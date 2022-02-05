Как разобраться в лыжных видах: чем отличаются классический и свободный стили, что такое скиатлон и все другие гонки

На Олимпиаде-2022 в Пекине будет разыграно 12 комплектов медалей в лыжных гонках. По шесть у мужчин и женщин.

Какие лыжные гонки будут на Олимпиаде

Скиатлон (классический и свободный стиль).

Спринт свободным стилем.

Индивидуальные гонки классическим стилем.

Эстафета (классический и свободный стиль).

Командный спринт классическим стилем.

Масс-старт свободным стилем.

Этот материал поможет разобраться, что значат стили и отличаются гонки.

Чем отличаются классический и свободный стили

Классический стиль – дистанцию лыжник проходит по предварительно подготовленной лыжне, где есть две параллельные колеи. В нем различают разные ходы по числу шагов в одном цикле. Ход бывает попеременный или одновременный, двухшажный, четырехшажный или бесшажный.

Свободный стиль – лыжник выбирает способ передвижения по лыжне самостоятельно. При нем он ставит ноги в стороны так, что это напоминает катание на коньках. И тут тоже есть одновременный или попеременный, одношажный или двухшажный ходы.