Евротур-2021
Россия (х)
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#Евротур-2021 #Россия (х) #Канада (х)

Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Канада, 15 декабря 2021 года

час назад

Россия и Канада стартуют на Кубке Первого канала в декабрьском расписании Евротура. Матч состоится 15 декабря в 18:30 по Москве. Прямая трансляция пройдет на Первом канале.

Прогнозы и ставки букмекеров:

  • Победа России – 1,85.
  • Ничья – 4,75.
  • Победа Канады – 3,96.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. Россия встретится также с Швецией, Чехией и Финляндией.

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Источник:
Гол
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