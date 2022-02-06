Большая звезда Олимпиады для России – лыжник Большунов. Парадокс: он самый закрытый и при этом самый популярный
Александр Большунов – главная лыжная надежда сборной России на Олимпиаде в Пекине. Самый ли яркий спортсмен – вопрос дискуссионный, учитывая последние успехи биатлонистов, статус фигуристов и топовых хоккеистов. Но именно про Большунова очень много разговоров перед стартами. Шум вокруг него чуть ли не больше, чем вокруг всего его вида спорта. Следить за всеми гонками Большунова будут особенно. И вот почему.
Большунов уже здорово выступал на Олимпиаде и поставил рекорд
На прошлой зимней Олимпиаде многие сильные спортсмены из России не выступали – из-за допингового дела не допускались даже те, кто не имел к нему никакого отношения. Было понятно, что российская команда соберет крайне мало медалей. Получилось 17. И почти четверть из них – причастность Большунова.
При таких раскладах он воспринимался как герой: в 21 год в сильно ослабевшей сборной принес сразу четыре медали.
🥉 Сначала в спринте Большунов выиграл бронзу, проиграв секунду с небольшим победителю Йоханнесу Клэбо.
🥈 Затем Россия с Большуновым стала второй в эстафете, уступив норвежцам.
🥈 В командном спринте Большунов и Спицов уступили 1,71 секунды Сундбю и Клэбо.
🥈 В масс-старте на 50 км – еще одно серебро с 18-секундным отставанием от чемпиона Нисканена.
Четыре медали за одну Олимпиаду – рекорд для олимпийцев из России.
Большунов выиграл «Тур де Ски» – престижную серию гонок, а потом и стал чемпионом мира
Это произошло в начале 2020 года и стало отличным продолжением карьеры. Раньше из россиян побеждали Александр Легков и Сергей Устюгов.
В общем зачете Большунов опередил Устюгова и целую колонию следовавших дальше норвежцев на 27 секунд. А на следующий «Тур де Ски» норвежцы не поехали, так что там Большунов забрался в призы во всех гонках вообще. И с гигантским отрывом в три минуты выиграл турнир во второй раз.
На чемпионатах мира складывалось по-разному. В 2019-м было повторение Олимпиады – четыре медали без золота (все – серебряные). Зато на следующем – победа в скиатлоне. Еще один рубеж.
Большунов первым в России выиграл лыжный Кубок мира
Советским лыжникам и лыжницам это удавалось. Российским лыжницам тоже. Но в эпоху российских лыжников в ряд с Дэли, Колоньей, Нортугом, Сундбю и Клэбо наконец-то встал и Большунов.
🏆 Сезон-2019/20 завершен досрочно из-за коронавируса, но у Большунова и так был солидный отрыв, так что он все равно бы его выиграл.
🏆 В сезоне-2020/21 Большунов выиграл лыжный Кубок мира вообще в феврале.
«Вы достаете меня своими вопросами». Большунов не любит все это внимание вокруг
Большунов периодически дает большие интервью «Спорт-Экспрессу» или «Чемпионату». Еще был в «Вечернем Урганте». Но вот что было в этом сезоне:
🏃 В спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере занял седьмое место и не дал интервью.
🏃 12-е место в индивидуальной гонке в Давосе – игнор журналистов.
🏃 Всего лишь второй раз в карьере не преодолел квалификацию в спринте – не стал разговаривать в Дрездене.
🏃 На первом этапе выбыл в четвертьфинале «Тур де Ски» – не стал общаться.
🏃 На четвертом этапе «Тур де Ски» стал седьмым – без интервью.
🏃 На пятом этапе «Тур де Ски» стал пятым – и снова без интервью.
Сам Большунов объяснял это так: «Когда в гонке не получается, я не даю интервью – не хочу тратить эмоции, которые пригодятся потом в гонке. Когда есть настроение, могу спокойно подойти и дать интервью – реально есть о чем поговорить. Когда не получается, мне проще побыть с собой».
Большунов – главный интроверт в команде. Показательно, что с победой в общем зачете Кубка мира в 2020-м многие партнеры по сборной его не поздравляли. Объяснение от Юлии Ступак выглядело красноречиво:
«Вообще не поздравила. Не могу сказать, что у нас с Сашей Большуновым классные отношения. Он молодец, очень круто выступил, завоевал трофей, который в России не был уже давно. Но я радовалась за Россию. Если бы Хрустальный глобус выиграл один из лыжников группы Маркуса Крамера, набрала бы сразу с поздравлениями».
О закрытости Большунова в редком интервью говорил его отец после прошлой Олимпиады. Большунов-старший рассказывал, что не чувствует поддержи даже родного села Подывотье Брянской области, где живет до сих пор и куда сын часто приезжает:
«Там я вижу в основном зависть – некоторым уже пора калькуляторы купить, чтобы Сашины деньги считать. Вот такая поддержка села, к сожалению. Когда он в прошлом году на юношеском ЧМ взял два золота и серебро, я специально пошел в сельскую школу. Раньше, когда мы по району что-то выигрывали, защищая честь школы, нас ставили в пример, вывешивали фото у спортзала. А сейчас – нигде ни слова.
Поехал на следующий день в райцентр в отдел образования, говорю начальнице – ребенок добивается таких высот, почему бы его не поставить в пример другим? На что она мне ответила: «А нет такого закона!» Для меня это вообще больная тема – всю жизнь только палки в колеса ставят.
А это – из длинного интервью Евгению Маркову:
– Вы счастливы прямо здесь и сейчас?
– Не на 100 процентов, потому что вы достаете меня своими вопросами. Когда интервью закончится, счастье будет полным, даже на 110 процентов.
Популярность Большунова нравится не всем
📢 В марте 2021 года высказался российский лыжник Ермил Вокуев: «Популяризация, по-моему, происходит скорее Большунова, а не лыжных гонок или других лыжников. Интерес именно к его личности. Везде Большунов, Большунов. Результат есть, логично».
📢 Большунов в ответ заявил, что никому ничего доказывать не собирается. И добавил: «Показываю свою силу на лыжне. Для меня основа – результат и ничего больше. А тот, кто не может сделать что-то на лыжне, старается выделиться иначе».
Ответ на вопрос – почему Большунов едва ли не главная звезда России на Олимпиаде – легко измеряется этими пунктами:
- 📏 Лыжные гонки на Олимпиаде всегда очень популярны.
- 📏 Большунов на прошлой Олимпиаде выступил здорово, выиграв больше всех медалей.
- 📏 Трансляции лыжных гонок на «Матч ТВ» стали появляться чаще.
- 📏 С тех пор он становился чемпионом мира и двукратным победителем «Тур де Ски».
- 📏 Еще – дважды выиграл Кубок мира.
Лучше о Большунове скажет менеджер по работе с атлетами Симон Каприни, на лыжах которого сделаны большинство побед: «Александр — очень искренний человек. Он прямо скажет, что ему нравится, а что нет. С Сашей не нужно много слов: он говорит, работали ли лыжи по ходу гонки и что именно было так или не так. Для меня это очень важно. Сан Саныч кажется суровым, но он прекрасный человек, таких больше нет. Очень люблю и уважаю его».