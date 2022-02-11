Каждая гонка Большунова на Олимпиаде = медаль. КАЖДАЯ

Александр Большунов стал серебряным призером в лыжной гонке с раздельным стартом на дистанции 15 км на Олимпиаде в Пекине. Победил финн Йиво Нисканен.

У Большунова теперь несколько уникальных достижений.

Сразу несколько рекордов

⭐️ Он – рекордсмен в истории наших мужских лыж по количеству медалей на Олимпиадах. Их уже шесть. Пять было у Николая Зимятова. А ведь Большунову всего 25 лет. И на этой Олимпиаде впереди еще три гонки.

⭐️ Не менее уникально – Большунов уже выиграл медали Олимпиады во всех лыжных дисциплинах: спринт, командный спринт, гонка с раздельным стартом, скиатлон, эстафета и масс-старт.

⭐️ Каждая из его гонок на Олимпиаде – медальная. Шесть гонок – шесть медалей.

В каких гонках какие медали

🥉 Олимпиада-2018: спринт. Это первый старт Большунова. В финал тогда он выбрался третьим по лучшему времени. А затем финишировал вместе с Пеллегрино, но чуть хуже по фотофинишу. Бронза.

🥈 Олимпиада-2018: эстафета. Большунов стартовал на втором этапе. На последнем – Спицов не угнался за Клэбо, так наши финишировали позади Норвегии. Серебро.

🥈 Олимпиада-2018: командный спринт. Большунов и Спицов уступили 1,71 секунды Сундбю и Клэбо и выиграли еще по серебру.

🥈 Олимпиада-2018: масс-старт. В гонке на 50 км победил Нисканен, Большунов отстал от него всего на 18 секунд, а остальные были минимум в двух минутах позади. Серебро.