За Россию сыграет форвард с тремя матчами в сезоне НХЛ. От него отказался клуб, но сборная рассматривает в олимпийский состав
Прямо сейчас Кирилл Семенов – важный персонаж в хоккейных новостях. 6 декабря «Авангард» официально вернул своего воспитанника в Россию. В тот же день Семенов оказался в составе сборной. Он сыграет за Россию на Кубке Первого канала. Это традиционный домашний этап Евротура, куда сейчас сборная взяла сильный состав (подробно – тут).
Кирилл Семенов выделяется из этого состава историей по сезону. Смотрите:
🏒 В сезоне-2020/21 Семенов стал обладателем Кубка Гагарина. Он играл за омский «Авангард». Семенов – воспитанник омского хоккея. Именно в «Авангарде» он добился всех карьерных достижений. В 2020-м даже попадал оттуда на Матч всех звезд КХЛ. Но вместо продления контракта Семенов выбрал шанс поиграть в НХЛ.
🏒 Даже генеральный менеджер «Авангарда» Волков рассказывал, что уход Семенова был для клуба неожиданностью. В мае Семенов подписался с «Торонто» на контракт новичка. Возможно, выбор клуба был как-то связан с карьерой Ильи Михеева. Бывший хоккеист «Авангарда» проводит в основе «Торонто» второй сезон – сейчас восстанавливается после травмы.
🏒 Кирилл Семенов сыграл за «Торонто» в НХЛ всего три матча. Во всех клуб победил, но игровое время Михеева постоянно уменьшалось. Против «Филадельфии» он сыграл почти 12 минут, дальше выходил против «Баффало» (09:52) и «Сан-Хосе» (08:35). Два последних матча Семенов завершал с отрицательным показателем полезности.
🏒 После этого «Торонто» выставил Семенова на драфт отказов. Это часть процедуры по расторжению контракта. Все закончилось так, потому что Семенов проиграл конкуренцию. Итог ситуации – возвращение в КХЛ. Важно: Семенов изначально не был задрафтован «Торонто», поэтому он мог выбирать разные команды в лиге. Выбрал неудачно.
🏒 Семенов не провалился в НХЛ. Эксперт Леонид Вайсфельд сказал, что дело именно в конкуренции. Подтверждают и люди внутри НХЛ. Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф после первого матча вообще хвалил Семенова за почти безошибочную игру. Но место в «Авангарде» прямо сейчас дает Семенову больше, чем неясные перспективы в НХЛ.
Кирилл Семенов важен для сборной России в контексте Олимпиады. Отсутствие качественных центрфорвардов – основная проблема по составу хоккейной России на Пекин. Бывший тренер России Вячеслав Быков еще раньше обсуждал ее через Семенова. В середине ноября он просил Семенова задуматься о возвращении в Россию для практики перед играми.
Хотя весеннее прощание Семенова с клубом выглядело окончательным:
Илья Ковальчук уже прокомментировал выбор состава России на Кубок Первого канала. Так он объяснил вызов Семенова: «Сейчас у нас будет немного другое построение команды. Мы не берем игроков только потому, что у них лучшая статистика. Тренеры видят каждого в какой-то роли. Поэтому мы считаем, что Семенов будет полезен».
Кубок Первого канала – проверка для кандидатов в сборную России перед Олимпиадой-2022. Напоминаем: НХЛ до 10 января (и после, но с оговорками) может отказаться от решения отпустить игроков на турнир из-за ситуации с коронавирусом. Но приглашение Семенова, Гусева и других хоккеистов из России – это не только страховка на случай отказа НХЛ.
В сборную России точно попадут центрфорварды из КХЛ. Малкин и Барбашев – железные кандидаты на приезд из НХЛ. Вадим Шипачев из «Динамо» набрал 57 очков (21+36) и лидирует по этому показателю в КХЛ. Он тоже поедет в сборную России. По оставшимся местам есть вопросы. Вызов Семенова подтверждает, что он входит в список кандидатов.
Илья Ковальчук участвует в подборе игроков для сборной России на Олимпиаду-2022. У Кирилла Семенова есть преимущество перед остальными – он играл с Ковальчуком в чемпионском «Авангарде». Они даже вместе выходили в одном звене. Так Семенов говорил о Ковальчуке: «В раздевалке Ковальчук – это энергетика, хорошее настроение, позитив».
Таким было их взаимодействие на льду в «Авангарде»:
В 2019 году Кирилл Семенов уже играл в Кубке Первого канала. Тогда он вообще не набрал очков, имел отрицательный показатель полезности. В одной из игр Семенов оказался 13-м нападающим. Зато в тот момент у него складывался сезон в «Авангарде». В сезоне-2019/20 он набрал в регулярке 46 очков за 60 матчей. На следующий год результативность упала на 20 очков.
Но Кирилл Семенов действительно умеет многое:
Так он весной 2020-го рассказывал о специфике игры за сборную России: «Этапы Евротура — скоротечные турниры, там другая специфика. Тренеры в основном смотрят, как игроки проявляют себя. Да, они управляют игрой, как и в клубах, но их главная задача – выбрать хоккеистов на чемпионат мира. Так что о разнице систем мне пока трудно судить».
Задача прямо сейчас — отбор нескольких игроков на Олимпиаду.
Плотников, Гусев и Федотов вошли в состав хоккейной сборной России на Кубок Первого канала