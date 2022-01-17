Состав сборной России по бобслею на Олимпиаду в Пекине

Олимпиада-2022 в Пекине примет 14 российских бобслеистов. Кто поедет на соревнования:

Пилоты у мужчин: Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов.

Разгоняющие у мужчин: Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин.

Двойки у женщин: Надежда Сергеева, Анастасия Макарова.

Монобоб у женщин: Надежда Сергеева.

Разгоняющие у женщин: Юлия Беломестных, Елена Мамедова,

Запасная у женщин: Юлия Егошенко.

Запасной у мужчин будет определен позднее.

Олимпиада пройдет в период с 4 по 20 февраля. В бобслее будет разыграно четыре комплекта медалей.