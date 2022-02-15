Россия сенсационно упустила золото в биатлоне на Олимпиаде-2022. Вела минуту перед последней стрельбой – и вдруг пять промахов
Как Россия упустила золото в биатлонной эстафете
Так распределились места в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде-2022:
- Норвегия – 1:19.50,2
- Франция – +27,4
- Россия – +45,3
За Россию бежали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Всю гонку и все этапы Россия лидировала. Отрыв перед заключительной стрельбой составлял более 50 секунд, на различных отрезках он приближался к минуте. Норвегия вообще проигрывала России почти 2 минуты, но в итоге финишировала с золотой медалью.
На стойке Латыпов сразу допустил четыре промаха. Потом он закрыл две мишени дополнительными патронами, но пробежал два штрафных круга. Старший тренер сборной России Юрий Каминский сказал, что Латыпов начал стрелять в порыв. Хотя мог переждать ветер. Перед финишем Россию догоняла Германия, но Латыпов удержал третье место.
В эфире «Матч ТВ» выступил тренер по стрельбе Максим Максимов: «Че тут говорить? Затрясло ребенка».
Впечатление зрителей:
Сразу после финиша Латыпова утешали партнеры по команде:
Позже подключился норвежский биатлонист:
На награждении сборная России все равно радовалась бронзе:
В этом сезоне Латыпов уже заходил на круг в эстафете на Кубке мира. В январе это произошло в Антхольце, где Латыпов бежал заключительный этап. Тогда он сделал лишний промах на лежке. Чуть раньше это произошло в декабрьской эстафете – на Кубке мира в Эстерсунде. Здесь уже была стойка: Латыпов перед ней занимал второе место.
Обычно Латыпов решал проблемы с кругами за счет скорости. Круг в январской эстафете отбросил Россию на четвертое место. За оставшееся время Латыпов перегнал Францию и Германию. Потом объяснял: «Старался по максимуму отработать второй круг. Шел выше заданного темпа. Залетел на рубеж стоя очень быстро, рисковал как мог и в целом неплохо все получилось».
Подготовку к Олимпиаде-2022 Латыпов смазал из-за коронавируса.
Что еще надо знать об этой бронзе
Последняя бронза была у России на Олимпиаде-2010. Состав той команды: Максим Чудов, Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Иван Черезов. Никто из них уже не продолжает профессиональную карьеру. За Норвегию на той Олимпиаде бежал Тарье Бе – тогда норвежцы выиграли. Сейчас Тарье Бе снова стал победителем Олимпиады в эстафетной четверке.
Карим Халили и Максим Цветков впервые в карьере взяли олимпийские медали. Чуть раньше это уже сделали Логинов и Латыпов. Сначала они стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете. Потом Латыпов добавил к этому бронзовую медаль в гонке преследования. Всего за Олимпиаду-2022 у Латыпова есть три бронзовые медали.
Россия выигрывала золото в мужской эстафете на Олимпиаде-2014. Тогда бежали Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин. Позже Устюгов был признан виновным в употреблении допинга. Его результаты за тот период аннулированы, но борьба за олимпийское золото Сочи еще продолжается. В марте 2022 года будет рассмотрение апелляции в CAS.
Россия упустила золотую медаль в биатлоне на Олимпиаде-2022. Но четыре золота пока остаются (разбирательство Валиевой продолжается):
- Александр Большунов – мужской скиатлон в лыжах;
- Сборная России по фигурному катанию – командный турнир;
- Сборная России по лыжным гонкам – женская эстафета;
- Сборная России по лыжным гонкам – мужская эстафета;
Все медали России можно отследить на нашей странице с медальным зачетом Олимпиады-2022.