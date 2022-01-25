Кристина Резцова
Кубок мира по биатлону
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#Кристина Резцова #Кубок мира по биатлону

Лучшая биатлонистка России Кристина Резцова: выходила на гонку в нижнем белье, писала стихи и не знает о тиктоке

3 часа назад
Михаил Морозов

СБР

Кристина Резцова – фактически единственная надежда на медаль Олимпиады у России в женском биатлоне. Только при очень удачном стечении обстоятельств до медали доберется кто-то еще. Эстафета не в счет.

Как проходит ее сезон на Кубке мира:

⚙️ Начинала скромно, в основном на 20-х местах.

⚙️ В Хохфильцене помогла занять второе место в эстафете, а в Анси – стала пятой в спринте и третьей в масс-старте.

⚙️ Затем был победный сингл-микст с Бабиковым.

⚙️ Следом – еще две медальные эстафеты и четвертое место в масс-старте в Антхольце.

Резцова не входит в число фаворитов в личных гонках на Олимпиаде, но объективно: в индивидуальной и спринте она способна бороться за медали, в масс-старте уже была на подиуме, в эстафетах (женской и смешанной) точно поможет в борьбе за призовое место.

Как выглядит общий портрет Резцовой:

Пропустила сезон-2020/21 из-за декрета, а после него стала лучшей

Резцова замужем за российским лыжником Иваном Анисимовым. В феврале 2021 года она родила дочь Александру. До девятого месяца она каталась на лыжах и проводила легкие силовые тренировки. Когда дочери было три месяца, Резцова возобновила полноценные тренировки.

Keystone Press Agency / Global Look Press

В ноябре была включена в состав сборной, сейчас – лучшая в ней. «Во время подготовки к сезону у нее был хороший настрой, осознанный, чего прежде не наблюдалось. После родов у нее что-то произошло в голове, она понимала, что и как делать», – слова отца Леонида Резцова.

«Когда рождается ребенок, сначала думаешь, а потом уже что-то делаешь. Хотя я могла раньше сначала делать, а только потом подумать», – так сказала сама Резцова.

На юношеских соревнованиях вышла в нижнем белье

Тогда Резцовой было 16 лет, и она выиграла три медали на юношеских соревнованиях в Мурманске. А запомнилась все равно не этим.

На последнюю гонку Резцова нацепила нижнее белье поверх комбинезона.

Объяснение:

«Перед первой гонкой я, так вскользь, бросила подругам по команде, дескать, если выиграю гонку (что для меня на тот момент было нереально), на следующий старт выйду в нижнем белье. И что вы думаете? Я побеждаю (смеется). Мои девочки тут же напомнили о сказанном, пришлось держать слово».

И еще:

«Деваться было некуда. Случилось это на масс-старте. Скажу честно, укрыться от глаз соперниц, судей, тренеров было невозможно. Меня изучали все. Хохотали все, мимо кого я проезжала. К счастью, шутку зрители поняли именно, как шутку и не более того. Иными словами, я бежала под аккомпанемент криков вроде: «подари белье».

Как рассказывала Резцова, тренеры и судьи негодовали, родители тоже не обрадовались. Но она очень хотела сдержать слово и сделала это.

Резцова писала стихи, все началось с переделанной песни

Вышивать – одно из хобби, но больше она рассказывала про написание стихов. Еще в детском лагере нужно было подготовить творческие номера, и Резцова переделала известную песню под лыжный лад.

Позже начала писать сама. Вот как это произошло: «Как-то на сборе долго не могла уснуть, тогда-то и созрело первое стихотворение. Написала я его на день рождения мамы». На дне рождения присутствовать не могла, поэтому подарила ей такой подарок.

Осенью 2020-го она рассказывала, что у нее написано 20-30 стихотворений, хотя про книгу не задумывалась.

СБР

«Когда маме впервые написала стихотворение, она не поверила. Потом, когда она увидела, как я пишу для сестер, мама сказала: «Ничего себе, вот, что, оказывается, моя дочь умеет».

Тогда же Резцова говорила, что не писала более полугода. Вот почему: «Зависит не от количества времени, а от повода написания. Переживания, радости… Все это возникает на эмоциях». И еще: «Я лишь переношу на бумагу то, что идет из моей души, свои мысли и переживания. Причем пишу я не для публичного чтения. Почти все мои стихи кому-то посвящены. Наверное, происходит так потому, что большинство наших переживаний связаны с близкими нам людьми».

В разговоре с Иваном Черезовым Резцова показала одно четверостишие:

Мы каждый по-разному смотрим на жизнь,

Одним доверяем, с другими мы скрытны.

Но мысли о многих уносятся ввысь,

Но в памяти будут всегда не забыты.

Почти каждое интервью – небольшое шоу

У Резцовой всегда живые и эмоциональные интервью, даже если она расстроена или проиграла много. Она так делает не специально – просто уж очень искренняя. Яркие высказывания тоже набрались за этот сезон:

📢 «Мне кажется, в России все-таки немного безответственные спортсмены. Большинство. Такие, которые знают, что они в сборной, и не развиваются из-за того, что они находятся на своем месте, у них нет такого, что их в любой момент могут подвинуть. Не должно быть такого, что если ты попал в сборную, ты все – царь и бог, ты должен понимать, для чего ты попал в команду. Не для того, чтобы просто потусить за государственные деньги, за деньги налогоплательщиков».

СБР

📢 «Сейчас подберу слово, чтобы сказать, кем я была, чтобы сказать помягче. Раздолбайкой. Каждый момент в жизни нас чему-то учит, каждый человек нас чему-то учит. Меня очень многому научил мой муж. Научил думать, анализировать вещи, которые не получаются, относиться намного ответственнее ко всему, что я делаю и говорю. Я горжусь тем, что я расту в своих собственных глазах».

📢 «Я далека от активной жизни в социальных сетях, не умею редактировать фотографии и видео. Остановилась в плане использования телефона и его возможностей на уровне третьего класса. У меня нет тиктока, я не знаю, что это такое».

📢 (о промахах в пасьюте) «Что случилось? Честно, психанула».

📢 (после семи промахов в гонке) «Самочувствие было – просто бомба. И вдвойне расстраивает, что из-за такой стрельбы лишаю себя борьбы».

📢 (о промахах в победном сингл-миксте) «Ругал ли Антон? Думаю, да – материл меня на самом деле (смеется). Он так и сказал: я тебя ругал, ругал. Правда, на последней стойке, чтобы я не промазала. Но какая разница. Можно ли отпраздновать сегодня? Потанцуем, может быть!»

📢 «Когда люди начинают выигрывать, появляются мысли, что ты суперсильный. А допускать их нельзя. Вот после сезона вытащу все медали из ящика — и порадуюсь как следует. Кто суперсильный? Уле Эйнар Бьорндален, Анфиса Резцова, Мартен Фуркад. А мне надо работать».

📢 (после победы в сингл-миксте) «Кому подарю номер? Пока не думала. Но уверена, что муж отберет».

📢 (поверила бы летом, что на Олимпиаду поедет первым номером?) «Крутяк. Я бы поверила легко, а че? Я от скромности не умру. Я для чего туда еду? Для чего каждый человек едет на Олимпиаду? Не потусить, нет. Мы проходим огромный, долгий путь, чтобы туда поехать. Блин, сказать, что я еду туда пробежать – нет. Я буду кайфовать 100% каждый день – от каждой гонки, каждой тренировки».

📢 «Я выполнила критерии отбора на январь? Йоу, ура!»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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