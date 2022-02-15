Россия сенсационно упустила золото в биатлоне на Олимпиаде-2022. Вела минуту перед последней стрельбой – и вдруг пять промахов

Как Россия упустила золото в биатлонной эстафете

Так распределились места в мужской биатлонной эстафете на Олимпиаде-2022:

Норвегия – 1:19.50,2 Франция – +27,4 Россия – +45,3

За Россию бежали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Всю гонку и все этапы Россия лидировала. Отрыв перед заключительной стрельбой составлял более 50 секунд, на различных отрезках он приближался к минуте. Норвегия вообще проигрывала России почти 2 минуты, но в итоге финишировала с золотой медалью.

На стойке Латыпов сразу допустил четыре промаха. Потом он закрыл две мишени дополнительными патронами, но пробежал два штрафных круга. Старший тренер сборной России Юрий Каминский сказал, что Латыпов начал стрелять в порыв. Хотя мог переждать ветер. Перед финишем Россию догоняла Германия, но Латыпов удержал третье место.

В эфире «Матч ТВ» выступил тренер по стрельбе Максим Максимов: «Че тут говорить? Затрясло ребенка».

Впечатление зрителей: