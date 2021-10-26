Хоккейная сборная России взяла молодежь на Евротур – даже будет возрастной рекорд. Так надо из-за подготовки к МЧМ

Внешне все выглядит повторением истории с молодежным составом. Главным тренером на турнир заявлен Олег Браташ. В октябре он стал тренером молодежной сборной России – ранее на этой должности работал Игорь Ларионов. Из олимпийского тренерского штаба (мы его разбирали) в Финляндию едет только Олег Знарок. И опять в роли тренера-консультанта.

За несколько часов до объявления состава России «Р-Спорт» опубликовал инсайд: Знарок и Зубов войдут в штаб молодежной сборной России. В этом составе тренерская команда отработает не только Кубок Карьяла – все они поедут и на МЧМ. С официальным объявлением тренерской команды этот инсайд фактически подтверждается.

Главная история про молодежь на поле – вызов Матвея Мичкова. Он уже заиграл в КХЛ в составе СКА, набрал три очка (2+1) в игре с «Адмиралом». Дальше не пошло – Мичков уехал в МХЛ для набивания статистики в молодежном хоккее. РБК пишет, что теперь он станет самым молодым игроком сборной России. Даже Александр Овечкин впервые попал в сборную в 17 лет.

Как главный юниор России в 16 лет заиграл в КХЛ. Выходит в первом звене СКА – у тренера, который развивает молодых игроков