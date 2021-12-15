Россия (х)
Канада (х)
Евротур-2021
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#Россия (х) #Канада (х) #Евротур-2021

Россия играет против Канады на Евротуре в форме 1956 года с надписью СССР – отсылка к первому золоту Олимпиады

час назад
Михаил Морозов

Сборная России стартовала на втором этапа Евротура с матча против сборной Канады. И специально к нему подготовилась.

Российская команда сыграла в форме сборной СССР.

Форма похожа на ту, в которой советская команда выиграла Олимпиаду-1956. Это было первое олимпийское хоккейное золото нашей страны.

Тогда сборная СССР выиграла все шесть матчей в финальной группе и стала чемпионом. Канаду наши обыграли 2:0 в самой последней игре.

Сейчас первый гол в этой форме забил Коршков. И Россия выиграла у Канады первый период – 1:0:

В 2015 году сборная России сыграла в ретроформе против Финляндии в Тампере. Это была просьба финской стороны, которая тоже оделась в ретроформу. Все это было приурочено к 50-летней годовщине открытия финской арены «Хакаметса».

Россия сыграет на Кубке Первого канала также с Швецией, Чехией и Финляндией. Это последний этап подготовки к Олимпиаде, до которой осталось полтора месяца. Сборная России собрала серьезный состав из клубов КХЛ.

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Все фото: Твиттер ФХР
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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