Новая ошибка биатлониста Латыпова – теперь наступил на стреляющего соперника. И упал в снег ❄️

После гонки Латыпов дал комментарий «Матч ТВ», где рассказал о том эпизоде. Дмитрий Губерниев почему-то спросил у него о столкновении с Жакленом, хотя стрелял другой французский биатлонист. Жаклен в тот момент завершил стрельбу. Латыпов рассказал, что уже пообщался с Фийоном-Майе: «Я подошел и извинился, но он, конечно, зол на меня».

В этом сезоне у Латыпова уже был неудачный момент в гонке на этапе Кубка мира. В индивидуальной гонке Латыпов претендовал на медаль, но потерял полминуты на последнем отрезке. Тогда он забыл о повороте на финишный створ. Когда опомнился, уже пришлось возвращаться. Подробно мы разбирали тот момент в отдельном материале.

Прямо сейчас Латыпов – один из главных биатлонистов России по статусу. В Эстерсунде мужская сборная взяла бронзу в эстафете. Там Латыпов тоже отличился с плохой стороны. Он подходил к последней стрельбе на втором месте, но зашел на штрафной круг. Результат для России – медаль, но только бронзовая. Тогда Латыпова обошел именно француз Фийон-Майе.