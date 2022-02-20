Разбираем медальный зачет Олимпиады: 65 стран не взяли ничего, 34% всей суммы Россия набрала в лыжах
Олимпиада-2022 в Пекине официально завершена. Она проходила с 4 по 20 февраля. За это время Россия завоевала 32 медали и заняла девятое место в основном рейтинге.
Как выглядит общий медальный зачет Олимпиады
С полным списком вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке. Вот лидеры:
Как Россия брала награды
32 медали России на ОИ-2022 – это 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Это рекорд по числу медалей на зимних Олимпиадах, а вот лучшие результаты за все время на зимних ОИ:
- Пекин-2022 – 32.
- Сочи-2014 – 30.
- Лиллехаммер-1994 – 23.
В Пекине Россия брала золото в 10 видах спорта:
- 11 – лыжи.
- 6 – фигурное катание.
- 4 – биатлон.
- 3 – фристайл.
- 2 – шорт-трек.
- 2 – коньки.
- 1 – хоккей.
- 1 – трамплин.
- 1 – сани.
- 1 – сноуборд.
Без медалей Россия осталась в керлинге, бобслее, скелетоне, горных лыжах и двоеборье. В четырех дисциплинах Россия взяла по одной медали – прыжки на лыжах, хоккей, санный спорт, сноуборд.
Какие интересные факты были вокруг остальных медалей
🎖 Есть пять стран, которые завоевали всего одну медаль – Испания, Украина, Латвия, Польша и Эстония. У испанцев и украинцев серебряные награды, у остальных – бронзовые.
🥉 29 стран увезли с Пекина хотя бы одну медаль. 22 из этих стран европейские, 3 азиатские, 2 страны с Северной Америки, Австралия и Новая Зеландия.
❌ 65 стран остались без медалей вообще. 30 из них – европейские.
🥇 Норвежцы обновили рекорд (который сами и поставили) по числу медалей за одну Олимпиаду. Они взяли 37 наград. 26 медалей Норвегия взяла в видах спорта, которые связаны с лыжами. Они не брали медали в шести видах спорта: бобслей, санный спорт, скелетон, фигурное катание, хоккей и шорт-трек.
🥈 Россия расположилась на втором месте по общему числу медалей. Германия с 27 наградами – на третьем. 16 из них немцам принесли виды спорта, в которых используются сани.
🥇 Лидеры по числу медалей среди спортсменов:
- Йоханнес Бо, Норвегия, биатлон – 5 (4-0-1).
- Александр Большунов, Россия, лыжные гонки – 5 (3-1-1). Он – первый лыжник, завоевавший пять медалей на одной Олимпиаде.
- Марте Ульсбю-Ройселанн, Норвегия, биатлон – 5 (3-0-2).
Каждая гонка Большунова на Олимпиаде = медаль. КАЖДАЯ
Следующий представитель России в этом рейтинге появится только на 29-м месте. У Натальи Непряевой (лыжные гонки) 3 медали (1-1-1).
🥇 Лидеры по странам по числу золотых медалей – Норвегия (16), Германия (12) и Китай (9).
🥈 🥉 Шесть стран завоевали минимум одну медаль, но среди них нет ни одного золота.
🥇 В двух видах спорта спортсмены из России лидируют по общему числу медалей: фигурное катание и лыжные гонки.
🥇 Финляндия впервые в истории выиграла олимпийский хоккейный турнир.
🥇 Поговорим о жестком доминировании в отдельных видах спорта. У Голландии 12 медалей в конькобежном спорте – Канада и Япония (ближайшие конкуренты) собрали лишь по 5.
🥉 17-летний Юрай Славковски, выигравший третье место в хоккее вместе со Словакией, самый молодой медалист за 50 лет на хоккейных ОИ.
🥇 Русские лыжники выиграли медали во всех гонках мужской программы.
🥉 323 человека взяли минимум одну медаль на Олимпиаде в Пекине.