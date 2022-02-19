Где смотреть женские лыжные гонки масс-старт на Зимних Олимпийских играх 2022

20 февраля на Олимпиаде в Пекине пройдет лыжная гонка с массового старта у женщин на дистанции 30 км свободным стилем. Начало – в 10:00 по московскому времени.

Российские лыжницы также примут участие в гонке.

Смотреть гонку можно на Первом канале. Еще один вариант просмотра – на сайте по этой ссылке.

Олимпиада продлится с 4 по 20 февраля. В лыжных гонках разыгрываются 12 комплектов медалей.

На прошлой Олимпиаде женский масс-старт выиграла норвежка Марит Бьорген, второй финишировала финская спортсменка Криста Пярмякоски, третьей – шведка Стина Нильссон.

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