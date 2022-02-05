Как разобраться в лыжных видах: чем отличаются классический и свободный стили, что такое скиатлон и все другие гонки
На Олимпиаде-2022 в Пекине будет разыграно 12 комплектов медалей в лыжных гонках. По шесть у мужчин и женщин.
Какие лыжные гонки будут на Олимпиаде
- Скиатлон (классический и свободный стиль).
- Спринт свободным стилем.
- Индивидуальные гонки классическим стилем.
- Эстафета (классический и свободный стиль).
- Командный спринт классическим стилем.
- Масс-старт свободным стилем.
Этот материал поможет разобраться, что значат стили и отличаются гонки.
Чем отличаются классический и свободный стили
Классический стиль – дистанцию лыжник проходит по предварительно подготовленной лыжне, где есть две параллельные колеи. В нем различают разные ходы по числу шагов в одном цикле. Ход бывает попеременный или одновременный, двухшажный, четырехшажный или бесшажный.
Свободный стиль – лыжник выбирает способ передвижения по лыжне самостоятельно. При нем он ставит ноги в стороны так, что это напоминает катание на коньках. И тут тоже есть одновременный или попеременный, одношажный или двухшажный ходы.
Чем отличаются дисциплины
Сейчас все будет понятно.
Скиатлон
- Все участники стартуют одновременно.
- Первую половину пути они проходят классическим стилем, вторую – свободным.
- Лыжи они меняют на половине пути.
- Побеждает тот, кто приходит на финиш раньше всех – тут все понятно.
- Женщины бегут два отрезка по 7,5 км. Мужчины – по 15 км.
Спринт
- Сначала проходит квалификация (лыжники стартуют с 15-секундными интервалами и проходят 1,8 км), в финальную часть из которой проходят 30 спортсменов.
- Далее – четвертьфиналы, где есть пять забегов по шесть лыжников. Выходят по два лучших. И еще два лыжника из числа оставшихся – с лучшим временем. Итого 12.
- Далее – полуфиналы, где есть два забега по шесть лыжников. Тот же принцип – выходят два лучших плюс еще два с лучшим временем. Итого шесть финалистов.
- В финале шестерка получившихся лыжников разыгрывает медали.
Индивидуальная гонка
- Это гонки с раздельным стартом, поэтому они могут быть менее зрелищными.
- Лыжники уходят на трассу с интервалом в 30 секунд.
- Рассчитывается лучшее время.
- Женщины преодолевают 10 км, мужчины – 15 км.
Эстафета
- У каждой из команд по четыре участника.
- Одновременный старт.
- Тоже половина пути – классическим стилем (это два этапа), еще половина – свободным (тоже два этапа).
- Кто раньше пришел на финиш – тот победил.
- Женщины на каждом этапе бегут по 5 км, мужчины – по 10 км.
Смешанная эстафета на Олимпиаде есть у биатлонистов. У лыжников – нет, только мужская и женская.
Командный спринт
- Участвуют команды по два лыжника в каждой, дистанция – 1,8 км, одновременный старт.
- В гонке шесть этапов, поэтому эстафета передается пять раз.
- В каждом полуфинале по десять таких команд – выходят по две лучшие плюс еще две из числа оставшихся уже по лучшему времени (как в спринте).
- Так в финале участвуют шесть команд и разыгрывают медали.
Масс-старт или марафон
- Заключительная и самая длинная гонка.
- Одновременный старт.
- Кто раньше пришел на финиш, тот и победил.
- Женщины бегут 30 км, мужчины – 50 км.
Кто участвует от России
У лыжников всегда разный набор скиллов: кто-то хорош в контактных гонках, кто-то в классике, кто-то лучше идет свободным стилем и так далее. Поэтому на разных гонках будут разные лыжные составы, как у России, так и у остальных участников.
Общий состав мужской сборной России на Олимпиаде:
- Александр Большунов.
- Сергей Устюгов.
- Алексей Червоткин.
- Иван Якимушкин.
- Денис Спицов.
- Александр Терентьев.
- Илья Семиков.
- Артем Мальцев.
Состав женской сборной России:
- Наталья Непряева.
- Юлия Ступак.
- Татьяна Сорина.
- Анастасия Рыгалина.
- Вероника Степанова.
- Христина Мацокина.
- Лилия Васильева.
- Мария Истомина.
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Расписание на лыжные гонки на Олимпиаде-2022
- 5 февраля, 10:45 – скиатлон, женщины.
- 6 февраля, 10:00 – скиатлон, мужчины.
- 8 февраля, с 11:00 – мужской и женский спринт, свободный стиль.
- 10 февраля, 10:00 – 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль.
- 11 февраля, 10:00 – 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.
- 12 февраля, 10:30 – эстафета, женщины.
- 13 февраля, 10:00 – эстафета, мужчины.
- 16 февраля, с 12:00 – мужской и женский командный спринт, классический стиль.
- 19 февраля, 9:00 – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль.
- 20 февраля, 9:30 – 30 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.