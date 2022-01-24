Ого: бобслей – это очень дорогой спорт. Один боб стоит до 9 млн рублей, нужны сложные коньки, а над техникой работает целый институт
Бобслею на Олимпийских играх уже почти сто лет – впервые появился на ОИ-1924 и с тех пор был на всех турнирах кроме 1960 года. В этом виде спорта нужно быстрее преодолеть ледовую трассу на специальных санях, которые называются бобами.
На Олимпиаде-2022 будет разыграно четыре комплекта медалей:
🏅 🏅 Два из них – двойки у мужчин и женщин. Это двухместный боб, где участвуют пилот и тормозящий.
🏅 Четверки у мужчин. Четырехместный боб с пилотом, двумя разгоняющими и тормозящим.
🏅 Монобоб у женщин. Это одноместный боб. Соревнования в этом виде на Олимпиаде пройдут впервые. Кстати, именно Россия предложила МОК включить монобоб в олимпийскую программу.
Почему у боба такое название? Это как-то связано с бобовыми (извините)?
Считается, что оно пошло от английского глагола to bob – двигаться в разные стороны. Когда появился бобслей, экипажи на санях качались в стороны, чтобы увеличить их скорость.
Есть ли у боба обязательные параметры? Сколько все это весит?
Да, длина двухместного боба – 2,7 метра, четырехместного – 3,8.
Вес двухместного – не более 165 кг (и членов экипажа – не более 200 кг), вес четырехместного – не более 230 кг (и членов экипажа – не более 400 кг).
Что надо знать про бобслей, чтобы все это понимать?
🔹 Управление бобом осуществляется при помощи двух колец, связанных с передним коньками через систему канатов.
🔹 За повороты отвечает передняя часть боба – пилот должен делать это точно и плавно, чтобы не потерять управление.
🔹 Важен подбор коньков под конкретные погодные условия, температуру, трассу. Причем для изучения набирается команда до нескольких десятков человек.
🔹 Спортсмены носят аэродинамические костюмы – они сокращают сопротивление воздуха при спуске. Шлем – обязательная часть.
🔹 На трассе есть как минимум один прямой участок и лабиринт, длина – 1500-2000 м, перепад высот – 130-150 м.
Сколько нужно денег, чтобы заниматься бобслеем?
Первые в мире бобы напоминали двое соединенных саней – так еще в XIX веке с горок катались горожане по несколько человек в одной конструкции.
Сейчас это целая дорогостоящая машина, которая опережает по стоимости множество легковых автомобилей. В мире существует всего несколько мастеров, которые вручную собирают и настраивают бобы – об этом рассказывал российский бобслеист Дмитрий Труненков.
💰 Википедия легко нам скажет: двухместный стоит €35-80 тысяч (до 7 млн рублей), четырехместный – €100 тысяч (почти 9 млн рублей). Плюс к ним нужен еще комплект коньков, чья стоимость может достигать десяти тысяч евро. И под разный тип погоды нужны разные коньки.
💰 Монобоб, по словам президента Федерации бобслея России Елены Аникиной, стоит около 2,5 миллиона рублей.
На Олимпиаде-2010 в Ванкувере экипаж россиянина Александра Зубкова боролся за медаль, но у него сломалась ручка управления, а с ней – и шансы. Боб был куплен у австрийцев. На вопрос, почему нельзя пользоваться российским, отвечал на тот момент президент федерации Никита Музыря: «Так их никто не производит. Почему? Невыгодно».
Двукратный призер Олимпийских игр Алексей Воевода в 2014 году подтверждал закупки у австрийцев и так говорил об этом: «Дай австрийский боб нашим механикам-«кулибиным», они его разберут до винтика, и соберут уже свой, но более высокого уровня. Можно приобрести самый дорогой боб, и он не поедет. Бывает, колом машина встает, и все. А если мы сами будем производить, то сможем дорабатывать боб у себя, доводить до ума, и получится результат».
Лидер сборной России Ростислав Гайтюкевич объяснил дороговизну боба: «Новые бобы сделаны из плюс-минус одних и тех же материалов. Разница в технологиях, кто-то что-то придумывает все время. Цена складывается из-за того, что идет соревнование в скорости боба. Тот, у кого она больше, старается продать подороже, и цены в результате растут. Конечно, и материалы стоят недешево. Бобслей – это своего рода закрытый клуб, технологии есть только у отдельных фирм и специалистов. Это не как конвейер на автомобильный фабрике, это штучный товар, такая зимняя Формула 1».
Еще одна цитата Воеводы: «Он состоит из обтекателя, рамы, конькодержателя, передней и задней оси, самих коньков. Каждая составляющая стоит очень приличных денег».
Филипп Егоров рассказывал о конструкции, заодно поясняя и лидерство немцев в бобслее: «Видели изнутри боб? Четыре болта и две железки. Конструкция абсолютно архаична! Причем у нас очень жесткие технические рамки. Возможности для манипуляций практически нет. Иной раз бывает – гайку не докрутил, и боб просто не едет. А причину никто не знает, потому что на сегодняшний день в России техническая база, посвященная бобслею, отсутствует полностью.
У немцев – целые научные институты работают на бобслей. В других странах бобслеем занимаются отдельные частные фирмы или лица, а у немцев – институт».
Производятся ли бобы в России?
СССР уделил внимание бобслею после Олимпиады-1980: там по общему количеству медалей СССР опередила только ГДР – потому что сразу четыре медали немцы взяли в бобслее, где советские спортсмены не участвовали вообще.
СССР не закупали бобы и выступали на отечественных. В 2019 году в интервью «Матч ТВ» Павел Корольков рассказывал, что в России они тоже производятся: «В случае с отечественным производством двойка будет стоить 25 тысяч евро, а четверка на десять тысяч дороже. На деньги, которые отдают на покупку одного импортного боба, можно будет купить два-три отечественных».
Аникина в интервью от ноября 2020-го не уточнила, у кого именно происходит закупка оборудования: «Каждый год государство в лице министерства спорта России выделяет нам субсидии. Каждый год мы закупаем «четверки» и «двойки» для бобслея, скелетоны, большое количество коньков и какого-то другого, более мелкого оборудования».
Получается, бобслей – один из самых дорогих видов спорта?
Так и есть. В десятку войдет точно. Тем более для новичков, где помимо цены на боб еще и очень дорогим может оказаться обучение, так как действительно крутых тренеров по всему миру в этом виде спорта крайне мало.
Как мы говорили выше, бобслей уже почти сто лет на Олимпиадах, но одну – в 1960-м – пропустил. И было это именно из-за дороговизны – в американском Скво-Вэлли не стали строить трассу за 750 тысяч долларов. Был скандал, но МОК поддался и убрал соревнования по бобслею из олимпийской программы.
«У нас очень дорогой вид спорта, – подтверждает российская бобслеистка Юлия Шокшуева. – Выходишь туда, где парк бобов, и думаешь: «Ничего себе, сколько тут миллионов стоит».
Кто выступит в бобслее за сборную России на Олимпиаде-2022 в Пекине
🛷 Пилоты у мужчин: Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов.
🛷 Разгоняющие у мужчин: Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин.
🛷 Двойки у женщин: Надежда Сергеева, Анастасия Макарова.
🛷 Монобоб у женщин: Надежда Сергеева.
🛷 Разгоняющие у женщин: Юлия Беломестных, Елена Мамедова,
🛷 Запасная у женщин: Юлия Егошенко.
🛷 Запасной у мужчин будет определен позднее.
Когда пройдут соревнования по бобслею на Олимпиаде-2022 в Пекине
13 февраля: заезды 1 и 2, монобоб.
🏅 14 февраля: заезды 3 и 4, монобоб.
14 февраля: заезды 1 и 2, двойки (мужчины).
🏅 15 февраля: заезды 3 и 4, двойки (мужчины).
18 февраля: заезды 1 и 2, двойки (женщины).
19 февраля: заезды 1 и 2, четверки (мужчины).
🏅 19 февраля: заезды 3 и 4, двойки (женщины).
🏅 20 февраля: заезды 3 и 4, четверки (мужчины).