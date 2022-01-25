Лучшая биатлонистка России Кристина Резцова: выходила на гонку в нижнем белье, писала стихи и не знает о тиктоке

Кристина Резцова – фактически единственная надежда на медаль Олимпиады у России в женском биатлоне. Только при очень удачном стечении обстоятельств до медали доберется кто-то еще. Эстафета не в счет.

Как проходит ее сезон на Кубке мира:

⚙️ Начинала скромно, в основном на 20-х местах.

⚙️ В Хохфильцене помогла занять второе место в эстафете, а в Анси – стала пятой в спринте и третьей в масс-старте.

⚙️ Затем был победный сингл-микст с Бабиковым.

⚙️ Следом – еще две медальные эстафеты и четвертое место в масс-старте в Антхольце.

Резцова не входит в число фаворитов в личных гонках на Олимпиаде, но объективно: в индивидуальной и спринте она способна бороться за медали, в масс-старте уже была на подиуме, в эстафетах (женской и смешанной) точно поможет в борьбе за призовое место.

Как выглядит общий портрет Резцовой:

Пропустила сезон-2020/21 из-за декрета, а после него стала лучшей

Резцова замужем за российским лыжником Иваном Анисимовым. В феврале 2021 года она родила дочь Александру. До девятого месяца она каталась на лыжах и проводила легкие силовые тренировки. Когда дочери было три месяца, Резцова возобновила полноценные тренировки.