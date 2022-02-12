Русская лыжница постоянно танцует на награждении. Она объясняет это языком тела и криком души
12 февраля в женской эстафете на Олимпиаде-2022 Россия взяла золотые медали. В составе России бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Об этой победе мы подробнее писали здесь:
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Реакции Ступак после победы.
1. Дала интервью: «Лыжи хорошо ехали. Понимала, что ухожу на спусках. В конце уже было очень мало сил, плюс эмоционально понимала, что нужно уходить, это еще больше давит и дает по мышцам. Я уже с трудом, скрипя зубами, доехала до финиша. Сегодня тепло, но это никак не повлияло, вообще без разницы».
2. На награждении станцевала:
После она рассказывала: «Я не верю. Не знаю, почему девочки в это верят. Но я еще не осознаю, что случилось. Мы понимали, что должны бороться за победу, но это эстафета, все может быть. Я накануне сказала, чтобы на каждых 100 метрах стояли с палками, потому что всякое могло случиться. Мы все серьезно отнеслись к этой эстафете. Подиум получился классным, учитывая, что мы на первом месте. Сегодня у меня будет просто кураж-бомбей».
Еще Ступак спела:
В инстаграме она опубликовала такой ролик:
Ступак не впервые танцует на награждениях. Вот что было после «Тур де Ски» в январе-2021:
Ступак тогда рассказывала: «Жалко шведку. Она даже не понимает, что происходит. Но вообще, весело наблюдать за ними».
И на этапе Кубка мира в Германии:
Однажды Ступак рассказывала о танцах:
«Очень многие спрашивают про танцы – что это такое? Кому-то нравится, кому-то – нет. Для меня это какой-то, наверное, эмоциональный крик души. Я это делаю только в том случае, когда я стою на подиуме, играет классная музыка, зажигается вот эта классная обстановка и все, выключается все остальное.
Есть же какой-то язык тела, наверное? Вот мне хочется немножко высказаться именно в этот момент. Но это не значит, что, как мне некоторые говорят, и здесь танцуй, и тут – такого не будет. Здесь нужны определенная обстановка, состояние души и вот тогда да – все получается очень качественно».