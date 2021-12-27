Вратарь Аскаров играет с заменами не только за Россию. В КХЛ не выходил с октября, провел там два полных матча за сезон
Сборная России U20 проиграла Швеции U20 со счетом 3:6 в стартовой игре на МЧМ-2022. Важный сюжет матча – замена вратаря Ярослава Аскарова. Это повторение случая из товарищеской игры с Канадой (4:6). В двух матчах подряд за Россию U20 Аскаров уходил на скамейку перед третьим периодом. За четыре периода в этих матчах он пропустил восемь шайб.
19-летний Аскаров проводит за Россию уже третий МЧМ. Он известен и на взрослом уровне: сыграл за СКА в КХЛ в трех разных сезонах. Там ситуация Аскарова похожа на матчи за молодежку, но уже выглядит даже хуже. В этом сезоне Ярослав Аскаров провел в КХЛ всего пять матчей, в которых пропустил восемь шайб. Общее игровое время на площадке – 238 минут.
Так оно распределялось (овертаймы учитываются, минуты округляем):
- 21 сентября. «Амур». Вышел в основе, сыграл 60 минут, пропустил одну шайбу.
- 27 сентября. «Витязь». Вышел на замену, сыграл 34 минуты, пропустил две шайбы.
- 29 сентября. «Трактор». Вышел на замену, сыграл 43 минуты, не пропустил.
- 8 октября. «Барыс». Вышел в основе, сыграл 59 минут, пропустил две шайбы.
- 27 октября. «Динамо Рига». Вышел в основе, сыграл 43 минуты, пропустил три шайбы.
Игра против рижского «Динамо» пока остается для Аскарова последней в КХЛ. Он не выходил в матчах за СКА в этой лиге уже два месяца. Символично, что именно в игре против «Динамо» его заменил Самонов. До этого Аскаров дважды сам заходил в матч со скамейки. По статистике получается, что он провел полностью только два из пяти матчей в сезоне КХЛ.
В ноябре Аскаров отвечал на вопрос о количестве игрового времени в КХЛ: «Не от меня зависит, сколько играть в КХЛ. Сколько матчей дают, столько и играю». Тогда же рассказывал, что никак не может повлиять на решение о замене после пропущенных шайб. Без замен Аскаров играл только в ВХЛ. Там у него стопроцентный показатель по сезону – пять полных матчей из пяти.
Даже тренер вратарей России U20 Андрей Комиссаров отвечал на вопросы о недостатке игровой практики у Аскарова в этом сезоне. Объяснял, что на сборе перед МЧМ-2022 они не касались клубных дел. Команда собралась заранее, время для тренировки и подготовки было у всех. Аскаров использовал его для сближения с другими хоккеистами сборной.
Такое положение Аскарова в СКА объясняется не только его игровыми проблемами. Перед стартом сезона клуб подписал Юханссона. Тот провел уже 32 матча и стал основным вратарем. Так в запасе СКА оказался и вратарь взрослой сборной России Самонов. Перед матчем за Россию на Кубке Первого канала он тоже не играл в КХЛ с того октябрьского матча против «Динамо».
Аскаров уже третий год считается одним из главных молодых вратарей России. «Нэшвилл» даже забрал его на драфте НХЛ, но прогресс остановился. Сейчас за статистикой Аскарова больше остальных следят именно люди из НХЛ. Не зря комментатор TSN Горд Миллер считает его статистику и пишет в твиттере о важности замены Аскарова в матче МЧМ-2022.
На сайте МХЛ еще в апреле 2021 года было авторское исследование по возможной замене Аскарова на Гуськова. Именно Егор Гуськов из системы «Локомотива» прямо сейчас подменяет Аскарова в матчах за Россию U20. Он был лучше Аскарова в МХЛ, а в прошлом сезоне вообще установил рекорд по сухим матчам в лиге. Но за взрослый «Локомотив» в КХЛ так и не сыграл.