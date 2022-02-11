Основная проблема русского биатлона сейчас – плохая стрельба: из-за этого мы недобираем медали на Олимпиаде, а процент выстрелов хуже конкурентов
На Олимпиаде в Пекине после четырех гонок дела у России не очень – всего одна медаль. Основная причина результатов – плохая стрельба. Без этой проблемы медали были бы везде, половина из них – золото.
Как именно промахи влияли на гонки этой Олимпиады – и какие медали брала бы Россия без них
🥇❌ Смешанная эстафета. Это была уникальная гонка, где штрафные круги не катали только Швеция и Китай. На последней стрельбе Латыпов потерял из-за промаха десять секунд. Запас перед соперниками был бы больше. Вероятно, на финише именно это повлияло на золото.
🏅❌ Женская индивидуальная гонка. На один промах меньше у Резцовой – гарантированная бронза.
🥇❌ Мужская индивидуальная гонка. Вы наверняка это уже видели – золотой промах Цветкова двадцатым выстрелом.
🏅❌ Женский спринт. На один промах меньше у Резцовой – вполне реальная бронза.
Ни один русский биатлонист пока не закончил гонку без промахов
Вот полный расклад по промахам на Олимпиаде в каждой из гонок.
🎯 Кристина Резцова: 5-2-2.
🎯 Ульяна Нигматуллина: 5-10-2.
🎯 Ирина Казакевич: 1.
🎯 Светлана Миронова: 3.
🎯 Евгения Буртасова: 6.
🎯 Александр Логинов: 2-3.
🎯 Эдуард Латыпов: 2-3.
🎯 Максим Цветков: 1.
🎯 Карим Халили: 4.
Насколько все плохо в сравнении с другими сборным
Небольшое исследование:
⚙️ Мы взяли основных конкурентов: Норвегию, Францию, Швецию и Германию.
⚙️ Собрали стрельбу всех их спортсменов за четыре гонки.
⚙️ В смешанной эстафете учитывали только первые пять выстрелов – без доппатронов.
Процент точности вышел таким:
🇳🇴 Норвегия – 83,75%.
🇩🇪 Германия – 82,5%.
🇸🇪 Швеция – 82%.
🇫🇷 Франция – 80,4%.
🇷🇺 Россия – 78,75%.
И как у этих стран с медалями на этой Олимпиаде
🏅 Норвегия – 2 золота + 2 бронзы. Каждая гонка – медальная.
🏅 Германия – 1 золото в индивидуальной гонке от Херрманн как раз с точной стрельбой.
🏅 Швеция – 1 серебро у Эльвиры Эберг.
🏅 Франция – 1 золото + 2 серебра.
🏅 У России – 1 бронза в первой гонке.
Так что у нас со стрельбой
Тренер сборной России по стрельбе Николай Загурский рассказывал после последнего этапа Кубка мира в Антхольце:
«Каждая из них способна сконцентрироваться и отработать на ноль с учетом ветровой обстановки. Мы ведь их учим – такой будет ветер, какое будет смещение. Но вчера я тоже показывал, они покивали, казалось, все понятно. А когда у Васнецовой был ветер слева, и она ничего не сделала – понял, что все забыто».
Перед спринтом на Олимпиаде про Нигматуллину он сказал так: «Нигматуллина за два дня тренировок сделала 90 выстрелов, из которых не попала всего два».
Потом она вышла в спринте и сделала те же два промаха в первой же стрельбе. Также у нее было 10 промахов в индивидуальной гонке. Загурский сказал, что перед ней она тоже хорошо пристреливалась.