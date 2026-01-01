Канада (х)

Членство в ИИХФ
1920 г.
Достижения
9-кратный олимпийский чемпион
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Хоккей
Канада объявила состав хоккейной сборной на Олимпиаду. В нем девять игроков из КХЛ и 37-летний Стаал
#Канада (х)
Хоккей
Канада снялась с Кубка Шпенглера из-за коронавируса. На турнире выступит «Слован»
#Канада (х)
Хоккей
Россия обыграла Канаду на Кубке Первого канала, команды забили семь голов на двоих
#Евротур-2021
Хоккей
Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Канада, 15 декабря 2021 года
#Евротур-2021
Хоккей
Где смотреть Россия – Канада: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 15 декабря
#Евротур-2021
Хоккей
Россия на Кубке Первого канала сыграет против четырех сборных. 15 декабря пройдет матч против Канады
#Россия (х)
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Материалы
Что в Евротуре делает Канада? Это этап подготовки к Олимпиаде, собраны игроки из КХЛ и Европы, очки в счет не идут
#Канада (х)
Россия играет против Канады на Евротуре в форме 1956 года с надписью СССР – отсылка к первому золоту Олимпиады
#Россия (х)
Герой Канады на ЧМ-2021. Медитирует, наряжается поваром KFC и почти не забивает
#Ник Пол
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