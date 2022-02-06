Йоханнес Клэбо
Олимпиада-2022
лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
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#Йоханнес Клэбо #Олимпиада-2022 #лыжные гонки на Олимпийских играх-2022

«Это жопа». Почему главный соперник Большунова на Олимпиаде проиграл ему девять минут в скиатлоне

06 февраля, 15:05
Александр Плеханов

На Олимпиаде-2018 Клэбо взял три золота.

Newspix24/Global Look Press

Александр Большунов выиграл лыжный скиатлон на Олимпиаде-2022. Это первая золотая олимпийская медаль в карьере Большунова. На втором месте финишировал Денис Спицов – он проиграл Большунову больше минуты. Но сенсационным аутсайдером скиатлона оказался Йоханнес Клэбо. Он проиграл Большунову более девяти минут и остался 40-м.

Почему Клэбо так много проиграл Большунову

Журналисты NRK и других международных СМИ добивались от Клэбо комментария по ситуации. Добились только одного быстрого ответа: «Это жопа». Другой норвежец Рете вообще сошел с дистанции. Он объяснил все чуть подробнее: «Я терял сознание после четырех кругов. Был напряженным, не набирался воздух. Не чувствовал себя».

Тренер Норвегии Эйрик Мюр Носсум понял расстройство Клэбо: «Он стартовал здесь с амбициями побороться за призовые места. Поэтому, конечно, он разочарован, ведь у него это не получилось». От этого же тренера было другое объяснение: в гонке Клэбо получил сигнал – надо готовиться к спринту. Дальше он уже не вкладывался.

Большунов взял первое олимпийское золото в карьере.

dpa/Global Look Press

Лучшим из норвежцев в скиатлоне стал Ханс Кристер Холунн. Его больше остальных опасался тренер Егор Сорин. Уже после гонки Сорин признался, что специально приостанавливал рывок Спицова. Боялся, что Холунн уцепится за него и догонит Большунова. В итоге Холунн не зацепился даже за третье место – остался четвертым с отставанием более двух минут.

Sports.ru подсчитал статистику и нашел еще один значимый показатель провала Норвегии. Впервые с 2018 года норвежские лыжники остались без медалей на одном из главных стартов в лыжных гонках. Хотя именно Норвегия по-прежнему везде считается фаворитом. Прогнозы перед турниром настраивали: Клэбо выиграет минимум четыре золота.

На это намекала и его в целом хорошая форма. В январе Клэбо выиграл «Тур де Ски» – победил там в четырех гонках.

Поражение Норвегии – аномалия. Шансов на повторение почти нет

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер еще за пару недель до новой Олимпиады анонсировал: «Уверен, что Клэбо можно победить, особенно на длинных дистанциях. Теперь сравните эмоции Клэбо и босса русских лыжников Елены Вяльбе после гонки на 30 километров. Она следила за гонкой прямо из самолета. И вот так эмоционально радовалась:

Клэбо и все норвежские лыжники боялись за результат еще перед стартом Олимпиады-2022. Они были довольны уже самой поездкой на турнир. Главное опасение – коронавирус и положительные тесты. Холунн рассказывал: «Мы не были уверены, попадем ли на Олимпиаду. Нам повезло. Никто не мог повлиять на саму возможность поехать на Олимпиаду».

Сам Клэбо еще раньше высказывался в инстаграме. Философствовал: «Не трать свою энергию на то, что ты не можешь изменить». Так рассказывал о своих ощущениях, когда в сборной Норвегии были положительные тесты на коронавирус. Позже Клэбо признавался, что боялся заразиться коронавирусом. Но не прививался в третий раз – берег себя перед Олимпиадой.

Возможно, на ситуацию повлияла и акклиматизация. Она уже сказалась на женском скиатлоне, куда Норвегия не выставила полную квоту участников. Там были еще и положительные тесты у двух участниц и нежелание менять планы подготовки. Но Тереза Йохауг даже в таких условиях обошла Наталью Непряеву и взяла золото.

Вспомним и Олимпиаду-2018 – у Норвегии было 14 медалей. Тогда было так:

  • 7 золотых;
  • 4 серебряных;
  • 3 бронзовых.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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