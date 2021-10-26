Хоккейная сборная России взяла молодежь на Евротур – даже будет возрастной рекорд. Так надо из-за подготовки к МЧМ
В Финляндии сыграют главные молодые таланты России. Мичков – опять рекордсмен
Сборная России по хоккею объявила состав на финский этап Евротура. Матчи на Кубке Карьяла пройдут 11, 13 и 14 ноября. В сезоне-2020/21 финны скандально восприняли идею с приездом молодежной сборной на этот турнир (подробно – тут). Позже она обыграла всех взрослых соперников, а большинство из этих игроков дальше запомнились на МЧМ.
Ищите знакомые фамилии в новом составе России на финский этап:
Внешне все выглядит повторением истории с молодежным составом. Главным тренером на турнир заявлен Олег Браташ. В октябре он стал тренером молодежной сборной России – ранее на этой должности работал Игорь Ларионов. Из олимпийского тренерского штаба (мы его разбирали) в Финляндию едет только Олег Знарок. И опять в роли тренера-консультанта.
За несколько часов до объявления состава России «Р-Спорт» опубликовал инсайд: Знарок и Зубов войдут в штаб молодежной сборной России. В этом составе тренерская команда отработает не только Кубок Карьяла – все они поедут и на МЧМ. С официальным объявлением тренерской команды этот инсайд фактически подтверждается.
Главная история про молодежь на поле – вызов Матвея Мичкова. Он уже заиграл в КХЛ в составе СКА, набрал три очка (2+1) в игре с «Адмиралом». Дальше не пошло – Мичков уехал в МХЛ для набивания статистики в молодежном хоккее. РБК пишет, что теперь он станет самым молодым игроком сборной России. Даже Александр Овечкин впервые попал в сборную в 17 лет.
Как главный юниор России в 16 лет заиграл в КХЛ. Выходит в первом звене СКА – у тренера, который развивает молодых игроков
В этой сборной России много заметных молодых игроков, которые поедут на МЧМ-2022. Ярослав Аскаров одиноко стоял во время награждения финнов на МЧМ-2021, но остается потенциальным первым номером России на следующий турнир. Хуснутдинов и Пономарев тоже явно останутся в составе из предыдущего набора игроков. Большинство игроков представляют СКА.
Есть незнакомые фамилии – и это тоже объяснимо. Некоторые игроки почти не выходили в КХЛ, а уже получают вызов в сборную России. Все тоже связано с подготовкой к МЧМ. Например, 17-летний защитник Арсений Коромыслов провел за СКА пять матчей в двух сезонах. Иван Дидковский («Динамо») сыграл один матч, Владимир Грудинин не играл вообще.
Официально именно этот состав считается молодежным, но многие кандидаты на МЧМ есть и в других сборных России. Они сыграют в других ноябрьских турнирах. На это обратила внимание автор Sport24 Дарья Тубольцева. Например, на Турнире четырех наций выйдет Егор Гуськов – это один из самых перспективных молодых вратарей России. Будет и Иван Мирошниченко из «Авангарда».
Вот состав настоящей молодежки. Пусть и без главных молодежных звезд:
В Финляндию едут и кандидаты в состав на Олимпиаду. Но тут вопросы – главные звезды не вызваны
Отсутствие тренеров олимпийской сборной России прямо сейчас объяснимо. Состав России на Олимпиаду-2022 будет сформирован из игроков НХЛ. Хоккеисты из КХЛ попадут в него в минимальном количестве. Анисимов, Гусев, Шипачев – гарантированные кандидаты. Ни один из них прямо сейчас не попал в состав на Кубок Карьяла.
Зато в составе России есть потенциальные претенденты на место в основной сборной на Олимпиаде, которые едут в Финляндию. Они уже переросли молодежный уровень, оба – 21-летние форварды из КХЛ. Дмитрий Рашевский играет за «Динамо» вместе с Вадимом Шипачевым. Они часто выходят в разных звеньях, но даже так Рашевский набил 20 очков. Его показатель полезности – 11.
Дмитрий Воронков из «Ак Барса» проявил себя на МЧМ-2021. В КХЛ у него есть одна большая проблема – реализация моментов. Пока Воронков набрал только шесть очков в этом сезоне, но Квартальнов ставил его в первое звено и называл важным игроком «Ак Барса». Вокруг Воронкова развивается история с его возможными отношениями с Загитовой. Подогревает даже сам «Ак Барс».
Именно Рашевский и Воронков – потенциальные лидеры сборной России на финском этапе Евротура. Там же есть отдельный пласт игроков, которые точно не попадут на Олимпиаду и МЧМ-2022. Но вызваны за хорошую игру в КХЛ. 21-летний Владимир Галкин попал в состав третьим вратарем. В этом сезоне он неожиданно стал первым номером «Автомобилиста».
Похожая история и у 22-летнего Артема Галимова. В начале октября он выдал результативную серию из четырех матчей в КХЛ. 23-летний Тертышный вообще стал лидером «Трактора» (19 очков, 23 матча), хотя до этого сезона никогда не забивал на уровне КХЛ. Они отмечены за достижения на уровне лиги, но без дальнейшей перспективы остаться в сборной России.
Знарок и Зубов вошли в штаб России на Кубок Карьяла. Мичков и Аскаров – в составе сборной