  1. Главная
  2. Олимпиада
  3. Материалы
  4. Разбираем медальный зачет Олимпиады: 65 стран не взяли ничего, 34% всей суммы Россия набрала в лыжах
Олимпиада-2022
Александр Большунов
Наталья Непряева
Россия на Олимпийских играх-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2022 #Александр Большунов #Наталья Непряева #Россия на Олимпийских играх-2022

Разбираем медальный зачет Олимпиады: 65 стран не взяли ничего, 34% всей суммы Россия набрала в лыжах

час назад

Олимпиада-2022 в Пекине официально завершена. Она проходила с 4 по 20 февраля. За это время Россия завоевала 32 медали и заняла девятое место в основном рейтинге.

Как выглядит общий медальный зачет Олимпиады

С полным списком вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке. Вот лидеры:

Как Россия брала награды

32 медали России на ОИ-2022 – это 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Это рекорд по числу медалей на зимних Олимпиадах, а вот лучшие результаты за все время на зимних ОИ:

  1. Пекин-2022 – 32.
  2. Сочи-2014 – 30.
  3. Лиллехаммер-1994 – 23.

В Пекине Россия брала золото в 10 видах спорта:

  • 11 – лыжи.
  • 6 – фигурное катание.
  • 4 – биатлон.
  • 3 – фристайл.
  • 2 – шорт-трек.
  • 2 – коньки.
  • 1 – хоккей.
  • 1 – трамплин.
  • 1 – сани.
  • 1 – сноуборд.

Без медалей Россия осталась в керлинге, бобслее, скелетоне, горных лыжах и двоеборье. В четырех дисциплинах Россия взяла по одной медали – прыжки на лыжах, хоккей, санный спорт, сноуборд.

Какие интересные факты были вокруг остальных медалей

🎖 Есть пять стран, которые завоевали всего одну медаль – Испания, Украина, Латвия, Польша и Эстония. У испанцев и украинцев серебряные награды, у остальных – бронзовые.

🥉 29 стран увезли с Пекина хотя бы одну медаль. 22 из этих стран европейские, 3 азиатские, 2 страны с Северной Америки, Австралия и Новая Зеландия.

❌ 65 стран остались без медалей вообще. 30 из них – европейские.

🥇 Норвежцы обновили рекорд (который сами и поставили) по числу медалей за одну Олимпиаду. Они взяли 37 наград. 26 медалей Норвегия взяла в видах спорта, которые связаны с лыжами. Они не брали медали в шести видах спорта: бобслей, санный спорт, скелетон, фигурное катание, хоккей и шорт-трек.

🥈 Россия расположилась на втором месте по общему числу медалей. Германия с 27 наградами – на третьем. 16 из них немцам принесли виды спорта, в которых используются сани.

🥇 Лидеры по числу медалей среди спортсменов:

  • Йоханнес Бо, Норвегия, биатлон – 5 (4-0-1).
  • Александр Большунов, Россия, лыжные гонки – 5 (3-1-1). Он – первый лыжник, завоевавший пять медалей на одной Олимпиаде.
  • Марте Ульсбю-Ройселанн, Норвегия, биатлон – 5 (3-0-2).

Каждая гонка Большунова на Олимпиаде = медаль. КАЖДАЯ

Следующий представитель России в этом рейтинге появится только на 29-м месте. У Натальи Непряевой (лыжные гонки) 3 медали (1-1-1).

🥇 Лидеры по странам по числу золотых медалей – Норвегия (16), Германия (12) и Китай (9).

🥈 🥉 Шесть стран завоевали минимум одну медаль, но среди них нет ни одного золота.

🥇 В двух видах спорта спортсмены из России лидируют по общему числу медалей: фигурное катание и лыжные гонки.

🥇 Финляндия впервые в истории выиграла олимпийский хоккейный турнир.

🥇 Поговорим о жестком доминировании в отдельных видах спорта. У Голландии 12 медалей в конькобежном спорте – Канада и Япония (ближайшие конкуренты) собрали лишь по 5.

🥉 17-летний Юрай Славковски, выигравший третье место в хоккее вместе со Словакией, самый молодой медалист за 50 лет на хоккейных ОИ.

🥇 Русские лыжники выиграли медали во всех гонках мужской программы.

🥉 323 человека взяли минимум одну медаль на Олимпиаде в Пекине.

Все фото: XinHua, CTK, www.imago-images.de, dpa/Global Look Press
Еще по теме
Россия исторически плохо играет с Финляндией на Олимпиадах. Сейчас все решил бросок 36-летнего игрока, который не пустил Россию в финал ЧМ-2019
Медальные эмоции в фигурном катании на Олимпиаде-2022. Две пары завершили прокаты в слезах, разница – 0,63 балла
Новая победа Большунова на Олимпиаде – теперь в сокращенном марафоне: сделал поклон, поцеловал снег и вышел в золотых ботинках
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2022
#Александр Большунов
#Наталья Непряева
#Россия на Олимпийских играх-2022