лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Как разобраться в лыжных видах: чем отличаются классический и свободный стили, что такое скиатлон и все другие гонки

05 февраля, 08:00
Михаил Морозов

На Олимпиаде-2022 в Пекине будет разыграно 12 комплектов медалей в лыжных гонках. По шесть у мужчин и женщин.

Какие лыжные гонки будут на Олимпиаде

  • Скиатлон (классический и свободный стиль).
  • Спринт свободным стилем.
  • Индивидуальные гонки классическим стилем.
  • Эстафета (классический и свободный стиль).
  • Командный спринт классическим стилем.
  • Масс-старт свободным стилем.

Этот материал поможет разобраться, что значат стили и отличаются гонки. 

Чем отличаются классический и свободный стили

Классический стиль – дистанцию лыжник проходит по предварительно подготовленной лыжне, где есть две параллельные колеи. В нем различают разные ходы по числу шагов в одном цикле. Ход бывает попеременный или одновременный, двухшажный, четырехшажный или бесшажный.

Свободный стиль – лыжник выбирает способ передвижения по лыжне самостоятельно. При нем он ставит ноги в стороны так, что это напоминает катание на коньках. И тут тоже есть одновременный или попеременный, одношажный или двухшажный ходы.

Чем отличаются дисциплины

Сейчас все будет понятно.

Скиатлон

  • Все участники стартуют одновременно.
  • Первую половину пути они проходят классическим стилем, вторую – свободным.
  • Лыжи они меняют на половине пути.
  • Побеждает тот, кто приходит на финиш раньше всех – тут все понятно.
  • Женщины бегут два отрезка по 7,5 км. Мужчины – по 15 км.

Спринт

  • Сначала проходит квалификация (лыжники стартуют с 15-секундными интервалами и проходят 1,8 км), в финальную часть из которой проходят 30 спортсменов.
  • Далее – четвертьфиналы, где есть пять забегов по шесть лыжников. Выходят по два лучших. И еще два лыжника из числа оставшихся – с лучшим временем. Итого 12.
  • Далее – полуфиналы, где есть два забега по шесть лыжников. Тот же принцип – выходят два лучших плюс еще два с лучшим временем. Итого шесть финалистов.
  • В финале шестерка получившихся лыжников разыгрывает медали.

Индивидуальная гонка

  • Это гонки с раздельным стартом, поэтому они могут быть менее зрелищными.
  • Лыжники уходят на трассу с интервалом в 30 секунд.
  • Рассчитывается лучшее время.
  • Женщины преодолевают 10 км, мужчины – 15 км.

Эстафета

  • У каждой из команд по четыре участника.
  • Одновременный старт.
  • Тоже половина пути – классическим стилем (это два этапа), еще половина – свободным (тоже два этапа).
  • Кто раньше пришел на финиш – тот победил.
  • Женщины на каждом этапе бегут по 5 км, мужчины – по 10 км.

Смешанная эстафета на Олимпиаде есть у биатлонистов. У лыжников – нет, только мужская и женская.

Командный спринт

  • Участвуют команды по два лыжника в каждой, дистанция – 1,8 км, одновременный старт.
  • В гонке шесть этапов, поэтому эстафета передается пять раз.
  • В каждом полуфинале по десять таких команд – выходят по две лучшие плюс еще две из числа оставшихся уже по лучшему времени (как в спринте).
  • Так в финале участвуют шесть команд и разыгрывают медали.

Масс-старт или марафон

  • Заключительная и самая длинная гонка.
  • Одновременный старт.
  • Кто раньше пришел на финиш, тот и победил.
  • Женщины бегут 30 км, мужчины – 50 км.

Кто участвует от России

У лыжников всегда разный набор скиллов: кто-то хорош в контактных гонках, кто-то в классике, кто-то лучше идет свободным стилем и так далее. Поэтому на разных гонках будут разные лыжные составы, как у России, так и у остальных участников.

Общий состав мужской сборной России на Олимпиаде:

Состав женской сборной России:

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Расписание на лыжные гонки на Олимпиаде-2022

  • 5 февраля, 10:45 – скиатлон, женщины.
  • 6 февраля, 10:00 – скиатлон, мужчины.
  • 8 февраля, с 11:00 – мужской и женский спринт, свободный стиль.
  • 10 февраля, 10:00 – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль.
  • 11 февраля, 10:00 – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.
  • 12 февраля, 10:30 – эстафета, женщины.
  • 13 февраля, 10:00 – эстафета, мужчины.
  • 16 февраля, с 12:00 – мужской и женский командный спринт, классический стиль.
  • 19 февраля, 9:00 – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.
  • 20 февраля, 9:30 – 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.
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Все фото: dpa / www.imago-images.de / Keystone Press Agency / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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