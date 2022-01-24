Ого: бобслей – это очень дорогой спорт. Один боб стоит до 9 млн рублей, нужны сложные коньки, а над техникой работает целый институт

Бобслею на Олимпийских играх уже почти сто лет – впервые появился на ОИ-1924 и с тех пор был на всех турнирах кроме 1960 года. В этом виде спорта нужно быстрее преодолеть ледовую трассу на специальных санях, которые называются бобами.

На Олимпиаде-2022 будет разыграно четыре комплекта медалей:

🏅 🏅 Два из них – двойки у мужчин и женщин. Это двухместный боб, где участвуют пилот и тормозящий.

🏅 Четверки у мужчин. Четырехместный боб с пилотом, двумя разгоняющими и тормозящим.

🏅 Монобоб у женщин. Это одноместный боб. Соревнования в этом виде на Олимпиаде пройдут впервые. Кстати, именно Россия предложила МОК включить монобоб в олимпийскую программу.

Почему у боба такое название? Это как-то связано с бобовыми (извините)?

Считается, что оно пошло от английского глагола to bob – двигаться в разные стороны. Когда появился бобслей, экипажи на санях качались в стороны, чтобы увеличить их скорость.

Есть ли у боба обязательные параметры? Сколько все это весит?

Да, длина двухместного боба – 2,7 метра, четырехместного – 3,8.

Вес двухместного – не более 165 кг (и членов экипажа – не более 200 кг), вес четырехместного – не более 230 кг (и членов экипажа – не более 400 кг).