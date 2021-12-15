Что в Евротуре делает Канада? Это этап подготовки к Олимпиаде, собраны игроки из КХЛ и Европы, очки в счет не идут

Сборная России на втором этапе Евротура победила 4:3 Канаду. Канаду? На Евротуре? Но что она делает на европейских играх?

• Изначально такая новость появилась в октябре: Канада может сыграть на Кубке Первого канала. Было это связано с тем, что канадцы не до конца уверены в участии игроков НХЛ на Олимпиаде. Кубок Первого канала – предпоследний турнир сборных перед ним для Канады. Останется полтора месяца. Можно опробовать игроков, которые не задействованы в НХЛ.

• 14 ноября Роман Ротенберг объявил официально: Канада приедет на турнир. Он добавил, что в 2017-м рейтинг матча был самым топовым за всю историю Кубка Первого канала.

• Да, Канада приезжала в 2017 году на Кубок Первого канала в рамках подготовки к Олимпиаде-2018. Тогда Канада точно так же собрала игроков из КХЛ и европейских лиг и сыграла три матча – с Южной Кореей (они тоже приехала готовиться к домашним ОИ), Чехией и Россией. Чехам и русским канадцы проиграли.

• В зачет Евротура матчи не идут – очки считаются между европейскими командами.