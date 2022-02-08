Александр Большунов
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#Александр Большунов #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Большунов снялся со спринта на Олимпиаде. Он объяснил это желанием восстановиться перед другими стартами

08 февраля, 09:40

Россия выставит на спринтерскую гонку в Пекине трех лыжников вместо четырех. Это произошло после снятия Александра Большунова – он объявил об этом за несколько часов до старта.

За два дня до спринта Большунов выиграл золото в скиатлоне. По словам его тренера, эти соревнования «дались ему тяжело», а восстановление «занимает больше обычного», поэтому он обсудил с тренером пропуск спринта ради других стартов.

Федерация лыжных гонок России поддержала Большунова. «Очень благоразумное и профессиональное решение», – сказала президент организации Елена Вяльбе. 

Спринт начнется в 15:00 по московскому времени. От России на нем выступят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев. В следующие дни пройдут еще четыре старта:

  • 11.02. пройдет гонка на 15 километров;
  • 13.02. – эстафета;
  • 16.02. – командный спринт;
  • 19.02. – масс-старт на 50 километров.
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