гонкам

Тройка призеров в мужском скиатлоне:

1. Александр Большунов (Россия) – 1:11.33,9.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1,1.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 1,7.

Александр Большунов выиграл золото ЧМ впервые в карьере. В первой гонке этого чемпионата мира он был четвертым.

В этом сезоне Большунов досрочно выиграл Кубок мира. Он побеждает в нем второй сезон подряд. Еще Большунов два раза подряд выигрывал «Тур де Ски».

У женщин лучший результат в скиатлоне на чемпионате мира показала Татьяна Сорина (8 место). Там золото взяла норвежка Тереза Йохауг.

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