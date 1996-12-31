Александр Большунов

Дата рождения
31 декабря 1996 г.
Достижения
2-кратный обладатель Большого хрустального глобуса
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Новости
Разбираем медальный зачет Олимпиады: 65 стран не взяли ничего, 34% всей суммы Россия набрала в лыжах
#Олимпиада-2022
Новая победа Большунова на Олимпиаде – теперь в сокращенном марафоне: сделал поклон, поцеловал снег и вышел в золотых ботинках
#Александр Большунов
Лыжники России опять с золотом Олимпиады! Особенно рады за Устюгова: в Сочи он упал, в Пхенчан не пустил МОК
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Каждая гонка Большунова на Олимпиаде = медаль. КАЖДАЯ
#Александр Большунов
Большунов финишировал с флагом и сломал пьедестал на награждении. Первое золото России на Олимпиаде – и его тоже 🥇
#Александр Большунов
Большунов и Клэбо – главная дуэль в мире лыжных гонок. Но это не война – а уважение, подколы, приглашение на свадьбу и общение без слов
#Александр Большунов
Большая звезда Олимпиады для России – лыжник Большунов. Парадокс: он самый закрытый и при этом самый популярный
#Александр Большунов
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Как дела у Большунова – главной русской звезды лыж. Полгода лечил травмы и зубы. Но даже соперники уверены: к Олимпиаде готов
#Александр Большунов
Драма в лыжах. Большунов на финише сломал палку, потерял лидерство – и заплакал. Потом его соперник дисквалифицировался
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#Александр Большунов
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Россия уже побеждает в 2020-м – Большунов выиграл «Тур де Ски»
#Александр Большунов
Большунов лютует на лыжне: вчера упал с норвежцем, сегодня – въехал в финна и замахивался палкой
#Александр Большунов
Где взять надежду на русский спорт в 2020 году
#Россия