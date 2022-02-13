Лыжники России опять с золотом Олимпиады! Особенно рады за Устюгова: в Сочи он упал, в Пхенчан не пустил МОК

Почему эта победа особенная?

Во-первых, лыжники выиграли в мужской эстафете на Олимпиаде впервые за 42 года.

Во-вторых, это первая олимпийская медаль Сергея Устюгова. По сути, до Пекина у него было две возможности, но каждый раз что-то мешало. В Сочи Устюгов был одним из фаворитов, но упал в спринте и занял пятое место. В Пхенчхан его не пустил МОК, хотя ему и другим спортсменам, которые также не поехали на ОИ-2018, не были предъявлены обвинения в употреблении допинга.

Сейчас 29-летний Сергей Устюгов наконец-то взял олимпийскую медаль. Достойная награда за всю его работу. Перед стартом Олимпиады он говорил:

«Я не выдержу еще один олимпийский цикл. Мое тело не выдерживает нагрузки. Последний месяц для меня был очень тяжелый. И спасибо всем докторам, массажистам, кто работает со мной. Меня на эту Олимпиаду притянули за уши».