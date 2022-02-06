«Это жопа». Почему главный соперник Большунова на Олимпиаде проиграл ему девять минут в скиатлоне

Александр Большунов выиграл лыжный скиатлон на Олимпиаде-2022. Это первая золотая олимпийская медаль в карьере Большунова. На втором месте финишировал Денис Спицов – он проиграл Большунову больше минуты. Но сенсационным аутсайдером скиатлона оказался Йоханнес Клэбо. Он проиграл Большунову более девяти минут и остался 40-м.

Почему Клэбо так много проиграл Большунову

Журналисты NRK и других международных СМИ добивались от Клэбо комментария по ситуации. Добились только одного быстрого ответа: «Это жопа». Другой норвежец Рете вообще сошел с дистанции. Он объяснил все чуть подробнее: «Я терял сознание после четырех кругов. Был напряженным, не набирался воздух. Не чувствовал себя».

Тренер Норвегии Эйрик Мюр Носсум понял расстройство Клэбо: «Он стартовал здесь с амбициями побороться за призовые места. Поэтому, конечно, он разочарован, ведь у него это не получилось». От этого же тренера было другое объяснение: в гонке Клэбо получил сигнал – надо готовиться к спринту. Дальше он уже не вкладывался.