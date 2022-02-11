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  4. Основная проблема русского биатлона сейчас – плохая стрельба: из-за этого мы недобираем медали на Олимпиаде, а процент выстрелов хуже конкурентов
Россия на Олимпийских играх-2022
Александр Логинов
Кристина Резцова
Ульяна Кайшева
Эдуард Латыпов
Светлана Миронова
Ирина Казакевич
Карим Халили
Максим Цветков
биатлон на Олимпийских играх-2022
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#Россия на Олимпийских играх-2022 #Александр Логинов #Кристина Резцова #Ульяна Кайшева #Эдуард Латыпов #Светлана Миронова #Ирина Казакевич #Карим Халили #Максим Цветков #биатлон на Олимпийских играх-2022

Основная проблема русского биатлона сейчас – плохая стрельба: из-за этого мы недобираем медали на Олимпиаде, а процент выстрелов хуже конкурентов

8 часов назад
Михаил Морозов

На Олимпиаде в Пекине после четырех гонок дела у России не очень – всего одна медаль. Основная причина результатов – плохая стрельба. Без этой проблемы медали были бы везде, половина из них – золото.

Как именно промахи влияли на гонки этой Олимпиады – и какие медали брала бы Россия без них

🥇❌ Смешанная эстафета. Это была уникальная гонка, где штрафные круги не катали только Швеция и Китай. На последней стрельбе Латыпов потерял из-за промаха десять секунд. Запас перед соперниками был бы больше. Вероятно, на финише именно это повлияло на золото.

🏅❌ Женская индивидуальная гонка. На один промах меньше у Резцовой – гарантированная бронза.

🥇❌ Мужская индивидуальная гонка. Вы наверняка это уже видели – золотой промах Цветкова двадцатым выстрелом.

🏅❌ Женский спринт. На один промах меньше у Резцовой – вполне реальная бронза.

Ни один русский биатлонист пока не закончил гонку без промахов

Вот полный расклад по промахам на Олимпиаде в каждой из гонок.

🎯 Кристина Резцова: 5-2-2.

🎯 Ульяна Нигматуллина: 5-10-2.

🎯 Ирина Казакевич: 1.

🎯 Светлана Миронова: 3.

🎯 Евгения Буртасова: 6.

🎯 Александр Логинов: 2-3.

🎯 Эдуард Латыпов: 2-3.

🎯 Максим Цветков: 1.

🎯 Карим Халили: 4.

Насколько все плохо в сравнении с другими сборным

Небольшое исследование:

⚙️ Мы взяли основных конкурентов: Норвегию, Францию, Швецию и Германию.

⚙️ Собрали стрельбу всех их спортсменов за четыре гонки.

⚙️ В смешанной эстафете учитывали только первые пять выстрелов – без доппатронов.

Процент точности вышел таким:

🇳🇴 Норвегия – 83,75%.

🇩🇪 Германия – 82,5%.

🇸🇪 Швеция – 82%.

🇫🇷 Франция – 80,4%.

🇷🇺 Россия – 78,75%.

И как у этих стран с медалями на этой Олимпиаде

🏅 Норвегия – 2 золота + 2 бронзы. Каждая гонка – медальная.

🏅 Германия – 1 золото в индивидуальной гонке от Херрманн как раз с точной стрельбой.

🏅 Швеция – 1 серебро у Эльвиры Эберг.

🏅 Франция – 1 золото + 2 серебра.

🏅 У России – 1 бронза в первой гонке.

Так что у нас со стрельбой

Тренер сборной России по стрельбе Николай Загурский рассказывал после последнего этапа Кубка мира в Антхольце: 

«Каждая из них способна сконцентрироваться и отработать на ноль с учетом ветровой обстановки. Мы ведь их учим – такой будет ветер, какое будет смещение. Но вчера я тоже показывал, они покивали, казалось, все понятно. А когда у Васнецовой был ветер слева, и она ничего не сделала – понял, что все забыто».

Перед спринтом на Олимпиаде про Нигматуллину он сказал так: «Нигматуллина за два дня тренировок сделала 90 выстрелов, из которых не попала всего два».

Потом она вышла в спринте и сделала те же два промаха в первой же стрельбе. Также у нее было 10 промахов в индивидуальной гонке. Загурский сказал, что перед ней она тоже хорошо пристреливалась.

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Все фото: СБР
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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#Россия на Олимпийских играх-2022
#Александр Логинов
#Кристина Резцова
#Ульяна Кайшева
#Эдуард Латыпов
#Светлана Миронова
#Ирина Казакевич
#Карим Халили
#Максим Цветков
#биатлон на Олимпийских играх-2022