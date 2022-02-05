«Это не мое тело». Русская лыжница расплакалась в прямом эфире после провала гонки, где Россия взяла первую медаль

5 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялась женская гонка в скиатлоне. Для России она вышла успешной – Наталья Непряева взяла серебро (первая медаль для страны на Олимпийских играх-2022). Правда, никто из русских лыжниц в топ-5 больше не забрался. Анастасия Рыгалина стала восьмой, Татьяна Сорина – 11-й, Юлия Ступак – 24-й.

Отставание Ступак – более четырех минут от победившей Йохауг, получилось многовато. После гонки она выдала на эмоциях:

«Я стараюсь собраться, но не могу. На самом деле, понимаю, что нужно что-то сказать. На протяжении всего года ты собираешь свое самочувствие, каждый день пытаешься перешагнуть через себя и наступить на горло в стольких ситуациях ради того, чтобы еле-еле попадать в 30-ку, это треш.

Это не мое самочувствие, не мое тело, я вообще не чувствую себя. Весь год был проблемный и сложный. Каждую неделю какие-то казусы – то болезни, то еще что-то. Так надеялась, что после приезда сюда все поменяется, но нет.

Спасибо всем за поддержку. Надеюсь, что дальше будет лучше, потому что хуже уже некуда. Я очень рада за Натаху (Непряеву), я говорила, что это ее гонка. Я в нее очень сильно верила. А мне… Походу, пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать».

Ступак расплакалась на этих словах.