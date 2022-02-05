Юлия Ступак
Наталья Непряева
Россия на Олимпийских играх-2022
лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
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#Юлия Ступак #Наталья Непряева #Россия на Олимпийских играх-2022 #лыжные гонки на Олимпийских играх-2022

«Это не мое тело». Русская лыжница расплакалась в прямом эфире после провала гонки, где Россия взяла первую медаль

05 февраля, 16:55
Илья Егоров

твиттер «Матч ТВ»

5 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялась женская гонка в скиатлоне. Для России она вышла успешной – Наталья Непряева взяла серебро (первая медаль для страны на Олимпийских играх-2022). Правда, никто из русских лыжниц в топ-5 больше не забрался. Анастасия Рыгалина стала восьмой, Татьяна Сорина – 11-й, Юлия Ступак – 24-й.

Отставание Ступак – более четырех минут от победившей Йохауг, получилось многовато. После гонки она выдала на эмоциях:

«Я стараюсь собраться, но не могу. На самом деле, понимаю, что нужно что-то сказать. На протяжении всего года ты собираешь свое самочувствие, каждый день пытаешься перешагнуть через себя и наступить на горло в стольких ситуациях ради того, чтобы еле-еле попадать в 30-ку, это треш.

Это не мое самочувствие, не мое тело, я вообще не чувствую себя. Весь год был проблемный и сложный. Каждую неделю какие-то казусы – то болезни, то еще что-то. Так надеялась, что после приезда сюда все поменяется, но нет.

Спасибо всем за поддержку. Надеюсь, что дальше будет лучше, потому что хуже уже некуда. Я очень рада за Натаху (Непряеву), я говорила, что это ее гонка. Я в нее очень сильно верила. А мне… Походу, пора завязывать эту спортивную карьеру, потому что с такими местами мне не хочется бегать».

Ступак расплакалась на этих словах.

Просто события за последнее время в жизни и карьере Юлии Ступак:

  • 4 февраля. Жаловалась на питание в Пекине.
  • 29 декабря. Снялась с «Тур де Ски».
  • 28 декабря. Жаловалась на проблемы с мышцами ног.
  • Август. Перенесла коронавирус, но он застал ее в межсезонье.

В прошлом сезоне Ступак уступила в общем зачете Кубка мира только Джесси Диггинс. Этот – пока складывается непросто. В одной из гонок уже на первом этапе Ступак сошла, потому что сильно замерзли пальцы. В десятку она попадала редко.

В декабре показалось, что проблема найдена – боли в мышцах ног произошли из-за длительного нахождения в горах. Но к функциональному состоянию остаются вопросы.

Пока же паниковать рано. Ступак может проявить себя и побороться за медали в 10-километровой гонке классическим стилем. Да и не стоит забывать про эстафету, где именно эта лыжница нашей сборной тоже очень нужна. Со Ступак в составе Россия выиграла эстафету в Лиллехаммере в начале декабря.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Арсенал», «Формула 1» и биографии.
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Комментарии (1)
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Станислав Цой
05 февраля, 21:57

с психологией у барышни явные проблемы.Надо ее встряхнуть срочно.

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#Юлия Ступак
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#Россия на Олимпийских играх-2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022