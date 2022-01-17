Олимпиада-2022
бобслей
Состав сборной России по бобслею на Олимпиаду в Пекине
8 минут назад
Олимпиада-2022 в Пекине примет 14 российских бобслеистов. Кто поедет на соревнования:
- Пилоты у мужчин: Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов.
- Разгоняющие у мужчин: Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин.
- Двойки у женщин: Надежда Сергеева, Анастасия Макарова.
- Монобоб у женщин: Надежда Сергеева.
- Разгоняющие у женщин: Юлия Беломестных, Елена Мамедова,
- Запасная у женщин: Юлия Егошенко.
- Запасной у мужчин будет определен позднее.
Олимпиада пройдет в период с 4 по 20 февраля. В бобслее будет разыграно четыре комплекта медалей.
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