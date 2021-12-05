Новая ошибка биатлониста Латыпова – теперь наступил на стреляющего соперника. И упал в снег ❄️
Необычный эпизод произошел в гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. Там проходила гонка преследования, где участвовал русский биатлонист Эдуард Латыпов. Перед стартом он занимал четвертое место и сохранял шансы на медаль. Итог – Латыпов стал 11-м, но даже так с тремя промахами оказался лучшим из русских спортсменов.
После первой стрельбы Латыпов упал прямо на стрельбище. В тот момент он задел ногу лежащего на коврике Кентена Фийона-Майе. Французский биатлонист тогда еще завершал стрельбу. На общий итог гонки это не повлияло, но со стороны Латыпова выглядело страшно. Главное, что в этом моменте не пострадала его винтовка. Таким было падение:
После гонки Латыпов дал комментарий «Матч ТВ», где рассказал о том эпизоде. Дмитрий Губерниев почему-то спросил у него о столкновении с Жакленом, хотя стрелял другой французский биатлонист. Жаклен в тот момент завершил стрельбу. Латыпов рассказал, что уже пообщался с Фийоном-Майе: «Я подошел и извинился, но он, конечно, зол на меня».
В этом сезоне у Латыпова уже был неудачный момент в гонке на этапе Кубка мира. В индивидуальной гонке Латыпов претендовал на медаль, но потерял полминуты на последнем отрезке. Тогда он забыл о повороте на финишный створ. Когда опомнился, уже пришлось возвращаться. Подробно мы разбирали тот момент в отдельном материале.
Прямо сейчас Латыпов – один из главных биатлонистов России по статусу. В Эстерсунде мужская сборная взяла бронзу в эстафете. Там Латыпов тоже отличился с плохой стороны. Он подходил к последней стрельбе на втором месте, но зашел на штрафной круг. Результат для России – медаль, но только бронзовая. Тогда Латыпова обошел именно француз Фийон-Майе.
После новой гонки Фийон-Майе после гонки показал в инстаграме сломанную винтовку. Это никак не связано с Латыповым – он сам упал во время последнего круга. Последние гонки для Фийона-Майе складываются неудачно. Его единственным медальным стартом был спринт в Эстерсунде, где Фийон-Майе стал третьим. Остальные места: восьмое, 16-е, 32-е.
На старте биатлонного сезона у всей сборной России тоже возникают проблемы. Гараничев терял инвентарь, Миронова его чинила. В женской эстафете Россия заняла только восьмое место, хотя после первого этапа претендовала на медаль. Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина проиграли по скорости и по стрельбе. Доминировала только Кристина Резцова.
В мужской эстафете Латыпов пытался быстрее отстреляться. На гонку преследования у него не осталось сил и мотивации. После нее Латыпов рассказывал об усталости и тяжелом состоянии. Даже с таким результатом Латыпов сейчас занимает пятое место в общем зачете Кубка мира. Пока он набрал 139 очков. Логинов – ближайший биатлонист из России. Он идет 20-м (69 очков).
Реакция болельщиков на гонку и столкновение Латыпова с Фийоном-Майе: