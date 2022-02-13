Лыжники России опять с золотом Олимпиады! Особенно рады за Устюгова: в Сочи он упал, в Пхенчан не пустил МОК
12 февраля Россия победила в женской эстафете. Это было так:
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13 февраля на Олимпиаде-2022 состоялась мужская лыжная эстафета – 4 по 10 км. От России в эстафете бежали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Погода сильно усложняла эту эстафету. На момент старта было так:
Россия уверенно начала первый этап. Червоткин сразу же вырвал лидерство и сделал отрыв в 21 секунду к его середине. Когда Червоткин передавал эстафету Большунову, отрыв от преследователей увеличился до 34 секунд.
Большунов продолжил эстафету России (второй этап) и сразу же увеличил разрыв. За первые два километра он оторвался от преследователей на 37 секунд и продолжал увеличивать это время. Итог этапа – отрыв от Норвегии в минуту.
На третьем этапе от России бежал Денис Спицов. Если кратко, то Спицов откатал достаточно спокойно. Он сохранил большой отрыв от преследователей (45 секунд), хоть и подсократил его.
Перед началом гонки было ясно: чтобы Россия уверенно завершила эстафету, перед четвертым этапом, на котором бежал Сергей Устугов, ей нужен огромный отрыв от преследователей. У Норвегии гонку завершал Йоханнес Клэбо, возможно, один из сильнейших лыжников мира прямо сейчас. Ход последнего этапа:
- Спустя 1 км после начала четвертого этапа отрыв Устюгова от Клэбо увеличился до 44,9 секунды.
- На 33 км гонки преимущество Устюгова составляло 42,5 секунды. В группе преследователей Клэбо один раз сместился на третью строчку, но тут же вернулся обратно.
- 34,3 км – 53,1 секунды между Устюговым и Клэбо. Тренер Юрий Бородавко подсказывал Устюгову, что тот идет хорошо и по плану.
- 35,4 км – 57,8 секунды, но уже между Устюговым и французом Морисом Манификой.
- 36,6 км гонки – у Устюгова преимущество перед Манификой в минуту и 4 секунды.
- За 2 км до конца гонки Устюгов опережал соперников на минуту и 9 секунд.
- За полтора км до конца гонки, когда Устюгов забирался на подъем, партнеры уже протягивали ему руки – и он отбивал пять.
Устюгов доезжал до финиша со знаменем Олимпийского комитета России.
Итоговое преимущество – минута и семь секунд. Эмоции Устюгова и остальных русских лыжников после победы:
Вторыми были норвежцы. Французы – третьи. Посмотрите, как по-разному реагируют лыжники. Французы кричат и обнимаются, Клэбо спокойно жмет руки партнерам по команде.
Почему эта победа особенная?
Во-первых, лыжники выиграли в мужской эстафете на Олимпиаде впервые за 42 года.
Во-вторых, это первая олимпийская медаль Сергея Устюгова. По сути, до Пекина у него было две возможности, но каждый раз что-то мешало. В Сочи Устюгов был одним из фаворитов, но упал в спринте и занял пятое место. В Пхенчхан его не пустил МОК, хотя ему и другим спортсменам, которые также не поехали на ОИ-2018, не были предъявлены обвинения в употреблении допинга.
Сейчас 29-летний Сергей Устюгов наконец-то взял олимпийскую медаль. Достойная награда за всю его работу. Перед стартом Олимпиады он говорил:
«Я не выдержу еще один олимпийский цикл. Мое тело не выдерживает нагрузки. Последний месяц для меня был очень тяжелый. И спасибо всем докторам, массажистам, кто работает со мной. Меня на эту Олимпиаду притянули за уши».