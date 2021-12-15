Россия играет против Канады на Евротуре в форме 1956 года с надписью СССР – отсылка к первому золоту Олимпиады

Форма похожа на ту, в которой советская команда выиграла Олимпиаду-1956. Это было первое олимпийское хоккейное золото нашей страны.

Тогда сборная СССР выиграла все шесть матчей в финальной группе и стала чемпионом. Канаду наши обыграли 2:0 в самой последней игре.

Сейчас первый гол в этой форме забил Коршков. И Россия выиграла у Канады первый период – 1:0: