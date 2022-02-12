Русская лыжница постоянно танцует на награждении. Она объясняет это языком тела и криком души

12 февраля в женской эстафете на Олимпиаде-2022 Россия взяла золотые медали. В составе России бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Об этой победе мы подробнее писали здесь:

Золото России в эстафете принесла 21-летняя Степанова: она ругает медиа и возмущается, что Путин не смотрит лыжи

Реакции Ступак после победы.

1. Дала интервью: «Лыжи хорошо ехали. Понимала, что ухожу на спусках. В конце уже было очень мало сил, плюс эмоционально понимала, что нужно уходить, это еще больше давит и дает по мышцам. Я уже с трудом, скрипя зубами, доехала до финиша. Сегодня тепло, но это никак не повлияло, вообще без разницы».

2. На награждении станцевала: