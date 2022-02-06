Большунов и Клэбо – главная дуэль в мире лыжных гонок. Но это не война – а уважение, подколы, приглашение на свадьбу и общение без слов

Александр Большунов и Йоханнес Клэбо – две главные суперзвезды лыжных гонок. Их соперничество – самое важное шоу этого спорта и, возможно, всей Олимпиады-2022.

И вы точно давно не видели, чтобы два острейших соперника относились друг к другу так нетипично.

Как часто Большунов и Клэбо побеждали на разных турнирах: они ровесники и почти везде равны

🏅 Оба выиграли по четыре медали прошлой Олимпиады:

У Большунова три серебра и бронза;

У Клэбо – три золота и бронза.

🏅 Восемь медалей чемпионатов мира у Большунова (одна золотая, шесть серебряных, одна бронзовая), семь – у Клэбо (6-0-1).

🏆 Оба дважды выигрывали общий зачет лыжного Кубка мира.

🏆 Оба по два раза побеждали на «Тур де Ски».

🔴🔵 Клэбо и Большунову по 25 лет. Клэбо старше Большунова всего на 70 дней.

У России и Норвегии хватает и других очень качественных лыжников, но противостояние Клэбо и Большунова – особенное. Длится оно уже больше трех лет.

Большунов и Клэбо вечно цепляются на финишах. Перед Олимпиадой полыхнул скандал с поломанной палкой и отнятой победой в марафоне

Самая мощная часть их соперничества – разборки перед финишем. Там бывало разное:

Большунов опережал успокоившегося Клэбо или пропускал его, когда тот сидел за спиной;

Или уходил в большой отрыв;

Или проигрывал всей норвежской компании с Клебо во главе.

В 2021 году на финише чемпионата мира произошел скандал. Клэбо выиграл 50-километровый марафон, но получил дисквалификацию. Потому что перед финишем сломал Большунову палку.