Александр Большунов
Лыжные гонки
Большунов выиграл первое золото на чемпионате мира по лыжным гонкам
4 часа назад
Тройка призеров в мужском скиатлоне:
1. Александр Большунов (Россия) – 1:11.33,9.
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1,1.
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 1,7.
Александр Большунов выиграл золото ЧМ впервые в карьере. В первой гонке этого чемпионата мира он был четвертым.
В этом сезоне Большунов досрочно выиграл Кубок мира. Он побеждает в нем второй сезон подряд. Еще Большунов два раза подряд выигрывал «Тур де Ски».
У женщин лучший результат в скиатлоне на чемпионате мира показала Татьяна Сорина (8 место). Там золото взяла норвежка Тереза Йохауг.
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