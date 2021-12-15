Вадим Шипачев
Россия (х)
Евротур-2021
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#Вадим Шипачев #Россия (х) #Евротур-2021

Вратарь Канады уехал за ворота и потерял шайбу – так Россия забила в пустые

вчера, 21:33
Михаил Морозов

Сборная России на втором этапе Евротура выиграла у сборной Канады. Особенно интересным вышел четвертый гол нашей команды.

Голкипер сборной Канады поехал за шайбой за ворота.

Скрин с видео гола сборной России

Туда же нырнул Марченко, отвоевал шайбу и отбросил ее Шипачеву.

Скрин с видео гола сборной России

Перед Шипачевым были пустые ворота и еще два игрока, готовых броситься под удар.     

Скрин с видео гола сборной России

Бросились, но это ничего не изменило – Шипачев забил.

Скрин с видео гола сборной России

Вот так это было:

Ошибся 35-летний Джастинг Погге. Он выступает за «Кельн». Давно еще выигрывал МЧМ, проводил семь матчей за «Торонто» в НХЛ, а потом колесил по АХЛ и Европе. Но тут подарил гол России, так счет стал 4:1, а сам матч российская команда выиграла 4:3.

Главная проблема сборной России, даже если Олимпиада состоится со звездами НХЛ, заключается в недостатке центральных нападающих. Так, например, важным был вызов Кирилла Семенова – мы написали об этом в отдельном материале.

Шипачев забил, пусть и очень легкий гол. Но он практически гарантированно поедет на Олимпиаду, поскольку в НХЛ не наберется много центров лучше него, а видимых конкурентов в КХЛ нет вообще. Шипачев весь сезон лидирует в списке бомбардиров с большим отрывом. 21+36 по «гол плюс пас» у него сейчас.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

В регулярном сезоне «Динамо» Шипачева осталось сыграть 17 матчей. Он набрал 57 очков, а его личный рекорд – 76 в СКА (сезон-2016/17). Рекорд лиги – у Мозякина (86).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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