Александр Большунов

Дата рождения
31 декабря 1996 г.
Достижения
2-кратный обладатель Большого хрустального глобуса
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Лыжные гонки
Большунов снялся со спринта на Олимпиаде. Он объяснил это желанием восстановиться перед другими стартами
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Россия взяла две медали в лыжном скиатлоне на Олимпиаде-2022. Большунов стал первым с падением 🥇
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Непряева, Устюгов и Степанова вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду
#Олимпиада-2022
Лыжные гонки
Клебо выиграл «Тур де Ски», Большунов – второй
#Йоханнес Клэбо
Лыжные гонки
Большунов взял серебро в мужской гонке на «Тур де Ски», Непряева стала третьей в женской
#Тур де Ски
Лыжные гонки
Большунов и Ретивых стали третьими в командном спринте на этапе Кубка мира
#Александр Большунов
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Материалы
Разбираем медальный зачет Олимпиады: 65 стран не взяли ничего, 34% всей суммы Россия набрала в лыжах
#Олимпиада-2022
Новая победа Большунова на Олимпиаде – теперь в сокращенном марафоне: сделал поклон, поцеловал снег и вышел в золотых ботинках
#Александр Большунов
Лыжники России опять с золотом Олимпиады! Особенно рады за Устюгова: в Сочи он упал, в Пхенчан не пустил МОК
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Каждая гонка Большунова на Олимпиаде = медаль. КАЖДАЯ
#Александр Большунов
Большунов финишировал с флагом и сломал пьедестал на награждении. Первое золото России на Олимпиаде – и его тоже 🥇
#Александр Большунов
Большунов и Клэбо – главная дуэль в мире лыжных гонок. Но это не война – а уважение, подколы, приглашение на свадьбу и общение без слов
#Александр Большунов
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