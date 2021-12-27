Вратарь Аскаров играет с заменами не только за Россию. В КХЛ не выходил с октября, провел там два полных матча за сезон

Игра против рижского «Динамо» пока остается для Аскарова последней в КХЛ. Он не выходил в матчах за СКА в этой лиге уже два месяца. Символично, что именно в игре против «Динамо» его заменил Самонов. До этого Аскаров дважды сам заходил в матч со скамейки. По статистике получается, что он провел полностью только два из пяти матчей в сезоне КХЛ.

В ноябре Аскаров отвечал на вопрос о количестве игрового времени в КХЛ: «Не от меня зависит, сколько играть в КХЛ. Сколько матчей дают, столько и играю». Тогда же рассказывал, что никак не может повлиять на решение о замене после пропущенных шайб. Без замен Аскаров играл только в ВХЛ. Там у него стопроцентный показатель по сезону – пять полных матчей из пяти.

Даже тренер вратарей России U20 Андрей Комиссаров отвечал на вопросы о недостатке игровой практики у Аскарова в этом сезоне. Объяснял, что на сборе перед МЧМ-2022 они не касались клубных дел. Команда собралась заранее, время для тренировки и подготовки было у всех. Аскаров использовал его для сближения с другими хоккеистами сборной.