Россия (х)
Кубок Первого канала
Плотников, Гусев и Федотов вошли в состав хоккейной сборной России на Кубок Первого канала
30 минут назад
Федерация хоккея России (ФХР) объявила состав на ближайший турнир – Кубок Первого канала. В заявку вошли 32 хоккеиста, выступающие в КХЛ. Игроков из НХЛ традиционно не вызывают на этапы Евротура.
Предыдущий этап Евротура выиграла Швеция, Россия на нем стала третьей. На турнире выступила молодежная сборная, возглавляемая Олегом Браташем. Теперь заявлены игроки основной сборной, которую тренирует Алексей Жамнов, – он же поедет с Россией на Олимпиаду в Пекин.
- Кубок пройдет в Москве с 15 по 19 декабря. На нем выступят Швеция, Чехия, Финляндия, Россия, а также Канада (ее матчи не учитываются в общем зачете).
- Это один из четырех этапов Еврохоккейтура. Они проводятся на территории каждой страны-участницы Евротура и нужны для подготовки к чемпионатам мира и Олимпиадам.
Полное расписание России (везде указано московское время):
- 15 декабря. Россия – Канада (18:30)
- 16 декабря. Швеция – Россия (18:30)
- 18 декабря. Россия – Чехия (15:30)
- 19 декабря. Россия – Финляндия (15:30)
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