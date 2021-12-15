Что в Евротуре делает Канада? Это этап подготовки к Олимпиаде, собраны игроки из КХЛ и Европы, очки в счет не идут
Сборная России на втором этапе Евротура победила 4:3 Канаду. Канаду? На Евротуре? Но что она делает на европейских играх?
• Изначально такая новость появилась в октябре: Канада может сыграть на Кубке Первого канала. Было это связано с тем, что канадцы не до конца уверены в участии игроков НХЛ на Олимпиаде. Кубок Первого канала – предпоследний турнир сборных перед ним для Канады. Останется полтора месяца. Можно опробовать игроков, которые не задействованы в НХЛ.
• 14 ноября Роман Ротенберг объявил официально: Канада приедет на турнир. Он добавил, что в 2017-м рейтинг матча был самым топовым за всю историю Кубка Первого канала.
• Да, Канада приезжала в 2017 году на Кубок Первого канала в рамках подготовки к Олимпиаде-2018. Тогда Канада точно так же собрала игроков из КХЛ и европейских лиг и сыграла три матча – с Южной Кореей (они тоже приехала готовиться к домашним ОИ), Чехией и Россией. Чехам и русским канадцы проиграли.
• В зачет Евротура матчи не идут – очки считаются между европейскими командами.
• В конце ноября 2021-го канадцы засомневались, стоит ли приезжать – ухудшилась ситуация с коронавирусом. «Согласно договоренности, мы можем отказаться от участия в турнире», – осторожно заметил исполнительный директор Канадской хоккейной ассоциации Том Ренни.
• Канада приехала, но тренеры на разных турнирах наверняка будут разные. На Кубке Первого канала и Кубке Шпенглера (в конце декабря) тренер – Клод Жюльен. Он останется, если на Олимпиаду не поедут игроки из НХЛ. А если поедут – главным станет Джон Купер из «Тампы».
• За пару дней до матча с Россией был объявлен состав. Из 25 игроков 17 приехали из клубов КХЛ, еще шестеро – из немецких «Кельна» и «Мюнхена», чешского «Кладно», шведских «Брюнеса» и «Регле». И еще двое – свободные агенты.
• В составе есть сильный вратарь Паскуале, но против России играл Погге – именно он пропустил нелепый четвертый гол. Защиту подобрать сильнее вряд ли было возможно, но и в таком составе она не выглядит мощно. Нападение интересное, а могло бы быть и покруче, но тех же Лайпсика и Виртанена из-за нехорошей репутации едва ли позовут. Зато есть Эрик Фер, который брал Кубок Стэнли с «Питтсбургом».
Канада сыграет еще два матча на Евротуре – против Швеции и Финляндии.