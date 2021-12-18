Александр Самонов
Россия (х)
Кубок Первого канала
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#Александр Самонов #Россия (х) #Кубок Первого канала

Вратарь сборной России Самонов не играл в КХЛ два месяца. Его последний матч – 27 октября

час назад

Сборная России сыграет с Чехией во втором матче Кубка Первого канала. В заявку попал вратарь СКА Александр Самонов, но основным голкипером будет Тимур Билялов из «Ак Барса».

  • В этом сезоне Самонов провел в КХЛ семь матчей и пропустил 18 шайб. 27 октября он вышел на замену в игре против рижского «Динамо».
  • Последний выход в основе – 17 октября. Тогда СКА проиграл «Барысу» по буллитам. Самонов пропустил три шайбы.

В первом матче Кубка Первого канала весь матч против Швеции провел вратарь ЦСКА Иван Федотов, который отбил 30 бросков.

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Источник:
Гол
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