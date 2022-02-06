Большунов и Клэбо – главная дуэль в мире лыжных гонок. Но это не война – а уважение, подколы, приглашение на свадьбу и общение без слов
Александр Большунов и Йоханнес Клэбо – две главные суперзвезды лыжных гонок. Их соперничество – самое важное шоу этого спорта и, возможно, всей Олимпиады-2022.
И вы точно давно не видели, чтобы два острейших соперника относились друг к другу так нетипично.
Как часто Большунов и Клэбо побеждали на разных турнирах: они ровесники и почти везде равны
🏅 Оба выиграли по четыре медали прошлой Олимпиады:
- У Большунова три серебра и бронза;
- У Клэбо – три золота и бронза.
🏅 Восемь медалей чемпионатов мира у Большунова (одна золотая, шесть серебряных, одна бронзовая), семь – у Клэбо (6-0-1).
🏆 Оба дважды выигрывали общий зачет лыжного Кубка мира.
🏆 Оба по два раза побеждали на «Тур де Ски».
🔴🔵 Клэбо и Большунову по 25 лет. Клэбо старше Большунова всего на 70 дней.
У России и Норвегии хватает и других очень качественных лыжников, но противостояние Клэбо и Большунова – особенное. Длится оно уже больше трех лет.
Большунов и Клэбо вечно цепляются на финишах. Перед Олимпиадой полыхнул скандал с поломанной палкой и отнятой победой в марафоне
Самая мощная часть их соперничества – разборки перед финишем. Там бывало разное:
- Большунов опережал успокоившегося Клэбо или пропускал его, когда тот сидел за спиной;
- Или уходил в большой отрыв;
- Или проигрывал всей норвежской компании с Клебо во главе.
В 2021 году на финише чемпионата мира произошел скандал. Клэбо выиграл 50-километровый марафон, но получил дисквалификацию. Потому что перед финишем сломал Большунову палку.
Большунов после финиша прослезился, но не от радости. Он уступил еще и Эмилю Иверсену, поэтому после дисквалификации Клебо остался лишь с серебром. «Плакал, потому что это было несправедливо», – объяснил Большунов. Медаль на награждении он надевать не стал. Но и не верил, что Клебо нарушал правила специально.
Норвежцы апеллировали, но сам Клэбо потом отозвал апелляцию. «По-прежнему считаю, что не допустил ошибки и никому не мешал. Но у меня просто-напросто нет сил продолжать это дело».
📢 Реакция Большунова: «Надеюсь, что у нас по-прежнему будут хорошие отношения в спорте».
📢 Реакция Клэбо: «Ничего не изменится. Он очень хороший лыжник, которого я, конечно же, надеюсь победить».
Какие отношения у Большунова и Клэбо: шутят, уважают, но не дружат
Рассказываем яркие и показательные эпизоды.
Сначала общались жестами
После Олимпиады-2018 Большунов рассказывал: «Только взглядами пересекаемся, а понимаем друг друга по жестам. Чтобы общаться, либо мне английский нужно подучить, либо ему русский. Тогда будет больше взаимопонимания и дуэлей. Можно будет подурачиться». И добавил: тренироваться вместе было бы интересно, но вряд ли это нужно самому Клэбо.
Через год Клэбо отвечал: «Было бы забавно заполучить его в Тронхейм или потренироваться вместе. Было бы круто, если бы мы сумели как-то общаться». Они обсуждали планы тренировок в Канаде, но помешала пандемия.
Спустя три года: отношения хорошие, хотя Клэбо ни одного слова по-русски не сказал. Зато у Большунова улучшается английский.
Большунов приглашал Клэбо на свадьбу
Большунов читал интервью, где Клэбо шутил: «Если я там буду, то в качестве официанта». Но приглашение все равно получил.
Но ничего не вышло: «Он еще до моего приглашения подписал контракт на участие в шоу, у него есть обязательства, которые нужно выполнить. Но я не слишком расстроился».
Еще в 2019-м Большунов приглашал Клэбо на день рождения, но тот не пришел. Возможно, про приглашение и не знал. Зато потом прокомментировал: «Когда у Большунова все идет хорошо, он весел и раздает приглашения направо и налево».
Но Большунов уверен: дружить они не могут
Вернее, он утвердительно ответил на предположение журналиста: не может быть дружбы, когда первое место одно.
Но: «Это соперник, с которым приятно соревноваться. На лыжне мы боремся друг с другом, но после финиша мы не держим друг на друга зла».
Большунов хотел бы перенять у Клэбо навык аналитики
Это касается умения «читать гонку»: «Он идеально все просчитывает. Где нужно сделать ускорение, где можно выиграть секунды у соперников. Где правильно это сделать, а где это делать не нужно и даже бессмысленно. Ситуация в гонке постоянно меняется, и поэтому надо по ходу дистанции все просчитывать».
Клэбо бил по груше с фотографией Большунова
«Иногда хочется ударить Клэбо, но не получается его догнать», – как-то раз в шутку сказал Большунов в интервью «Матч ТВ». Клэбо же поучаствовал в шоу с соревнованиями в силе ударов по боксерской груше. На нее Клэбо повесил фото Большунова.
Ему ответили фанаты Большунова, прифотошопив голову Клэбо к игрушечной груше в доме Большунова. Это был намек на победу Большунова в общем зачете кубка мира весной 2020-го.
Что еще они говорили друг о друге
🔴 Клэбо: «Мы друг друга не понимаем, поэтому единственное, что можем делать, – это соперничать друг с другом. Это наш способ общения. Он не знает ни слова по-английски, а я мало что понимаю, когда он говорит по-русски. Мы стоим там, как два вопросительных знака».
🔵 Большунов: «Он не маленький мальчик, так что он не сдастся. Но он выглядит, как маленький мальчик».
🔴 Клэбо: «Большунов показал, что при любых трудностях он постоянно оказывается на пьедестале. Когда он в ударе, на его фоне мы становимся маленькими мальчиками».
🔵 Большунов: «Можно ли его перехитрить? Если только укатать, наверное».
🔴 Клэбо: «Большунов – медведь. Мы, остальные, карапузы. Он силен».
🔵 Большунов: «К Йоханнесу я отношусь с большим уважением. Он, как и я, ищет варианты, как стать лучше. Наше соперничество, надеюсь, двигает лыжные гонки вперед».
🔴 Клэбо: «Он показал, что он веселый парень, как я понимаю. За исключением дней, когда он проводит плохие гонки или становится вторым. Тогда он злится. И в этом я узнаю себя. Он настоящий спортсмен, обожающий соперничество, который рвется в бой с первых метров. Наблюдать за этим классно»
А еще они выдают вот такое шоу:
И ответ Большунова журналисту: «Думаете, если дурачимся, соперничества нет? Вот вы смешной. Клэбо – лучший в мире спринтер. А он говорит: ты что, не мог его обогнать?»
Получив в подарок небольшие сани, Большунов сказал: «Можно и Клэбо тут прокатить». Некоторые медиа сообщили, что это был подарок именно от Клэбо.