Медали Олимпиады-2022: кто придумал, почему такой сложный дизайн, зачем нужна коробочка из бамбука
Олимпиада-2022 состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего на ней заявлены 15 видов спорта, где участники разыграют 109 комплектов медалей. Это сразу на семь медальных турниров больше, чем на Олимпийских играх-2018. Первые виды с награждением запланированы уже 5 февраля, а сами олимпийские соревнования начинаются со 2 февраля.
Какие медали будут на Олимпиаде-2022?
Пекин – первый город в истории, который принимает зимние и летние Олимпийские игры. В 2008 году там уже проходила летняя Олимпиада. Олимпийский сайт пишет, что новые медали связаны с наградами из 2008-го. Основа дизайна – подвески из китайского нефрита в виде кругов с пятью кольцами. На оборотной стороне – китайские узоры и название Олимпийских игр.
Задняя сторона медалей украшена 24 точками. Тут много отсылок: небо, просторы, номер Олимпиады. Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине станут 24-ми по счету. У китайских медалей есть и официальное название – «Тонг Ксинь» («Вместе как единое целое»). Впервые они были представлены еще в октябре 2021 года. Внимательнее можно рассмотреть тут:
Кто разрабатывал дизайн медалей Олимпиады-2022?
Мы не просто так вспоминали 2008-й. Ханг Хай – главный дизайнер медалей Олимпиады-2022. Он же входил в команду разработчиков медалей Олимпиады-2008. Его слова: «Медаль 2022-го продолжает концепцию нефрита из 2008-го». Ханг Хай утверждает, что новые медали стали олицетворением деталей китайской культуры. Через медали спортсмены с ней соприкасаются.
Нефритовые диски «Би» использовались в религиозных ритуалах и при изготовлении посуды. Ими и вдохновлялась команда дизайнеров медалей Олимпиады-2022. Ханг Хай – профессор Центральной академии изящных искусств Китая. Достижение Пекина теперь распространяется и на него. Ханг Хай – единственный в истории дизайнер медалей летней и зимней Олимпиад.
Сам он видит такую разницу: в медалях 2008-го использовался реальный декор из нефрита. Сейчас нефрит остался только воплощением китайского духа. Ханг Хай занимался изготовлением новых медалей с мая 2020 года. В команду разработчиков дизайна входили его студенты и коллеги. По запросу дизайнеров Китай даже получил образцы медалей всех предыдущих игр.
Ханг Хай говорил о нефрите и перед Олимпиадой-2008. Тогда объяснял: «Мы традиционно используем его для обозначения добродетели». На дизайн медалей Олимпийских игр-2022 вместе с ним повлиял еще один человек – Линь Фан. Это он занимался углубленным изучением нефритовых дисков и их истории. Так создатели пришли к концепции колец в дизайне.
Что еще надо знать о медалях Олимпиады-2022?
За Олимпиадой исторически закрепилась концепция по заботе об экологии. Она соблюдалась и при создании медалей Олимпийских игр-2022. Поэтому у каждой медали будет специальная коробочка, которая изготовлена из лака и бамбука. Одновременно бамбуковые коробочки – это еще и очередная отсылка к китайской культуре. Еще к каждой медали добавлена красная лента.
В декабре о медалях говорил глава пресс-службы МОК Марк Адамс. Он приводил в пример ситуацию: спортсмен прошел в финал соревнований, но получил положительный результат теста на коронавирус. Итог для таких спортсменов: «Они получат серебряную медаль. В случае, если речь идет об индивидуальном соревновании, то будут вручены две серебряные медали».
У Олимпийских игр-2022 запланирована специальная тематическая церемония награждения. Цвета пьедестала, костюмов и даже подставок для медалей отсылают к снегу, льду, славе и чести. Почти все выполнено в небесно-голубых и красных цветах – даже у вязанных букетов для спортсменов придуманы такие цветные ленточки. Об этом есть такое видео: