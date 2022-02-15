Латыпов плакал после финиша биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2022. Все утешали – обнял даже соперник
Эдуард Латыпов – главный персонаж в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде-2022. Россия лидировала в гонке после трех этапов. Латыпов бежал на четвертом – его преимущество перед заключительной стрельбой составляло более 50 секунд. Дальше Латыпов зашел на два штрафных круга. Сборная России потеряла золото, но завершила гонку на третьем месте.
Так финишировал Латыпов:
Норвежец Ветле Шостад Кристиансен подошел к Латыпову и обнял его:
Дмитрий Губерниев сказал, что Латыпов заплакал сразу после финиша. В трансляцию попал только момент, когда он закрывал голову руками и лежал (мы показали его выше). В тот момент Латыпова обступила остальная команда. За Россию в этой гонке бежали Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков. Все они адекватно восприняли провал Латыпова.
Так об этом сказал Карим Халили: «После финиша мы все поддержали Эдуарда. Надеюсь, что будет много слов поддержки в его адрес». Александр Логинов призвал всех порадоваться медали и похвалил Латыпова. Максим Цветков просто отметил, что сейчас ему очень сложно выражать эмоции. Сам Цветков дважды был четвертым на Олимпиаде-2022.
Эдуард Латыпов подтвердил – были слезы: «Конечно, были. Невозможно это в себе держать. Обидно. Понятно, что чувства смешанные, мы боролись за золото, а получилось так. То ли плакать, то ли радоваться». В твиттере Латыпова поддержал бывший биатлонист Эмиль Хегле Свенсен. В Сочи-2014 он сам зашел на круг на своем этапе – Норвегия потеряла победу.
«Мои мысли сейчас с Эдуардом Латыповым. Я был в таком же состоянии в 2014-м. Берегите его, русские люди».
Латыпов не боится, что теперь у него возникнет комплекс последнего этапа. До этого за сезон-2021/22 он дважды уходил на штрафной круг в эстафетах на Кубке мира. Случались у него и другие проблемы. Например, Латыпов путал поворот перед самым финишем: терял секунды и возможность попасть в тройку. В общем зачете Кубка мира Латыпов идет 13-м (348 очков).