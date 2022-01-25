Лучшая биатлонистка России Кристина Резцова: выходила на гонку в нижнем белье, писала стихи и не знает о тиктоке
Кристина Резцова – фактически единственная надежда на медаль Олимпиады у России в женском биатлоне. Только при очень удачном стечении обстоятельств до медали доберется кто-то еще. Эстафета не в счет.
Как проходит ее сезон на Кубке мира:
⚙️ Начинала скромно, в основном на 20-х местах.
⚙️ В Хохфильцене помогла занять второе место в эстафете, а в Анси – стала пятой в спринте и третьей в масс-старте.
⚙️ Затем был победный сингл-микст с Бабиковым.
⚙️ Следом – еще две медальные эстафеты и четвертое место в масс-старте в Антхольце.
Резцова не входит в число фаворитов в личных гонках на Олимпиаде, но объективно: в индивидуальной и спринте она способна бороться за медали, в масс-старте уже была на подиуме, в эстафетах (женской и смешанной) точно поможет в борьбе за призовое место.
Как выглядит общий портрет Резцовой:
Пропустила сезон-2020/21 из-за декрета, а после него стала лучшей
Резцова замужем за российским лыжником Иваном Анисимовым. В феврале 2021 года она родила дочь Александру. До девятого месяца она каталась на лыжах и проводила легкие силовые тренировки. Когда дочери было три месяца, Резцова возобновила полноценные тренировки.
В ноябре была включена в состав сборной, сейчас – лучшая в ней. «Во время подготовки к сезону у нее был хороший настрой, осознанный, чего прежде не наблюдалось. После родов у нее что-то произошло в голове, она понимала, что и как делать», – слова отца Леонида Резцова.
«Когда рождается ребенок, сначала думаешь, а потом уже что-то делаешь. Хотя я могла раньше сначала делать, а только потом подумать», – так сказала сама Резцова.
На юношеских соревнованиях вышла в нижнем белье
Тогда Резцовой было 16 лет, и она выиграла три медали на юношеских соревнованиях в Мурманске. А запомнилась все равно не этим.
На последнюю гонку Резцова нацепила нижнее белье поверх комбинезона.
«Перед первой гонкой я, так вскользь, бросила подругам по команде, дескать, если выиграю гонку (что для меня на тот момент было нереально), на следующий старт выйду в нижнем белье. И что вы думаете? Я побеждаю (смеется). Мои девочки тут же напомнили о сказанном, пришлось держать слово».
И еще:
«Деваться было некуда. Случилось это на масс-старте. Скажу честно, укрыться от глаз соперниц, судей, тренеров было невозможно. Меня изучали все. Хохотали все, мимо кого я проезжала. К счастью, шутку зрители поняли именно, как шутку и не более того. Иными словами, я бежала под аккомпанемент криков вроде: «подари белье».
Как рассказывала Резцова, тренеры и судьи негодовали, родители тоже не обрадовались. Но она очень хотела сдержать слово и сделала это.
Резцова писала стихи, все началось с переделанной песни
Вышивать – одно из хобби, но больше она рассказывала про написание стихов. Еще в детском лагере нужно было подготовить творческие номера, и Резцова переделала известную песню под лыжный лад.
Позже начала писать сама. Вот как это произошло: «Как-то на сборе долго не могла уснуть, тогда-то и созрело первое стихотворение. Написала я его на день рождения мамы». На дне рождения присутствовать не могла, поэтому подарила ей такой подарок.
Осенью 2020-го она рассказывала, что у нее написано 20-30 стихотворений, хотя про книгу не задумывалась.
«Когда маме впервые написала стихотворение, она не поверила. Потом, когда она увидела, как я пишу для сестер, мама сказала: «Ничего себе, вот, что, оказывается, моя дочь умеет».
Тогда же Резцова говорила, что не писала более полугода. Вот почему: «Зависит не от количества времени, а от повода написания. Переживания, радости… Все это возникает на эмоциях». И еще: «Я лишь переношу на бумагу то, что идет из моей души, свои мысли и переживания. Причем пишу я не для публичного чтения. Почти все мои стихи кому-то посвящены. Наверное, происходит так потому, что большинство наших переживаний связаны с близкими нам людьми».
В разговоре с Иваном Черезовым Резцова показала одно четверостишие:
Мы каждый по-разному смотрим на жизнь,
Одним доверяем, с другими мы скрытны.
Но мысли о многих уносятся ввысь,
Но в памяти будут всегда не забыты.
Почти каждое интервью – небольшое шоу
У Резцовой всегда живые и эмоциональные интервью, даже если она расстроена или проиграла много. Она так делает не специально – просто уж очень искренняя. Яркие высказывания тоже набрались за этот сезон:
📢 «Мне кажется, в России все-таки немного безответственные спортсмены. Большинство. Такие, которые знают, что они в сборной, и не развиваются из-за того, что они находятся на своем месте, у них нет такого, что их в любой момент могут подвинуть. Не должно быть такого, что если ты попал в сборную, ты все – царь и бог, ты должен понимать, для чего ты попал в команду. Не для того, чтобы просто потусить за государственные деньги, за деньги налогоплательщиков».
📢 «Сейчас подберу слово, чтобы сказать, кем я была, чтобы сказать помягче. Раздолбайкой. Каждый момент в жизни нас чему-то учит, каждый человек нас чему-то учит. Меня очень многому научил мой муж. Научил думать, анализировать вещи, которые не получаются, относиться намного ответственнее ко всему, что я делаю и говорю. Я горжусь тем, что я расту в своих собственных глазах».
📢 «Я далека от активной жизни в социальных сетях, не умею редактировать фотографии и видео. Остановилась в плане использования телефона и его возможностей на уровне третьего класса. У меня нет тиктока, я не знаю, что это такое».
📢 (о промахах в пасьюте) «Что случилось? Честно, психанула».
📢 (после семи промахов в гонке) «Самочувствие было – просто бомба. И вдвойне расстраивает, что из-за такой стрельбы лишаю себя борьбы».
📢 (о промахах в победном сингл-миксте) «Ругал ли Антон? Думаю, да – материл меня на самом деле (смеется). Он так и сказал: я тебя ругал, ругал. Правда, на последней стойке, чтобы я не промазала. Но какая разница. Можно ли отпраздновать сегодня? Потанцуем, может быть!»
📢 «Когда люди начинают выигрывать, появляются мысли, что ты суперсильный. А допускать их нельзя. Вот после сезона вытащу все медали из ящика — и порадуюсь как следует. Кто суперсильный? Уле Эйнар Бьорндален, Анфиса Резцова, Мартен Фуркад. А мне надо работать».
📢 (после победы в сингл-миксте) «Кому подарю номер? Пока не думала. Но уверена, что муж отберет».
📢 (поверила бы летом, что на Олимпиаду поедет первым номером?) «Крутяк. Я бы поверила легко, а че? Я от скромности не умру. Я для чего туда еду? Для чего каждый человек едет на Олимпиаду? Не потусить, нет. Мы проходим огромный, долгий путь, чтобы туда поехать. Блин, сказать, что я еду туда пробежать – нет. Я буду кайфовать 100% каждый день – от каждой гонки, каждой тренировки».
📢 «Я выполнила критерии отбора на январь? Йоу, ура!»