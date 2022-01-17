Расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаде: защитник, не игравший шесть лет, суперзвено с КПК, без Мичкова
17 января ФХР объявила расширенный состав сборной России для подготовки к Олимпиаде. Вот так он выглядит:
- Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба – СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»);
- Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба – «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба – «Авангард»).
- Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все – СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба – «Динамо» Москва), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба – «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов, Артем Анисимов (оба – «Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»).
Ниже – главное из этого списка:
Пять вратарей, но почему среди них Аскаров?
Вызвана тройка, которая были на Кубке Первого канала (Федотов, Самонов, Билялов) плюс Шугаев из «Северстали».
Пятый – Аскаров из СКА, чье присутствие до сих пор удивляет. Мы подробно писали о нем, когда он сыграл на МЧМ. На всякий случай, повторим: он очень редко играет за СКА (шесть матчей в этом сезоне) – за последние три месяца на лед выходил лишь дважды.
В молодежке – был заменен в товарищеской игре против Канады (планово, хотя пропустил пять голов), а затем уже на МЧМ против Швеции (по игре, пропустил трижды). Видимо, доверие к вратарю до сих пор не исчерпано.
В сборной есть еще один голкипер СКА – Самонов – но и он не основной в клубе. Ворота СКА в сезоне защищает швед Ларс Юханссон.
Откуда появился защитник, который шесть лет не играл за сборную?
Это Дмитрий Вишневский из «Спартака». Последний раз он вышел в составе сборной России во время Кубка Первого канала в конце 2015 года.
Но его возможности хорошо известны главному тренеру Алексею Жамнову по «Спартаку» (он долго был генменеджером в клубе). Да и у «Спартака» до поездки на Дальний Восток только что был приличный отрезок из восьми побед в девяти матчах (где Вишневский даже трижды забил).
Где самое крутое звено, которое так понравилось на Кубке Первого канала?
Речь о тройке Григоренко-Шипачев-Гусев. Все едут. Они здорово отыграли с чехами, полностью сочинив два гола, да и вообще на Кубке Первого канала в четверке лучших бомбардиров сборной были именно эти трое. У Гусева четыре ассиста, у Григоренко – 2+1, у Шипачева – 1+2. Радует, что Гусев набрал хорошую форму, вернувшись в КХЛ.
Шипачев вообще проводит феноменальный сезон, лидируя со своими 24+43 с большущим отрывом в списке бомбардиров КХЛ. Если бы на Олимпиаду поехали игроки из НХЛ, то Шипачев мог бы стать чуть ли не единственным представителем КХЛ в составе сборной России. Сейчас же он едет одним из лидеров команды.
Четвертым в списке лучших был Анисимов. Он тоже едет на Олимпиаду
Анисимов на Кубке Первого канала тоже сделал 1+2, хотя и выходил в третьем-четвертом звене. Проблема центральных нападающих ощущалась бы сильнее, если бы игроки НХЛ поехали на турнир – слишком уж мощные у соперников центрфорварды.
Анисимову в мае будет 34 года, и по скорости он уже не столь хорош, как раньше. Зато из НХЛ вернулся Кирилл Семенов, ставший прошлой весной чемпионом КХЛ. Он тоже постарается решить проблему с центрфорвардами.
Грицюк едет, Мичков – нет. Как понять?
Две юные звезды ярко себя проявили в прошлом году. 20-летний Арсений Грицюк в чемпионском сезоне «Авангарда» играл нечасто, а в этом – основной игрок, набравший 16+12. Фактически в первый полноценный взрослый сезон. Сейчас он – второй снайпер «Авангарда», на Кубке Первого канала выходил даже во втором звене, когда Россия обыграла Чехию 5:2.
17-летний Матвей Мичков дебютировал в составе сборной России на Кубке Карьялы и поразил лакросс-голом в ворота шведов. Тогда Мичкову еще было 16 лет – так он стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.
Но в КХЛ Мичков не играет с ноября – пока лучше в МХЛ. По-видимому, тренеры не хотят заранее дергать парня, у которого нет достаточного опыта в игре со взрослыми командами.
Загадка Артема Галимова: отказался, вернулся или ничего не было?
🔴 Вечером 16 января «Спорт-Экспресс» сообщил, что форвард «Ак Барса» отказался играть за сборную по спортивным причинам.
🔴 Позже «Р-Спорт», сославшись на пресс-службу, озвучил причину: семейные обстоятельства.
🔴 Но агент игрока заверил: «Он летит в сборную».
🔴 То же сказал и Жамнов.
Позже высказался агент игрока: «Мнимая инсайдерская информация по поводу игроков сборной России по хоккею не красит некоторых журналистов».
Как сравнить состав с другими?
Пока составы на Олимпиаду объявили только Чехия и США.
🇺🇸 США повезет команду, в которой 15 человек – из студенческой лиги NCAA. Из КХЛ американцы взяли только пятерых. Зато заметных – Кэмпфера (второй бомбардир «Ак Барса»), Агостино и Миле (второй и третий бомбардиры «Торпедо»), Шора (лучший бомбардир «Сибири») и О’Нила (лучший бомбардир «Йокерита»). Но главное – именно 15 игроков NCAA.
🇨🇿 У Чехии (соперник России по группе) вратари и защитники (за исключением одного) – из КХЛ, состав может стать самым возрастным на турнире. Нет Милана Гулаша, который стал лучшим бомбардиром Кубка Первого канала.
Состав пока будет неполным?
По информации «Матч ТВ», у защитника Шакира Мухамадуллина до сих пор положительный тест на коронавирус.
Сергей Телегин и Владимир Ткачев также не присоединятся к команде в первый день («Матч ТВ»).
Когда и с кем играем?
Сборная России играет в группе с Чехией, Швейцарией и Данией.
🗓️ 9 февраля – матч против Швейцарии.
🗓️ 11 февраля – игра против Дании.
🗓️ 12 февраля – матч против Чехии.
Победители групп и лучшая вторая команд – выходят в четвертьфинал. Все остальные сыграют в плей-офф перед 1/4.