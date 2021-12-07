За Россию сыграет форвард с тремя матчами в сезоне НХЛ. От него отказался клуб, но сборная рассматривает в олимпийский состав

Кирилл Семенов выделяется из этого состава историей по сезону. Смотрите:

🏒 В сезоне-2020/21 Семенов стал обладателем Кубка Гагарина. Он играл за омский «Авангард». Семенов – воспитанник омского хоккея. Именно в «Авангарде» он добился всех карьерных достижений. В 2020-м даже попадал оттуда на Матч всех звезд КХЛ. Но вместо продления контракта Семенов выбрал шанс поиграть в НХЛ.

🏒 Даже генеральный менеджер «Авангарда» Волков рассказывал, что уход Семенова был для клуба неожиданностью. В мае Семенов подписался с «Торонто» на контракт новичка. Возможно, выбор клуба был как-то связан с карьерой Ильи Михеева. Бывший хоккеист «Авангарда» проводит в основе «Торонто» второй сезон – сейчас восстанавливается после травмы.

🏒 Кирилл Семенов сыграл за «Торонто» в НХЛ всего три матча. Во всех клуб победил, но игровое время Михеева постоянно уменьшалось. Против «Филадельфии» он сыграл почти 12 минут, дальше выходил против «Баффало» (09:52) и «Сан-Хосе» (08:35). Два последних матча Семенов завершал с отрицательным показателем полезности.