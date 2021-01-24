Большунов лютует на лыжне: вчера упал с норвежцем, сегодня – въехал в финна и замахивался палкой
Сборная России по лыжным гонкам дисквалифицирована на эстафете Кубка мира. Все из-за главной звезды – Александра Большунова.
Он выходил на финишную прямую вместе с финским лыжником Йони Мяки, который шел впереди Большунова и закрыл ему траекторию для обгона. Большунов психанул: наткнулся на него, дважды замахнулся (возможно, ударил) палкой. Мяки все равно финишировал первым, а Большунов наехал на него и сбил.
Первое место взяла Норвегия, Финляндия стала второй, а Россия была дисквалифицирована, так что третье место команде с Большуновым не зачлось. Бронза перешла второй команде России с финишером Устюговым. Дисквалификация Большунова распространяется только на эту эстафету.
Главные соперники сборной (финны и норвежцы) обвиняют российского лыжника: в спорте такое поведение недопустимо. Российская сторона подала протест на действия Мяки на финише и защищает Большунова.
Его отец сказал: «Это просто скотство, это не нужно терпеть! Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Он просто нагло Сашу убирал с лыжни и выгонял в рекламные щиты. Я всегда за чистую борьбу, и когда такое скотство происходит, я понимаю, что это, мягко говоря, некрасиво».
Йони Мяки тоже высказался: «Когда мы вышли на финишную прямую, справа от меня было мало места, но Большунов решил обогнать меня по этой траектории. Я делал все правильно. Я был впереди и выбрал оптимальную траекторию. Толчок после финиша? Думаю, это было непрофессионально. Он не извинился».
Норвежцы твердили в один голос, что никогда такого не видел на трассе. «Это лыжные гонки, а не ММА или боевые единоборства», – возмутился тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум. «Такое я видел только на вечеринках дома в Мерокере», – слова лыжника Эмиля Иверсена.
Тренер Юрий Бородавко финализирует: «Мяки повел себя неспортивно, прыгнул на лыжи, перекрыл траекторию. Но Саша тоже повел себя неправильно, дал волю эмоциям».
Пьер Миньере, рейс-директор по лыжным гонкам FIS, объяснил в эфире «Матч ТВ»:
«Когда ты идешь первым, ты можешь выбирать коридор. Финский лыжник выбрал траекторию и сделал все правильно. Большунов мог обогнать соперника до финишного коридора, но сделать это не успел и оказался в невыгодном положении. Жаловаться на соперника точно не за что».
Сам Большунов ситуацию никак не прокомментировал.
Скандал с Большуновым – второй за два дня. В скиатлоне он шел в группе лидеров с пятью норвежцами. На одном из заключительных спусков упал вместе с Хансом Холунном.
В итоге Большунов финишировал пятым, а после сказал: «Сегодня норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунн упал на меня, попали в завал – трое убежали. Без шансов. Ну, не специально, но в принципе они могли это все заранее придумать».
У Холунна другая версия: «Большунов сбил меня с ног в повороте. Я сломал обе палки и вылетел в сетку. Я упал, Большунов тоже. Это разрушило и мои, и его шансы».
«Есть видео момента, ходили смотреть. Как Саша говорит, он ехал за норвежцем, зацепился, тот упал, и Саша, соответственно, вместе с ним. То есть там не было каких-то умышленных действий со стороны норвежца», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Александру Большунову 24 года. Он четвертый лыжник в истории, который более двух раз выигрывал дистанционный зачет Кубка мира. В 2020-м он победил на «Тур де Ски» в общем зачете. В этом сезоне ему также покорился «Тур де Ски», а еще он победил в пяти гонках подряд – это было в начале января.