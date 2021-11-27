Эдуард Латыпов
Кубок мира по биатлону
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#Эдуард Латыпов #Кубок мира по биатлону

Очень странная ошибка в биатлоне – Латыпов перепутал финишный створ и (возможно) лишился медали. Соцсети огненно обсуждают 🔥

вчера, 19:18

Newspix24 / global look press

Биатлонист Эдуард Латыпов неплохо проводил индивидуальную гонку в Эстерсунде на первом этапе Кубка мира по биатлону. Он промазал один раз и шел со вторым результатом, но на финише вдруг перепутал створ. Ему пришлось возвращаться и бежать в правильном направлении.

Латыпов в итоге выбыл из медальной тройки и занял седьмое место. Это лучший результат среди российских биатлонистов. Гонку выиграл норвежец Стурла Легрейд.

Латыпов после гонки в эфире  сразу объяснил свое странное решение. 

«Трудно сказать, что случилось на финише. Ошибка моя. Очень сильно отработал вторую часть дистанции и садился уставший. Глаза со спуска все красные, плохо было видно. Просто голову опустил вниз и выбрал неправильную траекторию движения. Автоматически как ехал на рубеж, так и заехал. 

Начал уже работать на финише и понимаю, что не вижу ни елочек, ни коридора. Смотрю — соседний. Ну что ж, получилось как получилось. Постарался максимально уже обратно вернуться по правилам, но потерял много времени, что стоило сегодняшней медали. Впредь надо быть внимательнее».

А в соцсетях все троллят Латыпова и шутят о его ошибке.

Вообще это был неудачный день для русского биатлона. Ирина Казакевич в индивидуальной гонке заняла 109-е место. Подробнее об этом провале – в материале по ссылке.

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