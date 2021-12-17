Евротур-2021
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Где смотреть Россия – Финляндия: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 19 декабря
24 минуты назад
Матч против Финляндии станет для России последним Кубке Первого канала в декабрьском расписании Евротура. Игра начнется 19 декабря в 15:30 по Москве.
Прямая трансляция состоится на Первом канале. Ее можно посмотреть онлайн в 15:30 по московскому времени. Матч Чехия – Россия вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.
Кубок Первого канала закончится 19 декабря. Россия уже победила Канаду (4:3) и Швецию (1:0), ей осталось сыграть против Чехии и Финляндии.
Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Финляндия, 19 декабря 2021 года
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