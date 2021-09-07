Как главный юниор России в 16 лет заиграл в КХЛ. Выходит в первом звене СКА – у тренера, который развивает молодых игроков

Мичков забил в КХЛ уже в третьем матче. И сразу привык игре на взрослом уровне

СКА разгромил «Адмирал» со счетом 9:2. Это первый подобный разгром на старте сезона КХЛ, но он запомнился феерией Матвея Мичкова. Официальный сайт КХЛ назвал его первой звездой матча – за три очка (2+1), которые Мичков набрал в 16-летнем возрасте. Сам Мичков скромничал и объяснял голы через удачные действия партнеров.

Такой стремительный врыв – аномалия для русского хоккея. Обычно молодые игроки постепенно подводятся к старту и выходят всего на несколько смен за матч. Поэтому всего два игрока в истории были младше Мичкова, когда впервые забивали в КХЛ. Владимир Тарасенко – один из них. Но в СКА Мичков проводит в среднем больше 13 минут на льду. И появляется в первом звене.

Так Валерий Брагин объясняет, почему Мичков быстро заиграл: «Вы сами видели, как после одного из столкновений упал не Мичков, а соперник. У Матвея хороший внутренний стержень. Мы его направляем. Ему надо правильно играть в этом возрасте. Вторую половину матча он сыграл хорошо. Немногим дано забивать голы, это природное чутье».

Такими были первые голы Мичкова во взрослом хоккее: