Олимпиада-2022
бобслей
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#Олимпиада-2022 #бобслей

Состав сборной России по бобслею на Олимпиаду в Пекине

8 минут назад

Олимпиада-2022 в Пекине примет 14 российских бобслеистов. Кто поедет на соревнования:

  • Пилоты у мужчин: Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов.
  • Разгоняющие у мужчин: Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин.
  • Двойки у женщин: Надежда Сергеева, Анастасия Макарова.
  • Монобоб у женщин: Надежда Сергеева.
  • Разгоняющие у женщин: Юлия Беломестных, Елена Мамедова,
  • Запасная у женщин: Юлия Егошенко.
  • Запасной у мужчин будет определен позднее.

Олимпиада пройдет в период с 4 по 20 февраля. В бобслее будет разыграно четыре комплекта медалей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ТАСС
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