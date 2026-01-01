бобслей

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Швейцария
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Скоростной спуск с гор по ледовым трассам на бобах
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Состав сборной России по бобслею на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
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Ого: бобслей – это очень дорогой спорт. Один боб стоит до 9 млн рублей, нужны сложные коньки, а над техникой работает целый институт
#Олимпиада-2022
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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