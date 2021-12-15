Вратарь Канады уехал за ворота и потерял шайбу – так Россия забила в пустые

Ошибся 35-летний Джастинг Погге. Он выступает за «Кельн». Давно еще выигрывал МЧМ, проводил семь матчей за «Торонто» в НХЛ, а потом колесил по АХЛ и Европе. Но тут подарил гол России, так счет стал 4:1, а сам матч российская команда выиграла 4:3.

Главная проблема сборной России, даже если Олимпиада состоится со звездами НХЛ, заключается в недостатке центральных нападающих. Так, например, важным был вызов Кирилла Семенова – мы написали об этом в отдельном материале.

Шипачев забил, пусть и очень легкий гол. Но он практически гарантированно поедет на Олимпиаду, поскольку в НХЛ не наберется много центров лучше него, а видимых конкурентов в КХЛ нет вообще. Шипачев весь сезон лидирует в списке бомбардиров с большим отрывом. 21+36 по «гол плюс пас» у него сейчас.