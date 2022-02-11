Каждая гонка Большунова на Олимпиаде = медаль. КАЖДАЯ
Александр Большунов стал серебряным призером в лыжной гонке с раздельным стартом на дистанции 15 км на Олимпиаде в Пекине. Победил финн Йиво Нисканен.
У Большунова теперь несколько уникальных достижений.
Сразу несколько рекордов
⭐️ Он – рекордсмен в истории наших мужских лыж по количеству медалей на Олимпиадах. Их уже шесть. Пять было у Николая Зимятова. А ведь Большунову всего 25 лет. И на этой Олимпиаде впереди еще три гонки.
⭐️ Не менее уникально – Большунов уже выиграл медали Олимпиады во всех лыжных дисциплинах: спринт, командный спринт, гонка с раздельным стартом, скиатлон, эстафета и масс-старт.
⭐️ Каждая из его гонок на Олимпиаде – медальная. Шесть гонок – шесть медалей.
В каких гонках какие медали
🥉 Олимпиада-2018: спринт. Это первый старт Большунова. В финал тогда он выбрался третьим по лучшему времени. А затем финишировал вместе с Пеллегрино, но чуть хуже по фотофинишу. Бронза.
🥈 Олимпиада-2018: эстафета. Большунов стартовал на втором этапе. На последнем – Спицов не угнался за Клэбо, так наши финишировали позади Норвегии. Серебро.
🥈 Олимпиада-2018: командный спринт. Большунов и Спицов уступили 1,71 секунды Сундбю и Клэбо и выиграли еще по серебру.
🥈 Олимпиада-2018: масс-старт. В гонке на 50 км победил Нисканен, Большунов отстал от него всего на 18 секунд, а остальные были минимум в двух минутах позади. Серебро.
🥇 Олимпиада-2022: скиатлон. С Нисканеном половину гонки Большунов шел вместе, а потом оторвался. В итоге – первое золото, да еще и с преимуществом минимум в минуту.
🥈 Олимпиада-2022: гонка с раздельным стартом. И снова битва с Нисканеном, но финн – сильнейший классист мира, он и выиграл. А вторым стал Большунов. Четвертое серебро Олимпиад. И последняя покорившаяся с медалью дисциплина.
Можно ли улучшить достижения на этой Олимпиаде
Конечно. На Олимпиаде-2022 пройдут еще три гонки. В каждой из них – медальные шансы.
🗓️ 13 февраля – эстафета. Фаворитами считаются норвежцы, но наши – их главный и единственный соперник. Минимум серебро.
🗓️️️ 16 февраля – командный спринт. Уже известно, что Большунов побежит его вместе с Терентьевым. Тут ситуация та же, что и в эстафете – наши, норвежцы и все остальные.
🗓️ 19 февраля – масс-старт. Тут тоже приличные шансы на медаль, Большунов – однозначный претендент на победу.
Так что если Большунов закончит Олимпиаду с девятью медалями в общей сложности – никто не удивится. Проверим через неделю.