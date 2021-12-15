Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Канада, 15 декабря 2021 года

Россия и Канада стартуют на Кубке Первого канала в декабрьском расписании Евротура. Матч состоится 15 декабря в 18:30 по Москве. Прямая трансляция пройдет на Первом канале.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа России – 1,85.

Ничья – 4,75.

Победа Канады – 3,96.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. Россия встретится также с Швецией, Чехией и Финляндией.

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