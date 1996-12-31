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Лыжные гонки
Спортсмен
Александр Большунов
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Александр Большунов
Дата рождения
31 декабря 1996 г.
Достижения
2-кратный обладатель Большого хрустального глобуса
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