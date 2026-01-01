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Как все это ударило по русскому спорту: иностранцы не поедут на турниры в Россию, Абрамович передал управление «Челси», финала ЛЧ не будет
#политика
Разбираем медальный зачет Олимпиады: 65 стран не взяли ничего, 34% всей суммы Россия набрала в лыжах
#Олимпиада-2022
Непряева снялась с марафона на Олимпиаде-2022. Это она брала первую медаль России
#Наталья Непряева
Новая победа Большунова на Олимпиаде – теперь в сокращенном марафоне: сделал поклон, поцеловал снег и вышел в золотых ботинках
#Александр Большунов
«Попробую не отстать, пока не увижу старуху с косой». Клэбо проиграл Большунову больше минуты – и снялся с марафона, который не хотел бежать
#Йоханнес Клэбо
Лыжники России опять с золотом Олимпиады! Особенно рады за Устюгова: в Сочи он упал, в Пхенчан не пустил МОК
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
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Биатлон
Где смотреть чемпионат России по биатлону и лыжным гонкам: расписание соревнований
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