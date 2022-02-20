Разбираем медальный зачет Олимпиады: 65 стран не взяли ничего, 34% всей суммы Россия набрала в лыжах

Без медалей Россия осталась в керлинге, бобслее, скелетоне, горных лыжах и двоеборье. В четырех дисциплинах Россия взяла по одной медали – прыжки на лыжах, хоккей, санный спорт, сноуборд.

Какие интересные факты были вокруг остальных медалей

🎖 Есть пять стран, которые завоевали всего одну медаль – Испания, Украина, Латвия, Польша и Эстония. У испанцев и украинцев серебряные награды, у остальных – бронзовые.

🥉 29 стран увезли с Пекина хотя бы одну медаль. 22 из этих стран европейские, 3 азиатские, 2 страны с Северной Америки, Австралия и Новая Зеландия.

❌ 65 стран остались без медалей вообще. 30 из них – европейские.

🥇 Норвежцы обновили рекорд (который сами и поставили) по числу медалей за одну Олимпиаду. Они взяли 37 наград. 26 медалей Норвегия взяла в видах спорта, которые связаны с лыжами. Они не брали медали в шести видах спорта: бобслей, санный спорт, скелетон, фигурное катание, хоккей и шорт-трек.