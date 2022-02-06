Большая звезда Олимпиады для России – лыжник Большунов. Парадокс: он самый закрытый и при этом самый популярный

Александр Большунов – главная лыжная надежда сборной России на Олимпиаде в Пекине. Самый ли яркий спортсмен – вопрос дискуссионный, учитывая последние успехи биатлонистов, статус фигуристов и топовых хоккеистов. Но именно про Большунова очень много разговоров перед стартами. Шум вокруг него чуть ли не больше, чем вокруг всего его вида спорта. Следить за всеми гонками Большунова будут особенно. И вот почему.

Большунов уже здорово выступал на Олимпиаде и поставил рекорд

На прошлой зимней Олимпиаде многие сильные спортсмены из России не выступали – из-за допингового дела не допускались даже те, кто не имел к нему никакого отношения. Было понятно, что российская команда соберет крайне мало медалей. Получилось 17. И почти четверть из них – причастность Большунова.

При таких раскладах он воспринимался как герой: в 21 год в сильно ослабевшей сборной принес сразу четыре медали.

🥉 Сначала в спринте Большунов выиграл бронзу, проиграв секунду с небольшим победителю Йоханнесу Клэбо.

🥈 Затем Россия с Большуновым стала второй в эстафете, уступив норвежцам.

🥈 В командном спринте Большунов и Спицов уступили 1,71 секунды Сундбю и Клэбо.

🥈 В масс-старте на 50 км – еще одно серебро с 18-секундным отставанием от чемпиона Нисканена.

Четыре медали за одну Олимпиаду – рекорд для олимпийцев из России.