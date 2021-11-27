Очень странная ошибка в биатлоне – Латыпов перепутал финишный створ и (возможно) лишился медали. Соцсети огненно обсуждают 🔥

Латыпов после гонки в эфире сразу объяснил свое странное решение.

«Трудно сказать, что случилось на финише. Ошибка моя. Очень сильно отработал вторую часть дистанции и садился уставший. Глаза со спуска все красные, плохо было видно. Просто голову опустил вниз и выбрал неправильную траекторию движения. Автоматически как ехал на рубеж, так и заехал.

Начал уже работать на финише и понимаю, что не вижу ни елочек, ни коридора. Смотрю — соседний. Ну что ж, получилось как получилось. Постарался максимально уже обратно вернуться по правилам, но потерял много времени, что стоило сегодняшней медали. Впредь надо быть внимательнее».

А в соцсетях все троллят Латыпова и шутят о его ошибке.