Где смотреть Россия – Финляндия: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 19 декабря

Матч против Финляндии станет для России последним Кубке Первого канала в декабрьском расписании Евротура. Игра начнется 19 декабря в 15:30 по Москве.

Прямая трансляция состоится на Первом канале. Ее можно посмотреть онлайн в 15:30 по московскому времени. Матч Чехия – Россия вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.

Кубок Первого канала закончится 19 декабря. Россия уже победила Канаду (4:3) и Швецию (1:0), ей осталось сыграть против Чехии и Финляндии.

Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Финляндия, 19 декабря 2021 года