Евротур-2021
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Канада (х)
Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Канада, 15 декабря 2021 года
час назад
Россия и Канада стартуют на Кубке Первого канала в декабрьском расписании Евротура. Матч состоится 15 декабря в 18:30 по Москве. Прямая трансляция пройдет на Первом канале.
Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа России – 1,85.
- Ничья – 4,75.
- Победа Канады – 3,96.
Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. Россия встретится также с Швецией, Чехией и Финляндией.
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