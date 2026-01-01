Евротур-2021

Дата проведения
11 ноября 2021 - 1 мая 2022
Число команд
4
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Хоккей
Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Финляндия, 19 декабря 2021 года
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Где смотреть Россия – Финляндия: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 19 декабря
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Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Чехия, 18 декабря 2021 года
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Где смотреть Швеция – Россия: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 16 декабря
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Кубок Первого канала: прогноз на матч Швеция – Россия, 16 декабря 2021 года
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Материалы
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Вратарь Канады уехал за ворота и потерял шайбу – так Россия забила в пустые
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Самый молодой дебютант России забил лакросс-гол на Евротуре. И побил еще один рекорд по возрасту
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