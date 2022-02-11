Основная проблема русского биатлона сейчас – плохая стрельба: из-за этого мы недобираем медали на Олимпиаде, а процент выстрелов хуже конкурентов

На Олимпиаде в Пекине после четырех гонок дела у России не очень – всего одна медаль. Основная причина результатов – плохая стрельба. Без этой проблемы медали были бы везде, половина из них – золото.

Как именно промахи влияли на гонки этой Олимпиады – и какие медали брала бы Россия без них

🥇❌ Смешанная эстафета. Это была уникальная гонка, где штрафные круги не катали только Швеция и Китай. На последней стрельбе Латыпов потерял из-за промаха десять секунд. Запас перед соперниками был бы больше. Вероятно, на финише именно это повлияло на золото.

🏅❌ Женская индивидуальная гонка. На один промах меньше у Резцовой – гарантированная бронза.

🥇❌ Мужская индивидуальная гонка. Вы наверняка это уже видели – золотой промах Цветкова двадцатым выстрелом.

🏅❌ Женский спринт. На один промах меньше у Резцовой – вполне реальная бронза.

Ни один русский биатлонист пока не закончил гонку без промахов

Вот полный расклад по промахам на Олимпиаде в каждой из гонок.

🎯 Кристина Резцова: 5-2-2.

🎯 Ульяна Нигматуллина: 5-10-2.

🎯 Ирина Казакевич: 1.

🎯 Светлана Миронова: 3.

🎯 Евгения Буртасова: 6.

🎯 Александр Логинов: 2-3.

🎯 Эдуард Латыпов: 2-3.

🎯 Максим Цветков: 1.

🎯 Карим Халили: 4.