Латыпов плакал после финиша биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2022. Все утешали – обнял даже соперник

Дмитрий Губерниев сказал, что Латыпов заплакал сразу после финиша. В трансляцию попал только момент, когда он закрывал голову руками и лежал (мы показали его выше). В тот момент Латыпова обступила остальная команда. За Россию в этой гонке бежали Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков. Все они адекватно восприняли провал Латыпова.

Так об этом сказал Карим Халили: «После финиша мы все поддержали Эдуарда. Надеюсь, что будет много слов поддержки в его адрес». Александр Логинов призвал всех порадоваться медали и похвалил Латыпова. Максим Цветков просто отметил, что сейчас ему очень сложно выражать эмоции. Сам Цветков дважды был четвертым на Олимпиаде-2022.

Эдуард Латыпов подтвердил – были слезы: «Конечно, были. Невозможно это в себе держать. Обидно. Понятно, что чувства смешанные, мы боролись за золото, а получилось так. То ли плакать, то ли радоваться». В твиттере Латыпова поддержал бывший биатлонист Эмиль Хегле Свенсен. В Сочи-2014 он сам зашел на круг на своем этапе – Норвегия потеряла победу.

«Мои мысли сейчас с Эдуардом Латыповым. Я был в таком же состоянии в 2014-м. Берегите его, русские люди».