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Эдуард Латыпов
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
биатлон на Олимпийских играх-2022
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#Эдуард Латыпов #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #биатлон на Олимпийских играх-2022

Латыпов плакал после финиша биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2022. Все утешали – обнял даже соперник

3 часа назад
Александр Плеханов

Эдуард Латыпов – главный персонаж в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде-2022. Россия лидировала в гонке после трех этапов. Латыпов бежал на четвертом – его преимущество перед заключительной стрельбой составляло более 50 секунд. Дальше Латыпов зашел на два штрафных круга. Сборная России потеряла золото, но завершила гонку на третьем месте.

Так финишировал Латыпов:

Здесь же видна радость сборной Франции. У нее серебро.

dpa/Global Look Press

Латыпов провел в таком состоянии примерно 30 секунд. Дальше поднялся.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Командное фото сборной России. Латыпов уже успокоился.

dpa/Global Look Press

Норвежец Ветле Шостад Кристиансен подошел к Латыпову и обнял его:

Кристиансен бежал за Норвегию последний этап. Это он вывел сборную на первое место.

Скриншот из трансляции на платформе Смотрим

Дмитрий Губерниев сказал, что Латыпов заплакал сразу после финиша. В трансляцию попал только момент, когда он закрывал голову руками и лежал (мы показали его выше). В тот момент Латыпова обступила остальная команда. За Россию в этой гонке бежали Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков. Все они адекватно восприняли провал Латыпова.

Так об этом сказал Карим Халили: «После финиша мы все поддержали Эдуарда. Надеюсь, что будет много слов поддержки в его адрес». Александр Логинов призвал всех порадоваться медали и похвалил Латыпова. Максим Цветков просто отметил, что сейчас ему очень сложно выражать эмоции. Сам Цветков дважды был четвертым на Олимпиаде-2022.

Эдуард Латыпов подтвердил – были слезы: «Конечно, были. Невозможно это в себе держать. Обидно. Понятно, что чувства смешанные, мы боролись за золото, а получилось так. То ли плакать, то ли радоваться». В твиттере Латыпова поддержал бывший биатлонист Эмиль Хегле Свенсен. В Сочи-2014 он сам зашел на круг на своем этапе – Норвегия потеряла победу.

«Мои мысли сейчас с Эдуардом Латыповым. Я был в таком же состоянии в 2014-м. Берегите его, русские люди».

Латыпов не боится, что теперь у него возникнет комплекс последнего этапа. До этого за сезон-2021/22 он дважды уходил на штрафной круг в эстафетах на Кубке мира. Случались у него и другие проблемы. Например, Латыпов путал поворот перед самым финишем: терял секунды и возможность попасть в тройку. В общем зачете Кубка мира Латыпов идет 13-м (348 очков).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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