Очень странная ошибка в биатлоне – Латыпов перепутал финишный створ и (возможно) лишился медали. Соцсети огненно обсуждают 🔥
Биатлонист Эдуард Латыпов неплохо проводил индивидуальную гонку в Эстерсунде на первом этапе Кубка мира по биатлону. Он промазал один раз и шел со вторым результатом, но на финише вдруг перепутал створ. Ему пришлось возвращаться и бежать в правильном направлении.
Латыпов в итоге выбыл из медальной тройки и занял седьмое место. Это лучший результат среди российских биатлонистов. Гонку выиграл норвежец Стурла Легрейд.
Латыпов после гонки в эфире сразу объяснил свое странное решение.
«Трудно сказать, что случилось на финише. Ошибка моя. Очень сильно отработал вторую часть дистанции и садился уставший. Глаза со спуска все красные, плохо было видно. Просто голову опустил вниз и выбрал неправильную траекторию движения. Автоматически как ехал на рубеж, так и заехал.
Начал уже работать на финише и понимаю, что не вижу ни елочек, ни коридора. Смотрю — соседний. Ну что ж, получилось как получилось. Постарался максимально уже обратно вернуться по правилам, но потерял много времени, что стоило сегодняшней медали. Впредь надо быть внимательнее».
А в соцсетях все троллят Латыпова и шутят о его ошибке.
Вообще это был неудачный день для русского биатлона. Ирина Казакевич в индивидуальной гонке заняла 109-е место. Подробнее об этом провале – в материале по ссылке.
109-е место и десять промахов – так выступила биатлонистка Казакевич. Она попала в состав России тренерским решением