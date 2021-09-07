Как главный юниор России в 16 лет заиграл в КХЛ. Выходит в первом звене СКА – у тренера, который развивает молодых игроков
Мичков забил в КХЛ уже в третьем матче. И сразу привык игре на взрослом уровне
СКА разгромил «Адмирал» со счетом 9:2. Это первый подобный разгром на старте сезона КХЛ, но он запомнился феерией Матвея Мичкова. Официальный сайт КХЛ назвал его первой звездой матча – за три очка (2+1), которые Мичков набрал в 16-летнем возрасте. Сам Мичков скромничал и объяснял голы через удачные действия партнеров.
Такой стремительный врыв – аномалия для русского хоккея. Обычно молодые игроки постепенно подводятся к старту и выходят всего на несколько смен за матч. Поэтому всего два игрока в истории были младше Мичкова, когда впервые забивали в КХЛ. Владимир Тарасенко – один из них. Но в СКА Мичков проводит в среднем больше 13 минут на льду. И появляется в первом звене.
Так Валерий Брагин объясняет, почему Мичков быстро заиграл: «Вы сами видели, как после одного из столкновений упал не Мичков, а соперник. У Матвея хороший внутренний стержень. Мы его направляем. Ему надо правильно играть в этом возрасте. Вторую половину матча он сыграл хорошо. Немногим дано забивать голы, это природное чутье».
Такими были первые голы Мичкова во взрослом хоккее:
Есть объяснение и от самого Мичкова. Оно идеально сочетается со всей его карьерой – к любому уровню Мичков быстро привыкает. Так он говорил о дебюте в КХЛ: «В принципе, с первой же смены старался влиться, вкатиться. Со второй смены, наверное, удалось это сделать – привык и к скоростям, и к сильным передачам, и к взрослому хоккею».
Похожий врыв был у Мичкова в МХЛ. Туда он попал в 15 лет – и сразу стал лидером. 5 сентября 2020 года Мичков впервые забил в МХЛ. Его первые голы в двух лигах разделили 366 дней. В МХЛ Мичков набрал за весь сезон 54 очка за 55 матчей в СКА-1946. Еще он сыграл шесть матчей за СКА-Варяги. Там добавилось четыре очка.
СКА делает ставку на Мичкова. Еще до его дебюта во взрослом хоккее клуб подписал с ним длительный контракт до окончания сезона-2025/26. Важно, что в соглашении постепенно растет зарплата. Это подробно объяснял «СЭ». За первый сезон в КХЛ Мичков заработает всего 5 миллионов рублей, за последний – 30 миллионов.
В СКА – идеальный тренер для развития молодых. Но и там есть странности
СКА – базовый клуб для сборной России в последние сезоны. Там даже работает тренер, который эту сборную тренирует. Валерий Брагин совмещает посты, хотя вокруг него мелькает много инсайдерских теорий. Якобы решения по игрокам принимает не Брагин, а на Олимпиаду вместе с ним вообще поедет авторитетный Олег Знарок.
До СКА и взрослой сборной России Валерий Брагин давно не тренировал реальных звезд. Его последний клубный опыт был в 2012-м, когда Брагин приходил в ЦСКА. Но для модели развития СКА Брагин подходит. Его длительная и серьезная работа в молодежной сборной России (2014-2020) перед этим назначением доказала: за развитием молодых игроков – к Брагину.
Так Брагин описывал советы для молодежки в интервью «Матч ТВ»: «Я говорю всем ребятам: «У вас должна быть цель. И правильно ставьте приоритеты». Всю мишуру – прочь. Складывайте в прицеп, который вы тянете за собой, когда идете к цели. В прицепе – все блага, финансы, блондинки. Но вы идете на вершину. А когда пришли, то из прицепа все доставайте. Не раньше!»
Мичков в его СКА – это не единственный яркий молодой игрок. Марат Хуснутдинов (19 лет) и Кирилл Марченко (21 год) уже забрасывали шайбы в этом сезоне. Главная потеря СКА – отъезд в НХЛ Василия Подколзина. В 20 лет он уехал в «Ванкувер» после двух полноценных сезонов в КХЛ. И каждое подобное решение плохо влияет на отношения с руководством СКА.
Клуб дает молодым игрокам игровое время и возможности для развития, но подписывает с ними адекватные по деньгам и длительные контракты. Если игрок отказывается – уходит в запас. Система похожа на футбольный «Краснодар», где руководство борется с влиянием агентов. В КХЛ в роли злых агентов – сама возможность ранней поездки в НХЛ.
21-летний Иван Морозов в прошлом регулярном сезоне КХЛ набрал 31 очко за 55 матчей. В плей-офф выходил в 15 матчах – там было еще семь очков. В этом сезоне Морозов пока не сыграл ни разу. Брагин объясняет нестабильностью его снятие с матчей, но у журналистов из «Бизнес Online» другая информация. Морозов отказывается от продления контракта – хочет уехать в «Вегас».
Всего СКА забил 15 шайб в трех играх на старте сезона. Выиграл все, хотя в одном из матчей все-таки дошел до буллитов. Такие результаты плохо сочетаются с потерями СКА в межсезонье. Там СКА потерял большинство звездных имен – зато добавил в состав бесконечный поток молодежи. Выше – командное фото СКА с официального сайта КХЛ. Туда попали 38 хоккеистов.
Прямо сейчас Матвей Мичков – главный юниор России по статусу и достижениям. В мае он набрал 16 очков за семь матчей юниорского ЧМ – и стал там самым ценным игроком. В отдельном тексте мы писали о его достижениях на юношеском уровне. Там же рассказывали о мотивации при переходе в СКА из системы «Локомотива». Главная – именно молодой состав.
Мичкова от сценария Морозова защищает тот самый длительный контракт. Раньше его завершения он в НХЛ не сорвется, поэтому СКА еще несколько лет будет зарабатывать внимание на его фамилии. Но все последние сезоны в СКА была ротация, поэтому и ссылка Мичкова в МХЛ не станет какой-то неожиданностью. В этой команде и без него много талантов.
Мичков забил первые голы в МХЛ и КХЛ с разницей в 366 дней. Ему 16 лет