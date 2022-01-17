Расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаде: защитник, не игравший шесть лет, суперзвено с КПК, без Мичкова

17 января ФХР объявила расширенный состав сборной России для подготовки к Олимпиаде. Вот так он выглядит:

Ниже – главное из этого списка:

Пять вратарей, но почему среди них Аскаров?

Вызвана тройка, которая были на Кубке Первого канала (Федотов, Самонов, Билялов) плюс Шугаев из «Северстали».

Пятый – Аскаров из СКА, чье присутствие до сих пор удивляет. Мы подробно писали о нем, когда он сыграл на МЧМ. На всякий случай, повторим: он очень редко играет за СКА (шесть матчей в этом сезоне) – за последние три месяца на лед выходил лишь дважды.

В молодежке – был заменен в товарищеской игре против Канады (планово, хотя пропустил пять голов), а затем уже на МЧМ против Швеции (по игре, пропустил трижды). Видимо, доверие к вратарю до сих пор не исчерпано.

В сборной есть еще один голкипер СКА – Самонов – но и он не основной в клубе. Ворота СКА в сезоне защищает швед Ларс Юханссон.

Откуда появился защитник, который шесть лет не играл за сборную?

Это Дмитрий Вишневский из «Спартака». Последний раз он вышел в составе сборной России во время Кубка Первого канала в конце 2015 года.

Но его возможности хорошо известны главному тренеру Алексею Жамнову по «Спартаку» (он долго был генменеджером в клубе). Да и у «Спартака» до поездки на Дальний Восток только что был приличный отрезок из восьми побед в девяти матчах (где Вишневский даже трижды забил).