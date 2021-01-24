Большунов лютует на лыжне: вчера упал с норвежцем, сегодня – въехал в финна и замахивался палкой

Первое место взяла Норвегия, Финляндия стала второй, а Россия была дисквалифицирована, так что третье место команде с Большуновым не зачлось. Бронза перешла второй команде России с финишером Устюговым. Дисквалификация Большунова распространяется только на эту эстафету.

Главные соперники сборной (финны и норвежцы) обвиняют российского лыжника: в спорте такое поведение недопустимо. Российская сторона подала протест на действия Мяки на финише и защищает Большунова.

Его отец сказал: «Это просто скотство, это не нужно терпеть! Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Он просто нагло Сашу убирал с лыжни и выгонял в рекламные щиты. Я всегда за чистую борьбу, и когда такое скотство происходит, я понимаю, что это, мягко говоря, некрасиво».

Йони Мяки тоже высказался: «Когда мы вышли на финишную прямую, справа от меня было мало места, но Большунов решил обогнать меня по этой траектории. Я делал все правильно. Я был впереди и выбрал оптимальную траекторию. Толчок после финиша? Думаю, это было непрофессионально. Он не извинился».

Норвежцы твердили в один голос, что никогда такого не видел на трассе. «Это лыжные гонки, а не ММА или боевые единоборства», – возмутился тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум. «Такое я видел только на вечеринках дома в Мерокере», – слова лыжника Эмиля Иверсена.

Тренер Юрий Бородавко финализирует: «Мяки повел себя неспортивно, прыгнул на лыжи, перекрыл траекторию. Но Саша тоже повел себя неправильно, дал волю эмоциям».

Пьер Миньере, рейс-директор по лыжным гонкам FIS, объяснил в эфире «Матч ТВ»:

«Когда ты идешь первым, ты можешь выбирать коридор. Финский лыжник выбрал траекторию и сделал все правильно. Большунов мог обогнать соперника до финишного коридора, но сделать это не успел и оказался в невыгодном положении. Жаловаться на соперника точно не за что».

Сам Большунов ситуацию никак не прокомментировал.