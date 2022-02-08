Большунов снялся со спринта на Олимпиаде. Он объяснил это желанием восстановиться перед другими стартами

Россия выставит на спринтерскую гонку в Пекине трех лыжников вместо четырех. Это произошло после снятия Александра Большунова – он объявил об этом за несколько часов до старта.

За два дня до спринта Большунов выиграл золото в скиатлоне. По словам его тренера, эти соревнования «дались ему тяжело», а восстановление «занимает больше обычного», поэтому он обсудил с тренером пропуск спринта ради других стартов.

Федерация лыжных гонок России поддержала Большунова. «Очень благоразумное и профессиональное решение», – сказала президент организации Елена Вяльбе.

Спринт начнется в 15:00 по московскому времени. От России на нем выступят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев. В следующие дни пройдут еще четыре старта: