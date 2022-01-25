Медали Олимпиады-2022: кто придумал, почему такой сложный дизайн, зачем нужна коробочка из бамбука

Олимпиада-2022 состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего на ней заявлены 15 видов спорта, где участники разыграют 109 комплектов медалей. Это сразу на семь медальных турниров больше, чем на Олимпийских играх-2018. Первые виды с награждением запланированы уже 5 февраля, а сами олимпийские соревнования начинаются со 2 февраля.

Какие медали будут на Олимпиаде-2022?

Пекин – первый город в истории, который принимает зимние и летние Олимпийские игры. В 2008 году там уже проходила летняя Олимпиада. Олимпийский сайт пишет, что новые медали связаны с наградами из 2008-го. Основа дизайна – подвески из китайского нефрита в виде кругов с пятью кольцами. На оборотной стороне – китайские узоры и название Олимпийских игр.

Задняя сторона медалей украшена 24 точками. Тут много отсылок: небо, просторы, номер Олимпиады. Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине станут 24-ми по счету. У китайских медалей есть и официальное название – «Тонг Ксинь» («Вместе как единое целое»). Впервые они были представлены еще в октябре 2021 года. Внимательнее можно рассмотреть тут: